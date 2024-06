J. Moreno Viernes, 21 de junio 2024, 23:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Desde 2018 capitanea las tardes de fin de semana de Telecinco. La periodista Emma García (Ordizia, Guipúzcoa, 51 años) conduce 'Fiesta', el magazine que estrena ahora nueva etapa con un decorado renovado y más contenidos. Entre lo más destacado, el formato estrena una 'mesa real' con Nieves Herrero, Concha Calleja, Juan Luis Galiacho y Alejandro Entrambasaguas, e incorpora secciones de salud y cocina para acompañar a la audiencia del canal.

-¿Siente todavía ese pellizco de ilusión al comenzar una nueva etapa del programa?

-Estoy eufórica, como si empezase un programa nuevo. Es curioso porque parece un comienzo de temporada. La cadena nos ha hecho este regalo con un decorado precioso. Estoy como en una nube. Siento algo más que un pellizco de ilusión y con muchas ganas de abrir las puertas de nuestra casa este fin de semana.

-La veo que disfruta mucho con 'Fiesta'.

-Fíjate todos los años que han pasado desde 'A tu lado'. Yo siempre he disfrutado con mi trabajo, sobre todo con los directos. Me ponen las pilas. A mí me gusta lo que hago, pero sí que es verdad que a veces se juntan como todos los ingredientes y todas las circunstancias para todavía disfrutarlo más. Y, además, es una alegría llegar a la redacción y ver a todo el mundo sonreír. Tienen un talante y actitud maravillosa.

-¿Le pesa la corona de 'reina del fin de semana'?

-Ni caso a lo de reina. Yo quiero que se hable de 'Fiesta', que celebremos que somos el magazine fin de semana líder, que estamos en ese 10% de cuota y queremos que se sumen más espectadores. Pero es mejor no tener títulos, porque si tienes una corona se te puede caer y resulta incómodo.

-¿Cómo lleva lo de trabajar en fin de semana e ir a contracorriente de los demás?

-Ya le he pillado el punto después de tantos años. Tengo la suerte de que mi familia se ha adaptado a mí. Es verdad que me ha pillado ya con mi hija un poquito más crecidita y ahí sí que he tenido suerte, si no hubiese sido más complicado. Ahora ella prefiere que yo trabaje el fin de semana para que no la controle, lógicamente, que tiene ya edad de salir (risas). Pero ir a contracorriente tiene sus pros y sus contras. Te pierdes muchas fiestas y reuniones, pero luego también disfrutas cuando la gente está trabajando. Tienes momentos más de tranquilidad. Y lo más importante, cuando estás en un programa con buen ambiente me da igual que sea de mañana, tarde, noche o fin de semana.

Aniversario real

-'Fiesta' va a estrenar una tertulia para repasar la actualidad de las casas reales europeas. En el caso de la española, ¿ha notado que ha mejorado su comunicación en los últimos tiempos? ¿O cree que se debería abrir más a la ciudadanía, quizás, con entrevistas en medios?

-Deberían de abrirse y venir a 'Fiesta'. O mejor, ir yo a Zarzuela si es que no quieren venir al plató, pero también te diría que están en uno de sus mejores momentos. Acaban de celebrar los diez años de la coronación de Felipe VI y me enterneció mucho lo que transmitieron como familia. Al final, cuando ves que detrás del Rey también está la persona, es lo que más me gusta a mí y lo que más llega a la ciudadanía. Ellos lo han hecho muy bien y la reina Letizia cada vez está mejor. Con las hijas han hecho un gran trabajo.

-¿Qué pregunta haría a los Reyes?

-Yo quiero a la reina Letizia, si puedo elegir. Me interesa esa evolución. Ha sido complicado para ella todas las vivencias que ha tenido que pasar. Y lo ha hecho muy bien, reforzándose. Iría al tema personal, como periodista que entra a Zarzuela y se convierte en Reina.

-Otro personaje de actualidad es Alejandra Rubio, que ha revolucionado la crónica social con su embarazo y quien, por cierto, lanzó su trayectoria en un plató de televisión con usted. ¿Le ha sorprendido la noticia? ¿Cómo ve el recorrido mediático de la hija de Terelu Campos?

-Alejandra Rubio nos está dando unos titulares en los últimos meses… La verdad es que me ha sorprendido mucho. Le escribí un mensaje, por supuesto, felicitándola. Y le deseo lo mejor. Ahora vienen meses muy ilusionantes y también muy diferentes. Me ha sorprendido porque llevaba poco tiempo con Carlo Costanzia, pero una vez que surgen estas cosas, ojalá lo disfruten y se conozcan un poco más. Alejandra va a ser una madre muy buena porque tiene detrás a una gran madre, que es Terelu. Eso sí, que se prepare porque va a ser un embarazo que lo vamos a seguir con ella día a día.

-Es una de las caras de Telecinco que se ha mantenido pese a los cambios en la cadena. ¿Cómo valora esa confianza de Mediaset?

-Estoy contenta, porque el cambio de decorado y todo lo que conlleva, quiere decir que apuestan por nosotros y que están contentos con nuestro trabajo. En todas las empresas se producen cambios, pero yo siempre digo que soy una más, una curranta de la tele. Llevo los programas más allá de los cambios. Tengo unos directivos que tienen muy claro por dónde quieren ir y la línea que quieren llevar. Eso se transmite y tranquiliza mucho. Cuando saben lo que quieren hacer y el objetivo que hay, eso es maravilloso. Así que estoy en una etapa muy feliz.

-Sin embargo, Telecinco va a cerrar una de sus peores temporadas en términos de audiencia. ¿A qué achaca que el público haya dejado de sintonizar la cadena?

-Los cambios al final traen consecuencias y el público también tiene derecho a decir: «Pues he estado muchos años y quiero cambiar». Han sido muchos años de liderazgo, pero es verdad que se empieza a ver poquito a poquito que van volviendo los espectadores. Todavía están asumiendo y ubicándose en esta nueva línea que lleva Mediaset. La televisión es así, pasa por etapas, hay cambios y al final volverán porque el cariño y la ilusión que hay en Mediaset con todos los programas al final se va a contagiar al público.