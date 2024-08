J. Moreno Jueves, 15 de agosto 2024, 00:01 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Cuenta Pepa Romero que este año sus vacaciones pasan a un segundo plano. La reportera sustituye en Antena 3 a Sonsoles Ónega durante su descanso estival y se pone al frente de 'YAS Verano' (de lunes a viernes a las 18:00 horas), la edición veraniega del magazine líder de las tardes. Acostumbrada a trabajar en la calle, en espacios de actualidad como 'Ya es mediodía' o 'Equipo de investigación', Romero afronta el reto de sustituir a la también ganadora del Premio Planeta, a quien le pidió consejos. «Me ha dicho que sea natural», revela.

-¿Cuándo comienza su jornada laboral?

-A las once de la mañana tenemos la primera reunión de contenidos; luego, a las doce o así, ya me pongo a mirar los temas y todas las noticias. A la hora de comer bajo a maquillaje y, después, hacemos más reuniones. Somos un engranaje muy fuerte y estamos listos para cualquier noticia de última hora. Tenemos experiencias en directos, no hay drama.

-Este verano se ha estrenado como presentadora. ¿Qué tal la experiencia?

-Con mucha emoción porque llevo como reportera del programa más de un año. Siempre me ha encantado estar en el plató, pero me ha tocado más trabajar en la calle. Me llegó la oportunidad porque la sustituta titular estaba de baja por maternidad. Es un reto sustituir a la mejor, Sonsoles Ónega. Y nerviosa la verdad es que no estaba porque ya llevo muchos años en televisión.

-¿Le pidió algún consejo a Sonsoles?

-Siempre le pido consejo y le pregunto cómo lo ve o cómo me va viendo. Que me haga críticas y me enseñe un poco el camino, porque al final ella es mi maestra. Para mí, Sonsoles es la mejor presentadora de televisión en España. Ella me ha dicho que sea yo misma, natural y que lo disfrute.

-¿Es Sonsoles de las jefas que escribe también en sus vacaciones?

-Yo estoy intentando no molestarla porque sé que ha tenido un año excesivamente duro con todo el tema de su libro, el programa diario y sus viajes. Hablé con ella antes de iniciar este verano para que me diese consejos. Me hubiese gustado verla, pero fue imposible porque yo me paso todo el día viajando como reportera, pero sí hablé con ella por teléfono y me dio mucha tranquilidad, paz y confianza.

-¿Por qué dejó hace algo más de un año Unicorn Content (la productora de Ana Rosa Quintana) para marcharse con Sonsoles? ¿Qué le sedujo del proyecto de Antena 3?

-Conocí a Sonsoles en 'Ya son las 8', el programa que hacíamos en Telecinco por las tardes. Tuve una conexión profesional con ella. Me pareció una persona que me encantaba tener al otro lado del pinganillo. Cuando me hicieron fija en Unicorn, a Sonsoles la ficharon en Antena 3 y me quedé en la productora, pero al año siguiente recibí una llamada de Atresmedia y no lo dudé. Yo quería irme con Sonsoles. En Unicorn estaba fenomenal y me dieron muchas oportunidades. Creo que es importante siempre quedar bien con todos en los sitios en los que has estado. Al final, esto es una carrera muy de fondo y nunca sabemos dónde vamos a estar.

-¿Cómo vive la rivalidad con la competencia, especialmente con 'TardeAR'? ¿Se fija mucho en las audiencias?

-Las audiencias son esclavas. Me levanto todos los días a las ocho para ver los datos. Era algo que ya hacía como reportera. Y luego esa batalla de las tardes es muy dura, porque al final son pocos testimonios de cada historia y dos programas que tienen una esencia muy parecida. Los reporteros son amigos tuyos, pero al final debes intentar tener el mejor testimonio siempre. Y unas veces ganas, otras veces pierdes, pero siempre intentando mantener el compañerismo en la medida posible. A veces pueden surgir problemas o hay rivalidad. Todos queremos lo mismo, entonces es muy complicado.

-En toda su trayectoria de reportera, ¿hay alguna información que le marcó?

-Siempre pienso que cuando me pregunten por esto, ¿qué cuento? Tengo tantas anécdotas, tantas. Desde entrevistar a narcotraficantes que te dicen que tenga mucho cuidado para que no se les reconozca o cuando me apuntaron con una pistola en San Blas. Parece extraño, pero recuerdo mucho mis coberturas en la Cañada Real de Madrid. Me tenían cariño.

-¿Lo del periodismo le vino desde pequeña o fue una vocación tardía?

-Toda la vida me ha encantado la cámara. Mi madre siempre me grababa haciendo actuaciones en casa. No sabía lo que quería estudiar. Entonces, cuando llegaron los 18 años, yo no sabía si decantarme por derecho o empresariales. Fue mi madre la que me dijo que estudiara periodismo. Ella hace entrevistas en la televisión de Ferrol y me decía que tenía que ser periodista porque hacía muchas preguntas. Empecé la carrera y no me decía mucho, hasta que empecé a trabajar y a descubrir la pasión por el reporterismo.

-Le ha tocado trabajar en verano. ¿Le dará tiempo a hacer alguna escapada?

-Siempre suelo ir con mis amigos y familia, que están en Ferrol. O viajamos a Portugal. Este año no he tenido vacaciones de momento, pero ante esta oportunidad, eso es lo de menos.