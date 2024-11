J. Moreno Miércoles, 20 de noviembre 2024, 23:34 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Hace un año, Telecinco presentaba un nuevo programa de televisión que debutaba con el testimonio inédito de Ángel Cristo. Por primera vez, el hijo de Bárbara Rey se atrevió a contar el papel que le adjudicó su madre en la relación con el rey emérito. Doce meses después, la entrevista sigue dando que hablar en la prensa rosa. El encargado de realizarla fue el periodista Santi Acosta (Madrid, 56 años), quien presenta junto a Beatriz Archidona 'De viernes', el programa de corazón de Telecinco que celebra esta semana su primer aniversario en antena.

–¿Qué balance hace de 'De viernes'?

–A la gente le gusta y a nosotros nos gusta hacerlo. Entonces, para mí el balance es maravilloso. Ha sido un privilegio estar aquí estos meses con 'De viernes', trabajando en Mediaset y con Beatriz Archidona. De verdad, es un privilegio como presentador ponerle cara a todo ese equipo que lo da todo, todas las semanas, porque se lo curran mucho. Para conseguir un buen invitado tienes que currártelo mucho hasta el final.

–¿Tenía la certeza que un formato así podría funcionar y revivir el corazón en televisión?

–Tenía la esperanza y un par de pistas con un par de datos de audiencias para ver el interés que hay por la audiencia. Y creíamos todos que había un hueco porque había un interés. Y acertamos. Al final la televisión también tiene un poco de ciencia. No es solo, vamos a poner este formato en marcha que se nos acaba de ocurrir, porque nos estrellaríamos. La televisión es muchas veces ensayo y error. Y aquí, afortunadamente, hemos acertado. Los invitados quieren repetir, se van con la sensación de que se les ha tratado con respeto. No es lo mismo preguntar amablemente que en un entorno hostil.

–¿Qué parte se atribuye del éxito del programa?

–Lo que más me gusta hacer es que el entrevistado esté cómodo, porque creo que es como más información se consigue. O sea, si yo te pongo cara de perro y te hago dos preguntas, a la tercera no me las contestas. Pero si quizás sonrío, tú ves que yo no te voy a agredir en ningún momento. Ves que estás cómodo, que me puedes contar cosas como a lo mejor te las puedo contar yo a ti. Todo fluye. Pero cuando hablamos con los entrevistados, cuando hacemos el 'scoop' (una entrevista en primicia grabada antes del plató en directo), hay días que hablo yo más que ellos casi. Pero es necesario empatizar con el entrevistado para que se abra. Hay vidas muy interesantes y he aprendido que cuando la gente se abre, te da historias y te enseña cosas.

–¿Cómo lleva las comparaciones con otros programas de corazón?

–Yo no entro en las comparaciones, ni he querido comparar nunca con otros programas. Las entrevistas y el mundo de corazón han evolucionado desde que se inventaron en el siglo XIX. Entonces, hay un momento en el que se abandona el corazón bonito de Hollywood, en los años 60 y 70 y en España empezamos a hacer otro corazón. Aquellas imágenes de persecuciones al hijo de Mar Flores, el mismo Carlos Constancia, eran brutales. Entonces, el corazón ha ido cambiando. Esto no es una evolución de otros programas de televisión reciente, como 'Sálvame' o 'Deluxe'. Esto es una evolución del mundo del corazón: hacemos entrevistas que se producen en un entorno amable y en la que el entrevistado contesta de una forma, yo creo, mucho más profunda. Hacemos lo que nos gusta y nos ha funcionado, por ahora.

–¿Qué invitado le ha hecho sudar la gota fría?

–Maite Galeano, que me hizo una proposición de amor. Y esas cosas me cuestan mucho porque yo vengo de un periodismo más, quizás, encorsetado. Vengo de informativos. Y en esos momentos, admiro mucho a Jorge Javier Vázquez, a mí me cuesta mucho más. Entre Beatriz Archidona que me empuja siempre que puede y Julia Tapia (directora de 'De viernes'), que me empuja aún más con el pinganillo, pues sí, esos momentos son un reto.

–¿Se ve muchos años más presentando en 'De viernes'?

–Yo creo que sí. Normalmente los formatos que se acaban lo hacen porque la sociedad deja de requerirlos o porque tú no has sabido evolucionar con el gusto de la gente. Nosotros lo que tenemos que hacer es acertar, que ahí está Julia, que sabe mucho de televisión. La gente que llevas a la entrevista no tiene la misma audiencia, un personaje que otro, no suscita el mismo interés. Entonces ellos son los que tienen que ir acertando y la mayor parte del éxito de 'De viernes' es del equipo.

