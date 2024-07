J. Moreno Viernes, 12 de julio 2024, 23:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Por tercer año consecutivo, Teo Lázaro, corredor donostiarra con más de treinta años de experiencia en los encierros de San Fermín, se pone al frente del micro de TVE para trasladar la pasión de la fiesta pamplonica a los espectadores. La retransmisión de la cadena pública se ha vuelto a convertir en un éxito, con una audiencia que supera ampliamente el 60% de 'share' a primera hora de la mañana.

-Es su tercer año como comentarista en San Fermín.

-Hablar del encierro es algo que me apasiona, pero tratar de transmitir esas sensaciones a los telespectadores es una responsabilidad. Trato que el público en casa sea capaz de entender lo que está pasando, y qué es lo que pasa por la cabeza y por el corazón de los que están ahí abajo.

-¿Cómo hace para trasladar esa pasión por San Fermin a la narración del encierro en TVE?

-Describir con palabras las sensaciones es muy complicado. Para el que ha corrido el encierro o lo ha vivido es mucho más sencillo con una simple mirada, un gesto, una sonrisa. A la hora de contarlo pasa un poco parecido. Yo quiero que todo el mundo entienda lo que quiero decir. Y eso no es siempre fácil, sobre todo cuando lo que describes son sentimientos o sensaciones.

-El año pasado corrió su último encierro para TVE. ¿Un corredor de San Fermín puede despedirse para siempre de la fiesta?

-No y además es algo que no me gusta pensar. Cuando RTVE me propone en 2022 tomar el relevo de Javier Solano mi primera respuesta fue que no por dos motivos. El primero por la responsabilidad que supone trasladarle al mundo lo que es el encierro, y creo que es algo que hay que hacer muy bien. Y en segundo lugar, porque no quería plantearme que pudiese ser la última vez que corría ese encierro en mi vida. El año pasado surgió durante San Fermín la posibilidad de volver a ponerme delante de los toros el 14 de julio. No descarto que eso vuelva a suceder. De hecho he seguido corriendo encierros en otros sitios como en Tudela, Ciudad Rodrigo o San Sebastián de los Reyes.

Pasión por San Fermín «Corro en otros encierros, pero el de Pamplona es en el que tienes más presión y más ganas de sentir lo que sucede en la calle»

-¿Por qué el de Pamplona es especial?

-Es que Pamplona lo tiene todo. Es el encierro con el que más presión te enfrentas a él, con el que más ganas tienes de sentir lo que va a suceder en la calle y a la vez donde probablemente es más difícil disfrutar del toro por la cantidad de gente y la velocidad. Por eso si consigues hacer una buena carrera, la satisfacción puede ser mucho mayor que la que tengo en otros pueblos.

«Bautismo de sangre»

-En 2011 tuvo un susto durante el encierro al sufrir dos cornadas graves. ¿Se planteó dejar de correr?

-Tuve dos heridas con dos cornadas de dos trayectorias cada una. Fue un percance serio, pero sustos he tenido muchos a lo largo de mi vida, con cogidas sin trascendencia. Pero aquel día fue mi bautismo de sangre y fue complicado. Si yo en ese momento me planteo retirarme es perfectamente legítimo que hubiese tomado esa decisión, pero mi visión o mi forma de entenderlo es que no había entendido lo que me estaba jugando. De hecho, desde la ambulancia hablé con mis dos hermanos y les dije que iba a volver al año siguiente desde la calle Mercaderes. Tenía muy claro que iba a volver a la calle porque el toro, o me quitaba del todo o no me iba a quitar de esto. Sabía que eso podía pasar. Es el tributo a pagar por esta pasión.

-Durante algo más de una semana se dedica a contar el encierro en TVE pero trabaja como asesor financiero. ¿Qué le dicen?

-Cuando voy a la oficina mis compañeros ya están acostumbrados y los clientes me dicen que soy el de la tele. La retransmisión del encierro tiene muchísima fuerza. Yo trabajo en una compañía muy grande a nivel nacional y cuando hacemos cursos por España y se enteran de que me dedico a esto, les llama la atención.

Susto en 2011 «Recibí dos cornadas y fue un percance serio, pero tenía muy claro que iba a volver a la calle Mercaderes»

-Lleva más de treinta años asistiendo a San Fermín. ¿Cómo ha evolucionado la fiesta? ¿Ha notado más presencia de mujeres corredoras?

-Es cierto que se va incrementando el número de mujeres, porque hasta hace 60 años estaba prohibido por el propio reglamento interno del encierro. O sea, no es que no quisieran correr, es que no les dejaban. Cada vez hay más mujeres que les apetece disfrutar y vivir el gusanillo del encierro. También hubo una época en la que el encierro empezó a envejecer. A mí me dio cierto miedo la falta de relevo generacional, pero eso ya pasó. A día de hoy hay chavales jovencísimos que empiezan con 18 o 19 años.

-El Ministerio de Cultura ha decidido eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia. ¿Cuál es su opinión como taurino?

-La decisión de eliminar el premio nos ha empujado en una reacción casi unánime. Parece que hace falta que nos pinchen para que saltemos. Al ministro Ernest Urtasun casi que le voy a dar las gracias porque nos ha hecho movernos. A partir de ese momento, distintas comunidades han decidido establecer otro tipo de premios para el sector. La fiesta hace unos años estaba más herida que ahora, pero hay mucha gente joven que se está aficionando al mundo del toro. En San Isidro (Madrid), por ejemplo, ha habido 25.000 personas todos los días llenando la plaza, y en Pamplona ha habido una demanda de abonos este año como no ha habido ningún año atrás. Cada vez hay más gente que está interesada. Yo no habría eliminado el premio, pero insisto en darle las gracias al ministro porque nos ha hecho despertar del letargo a los taurinos.