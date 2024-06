Descubre todo lo que puede pasarte hoy. CANARIAS7 te ofrece la predicción del horóscopo del lunes 10 de junio de 2024, gratis. Así, podrás conocer qué te deparan para la jornada de hoy los astros en cuestión de suerte, amor, sexo, dinero y trabajo.

Consulta aquí el horóscopo en Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

ARIES 21 marzo a 19 abril

Vientos de estabilidad en el amor. Tenga cuidado, gasta demasiado dinero. Los astros están de su lado, láncese a ese reto profesional.

TAURO 20 abril a 20 mayo

No abandone su vida social, salga con sus amigos. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. Buenas vibraciones relacionadas con el trabajo.

GÉMINIS 21 mayo a 20 junio

Si tiene pareja, verá cómo su unión se hace más sólida. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios.

CÁNCER 21 junio a 22 julio

Tendencia al desasosiego. Haga un uso más inteligente de su dinero. Debe cambiar de puesto; el bache profesional parece largo.

LEO 23 julio a 22 agosto

No se disperse y dedíquese solo a su nueva relación. Intente ahorrar y no se fíe de la suerte. Esfuércese y aprenda, no se ancle en su trabajo habitual.

VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

Su relación es tan sólida, que nadie puede interponerse. Tenga cuidado a la hora de invertir. Hará su trabajo a conciencia y todos le felicitarán.

LIBRA 23 septiembre a 22 octubre

Abandone esa intolerancia con la persona amada. Debe eliminar los gastos innecesarios. Si es inteligente, podrá ganar muchos puntos con su jefe.

ESCORPIO 23 octubre a 21 noviembre

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. Estudie la forma de sacar más rendimiento a sus ahorros. No sea tan individualista a la hora de trabajar.

SAGITARIO 22 noviembre a 21 diciembre

Ha tomado la decisión correcta con esa relación. Si no tiene cuidado, puede pasar apuros económicos.

CAPRICORNIO 22 diciembre a 19 enero

Preste atención y cuidado a los amigos de siempre. Mejore la forma de emplear el dinero. La competitividad enturbiará el ambiente laboral.

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

En los asuntos del corazón, paciencia. Puede adquirir bienes de valor, como joyas, o un coche. Su trabajo requiere un esfuerzo por su parte.

PISCIS 19 febrero a 20 marzo

Pueden surgir ciertas discrepancias sentimentales. Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras. Sus ideas serán bien recibidas en su trabajo.

