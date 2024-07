Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del miércoles 17 de julio de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Debe ser más cuidadoso con su economía. Su estado de ánimo se va a reflejar también en el trabajo. Goza de buena salud y estará de buen humor.

TAURO 20 abril a 20 mayo

Tendencia al desasosiego. Proteja sus intereses económicos. Sea consciente de su talento y véndalo a buen precio. A través del diálogo descargará su tensión emocional.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Procure aislar los problemas laborales de su vida privada. Dedique atención a su colesterol.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Las pasiones están bien, pero con medida, sea selectivo. Hoy los astros le favorecen, pruebe con los juegos de azar. Su eficacia en el trabajo es indiscutible. No haga esfuerzos físicos.

LEO 23 julio a 22 agosto

Lo mejor para no discutir con su pareja es esperar. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. Consigue ser una pieza importante en su empresa. En su salud, un bajón puntual, pronto se recuperará.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. Llegan ingresos de donde menos se imagina. Su jefe le propondrá afrontar mayores responsabilidades. La fuerza con la que vive le mantendrá en forma.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

El entorno familiar le da muchas compensaciones. Económicamente, atraviesa momentos delicados. Su fidelidad al trabajo es muy apreciada por sus superiores. La salud le acompaña, disfrute de la vida.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Llame a su pareja y propóngale una cita romántica. Los proyectos económicos siguen adelante, pero despacio. Tendencia a descuidos en el trabajo. Solucione sus molestias con pequeños cuidados caseros.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Un amigo intenta un juego sucio; no lo consienta. Reserve dinero para más adelante, puede que lo necesite. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Su cuerpo no está a punto, descanse más.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

No tome demasiado en serio esa aventurilla. Cuidado con su dinero. El trabajo no le dejará un segundo para el aburrimiento. Resolverá problemas orgánicos de carácter persistente.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Las subidas de tono confunden a su pareja. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. Observe con atención la dieta que lleva.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Dudas y temores son malos consejeros para el amor. Organice sus finanzas para obtener rentabilidad. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. Ojo a las contraindicaciones de las medicinas.

