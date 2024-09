Gaby, Fofó y Miliki brillan de nuevo gracias a la inteligencia artificial

R. C.

Tras triunfar en América, en TVE los vieron como los candidatos ideales para sustituir al mítico espacio infantil 'Los Chiripitifláuticos'. 'Los Payasos de la Tele' debutaron en España en 1973 con un contenedor cuya emisión estaba prevista, en principio, para tres semanas. El fenómeno cuajó entre los más pequeños de la casa y, cinco décadas después, todavía se mantiene en el imaginario colectivo. Bajo esta premisa, 'Viaje al centro de la tele' rinde homenaje mañana (23:15 horas, en La 1) a la familia Aragón mostrando algunos de sus momentos más míticos en televisión, así como otros inéditos recuperados del inabarcable archivo de RTVE.

Sin embargo, las imágenes de 'Los Payasos de la Tele' se ofrecerán como nunca antes se han visto en TVE. El equipo de 'Viaje al centro de la tele', encabezado por su realizador Fernando Sanjuán, pensó que podría aplicar la tecnología de la inteligencia artificial (IA) al archivo de la cadena pública. Un experimento pionero a nivel mundial, que ha dado resultados «absolutamente sorprendentes» porque han servido para mejorar notablemente las definiciones de las imágenes, especialmente las de blanco y negro, según detalla el director y creador del programa nostálgico, Pedro Santos. Así, los espectadores podrán ver a Gaby, Fofó y Miliki abriendo el programa con su mítico «¿Cómo están ustedes?» o cantando sus grandes éxitos infantiles, como 'Hola Don Pepito', 'Susanita' o 'Mi barba tiene tres pelos', con mayor calidad.

En este proceso, 'Viaje' incorporó la inteligencia artificial aplicada «en el punto justo para que no se desvirtúen y se respeten las imágenes». «Si te pasas con la IA pueden quedar caras artificiales. Y si no llegas, no se va a notar. En ese punto medio es en el que hemos estado trabajando durante todo este tiempo», explica Santos, quien añade que la implantación de esta tecnología se notará en toda la temporada, en las imágenes de archivo previas al año 2000.

El programa de La 1, que locuta el cineasta Santiago Segura, abordará todas las etapas de 'Los Payasos de la Tele', desde América Latina hasta su llegada a TVE, incluidas también sus carreras en solitario. 'Viaje' ha accedido a momentos que nunca antes se habían mostrado en la cadena pública, como un documento exclusivo en el que se verá a los payasos maquillarse o el anuncio desde el hospital de la muerte de Fofó. «Va a emocionar a toda la gente que ha recibido a 'Los Payasos de la Tele' en diferentes generaciones», adelanta Pedro Santos.

Momentos descatalogados

Pese a los once años que 'Viaje' lleva en emisión, el equipo sigue sorprendiéndose con las joyas que todavía esconde el archivo de RTVE. En Prado del Rey acaban de recibir una serie llamada 'España televisada', un formato que rodaba TVE para su canal internacional. Entre los 622 documentos que se han conseguido recuperar se muestran imágenes y vídeos inéditos, como la boda de Marisol y Carlos Goyanes.

En esta decimocuarta temporada de diez capítulos (once en total, contando con el especial que se ofrecerá en Nochebuena), 'Viaje' también rinde homenaje al cantante Nino Bravo, lo que ha supuesto un «desafío» para el programa. «Hemos intentado buscar donde no había para encontrar imágenes que recojan la esencia de la que, para mí, es una de las grandes voces de España», señala el director.

Otro de los capítulos ofrecerá momentos descatalogados del archivo de RTVE, donde todo es «nuevo e inédito». Así, se verá la primera vez del Mago Pop en TVE, las tomas falsas de Jesús Quintero o al actual presentador de Telecinco Joaquín Prat con siete años, contando ante la cámara que de mayor quería ser marinero.

A cada programa, cuenta Pedro Santos, le dedican algo más de dos meses. Y ya piensan en la próxima tanda de nuevos capítulos. «Estoy ya pensando en cómo podemos hacerlo. No queda más remedio. Cada vez es más difícil, pero hay que hacerlo. Decía que en la segunda temporada ya no se me iban a ocurrir más episodios, pero hemos ido pariendo historias del archivo», subraya. «'Viaje' mantiene su esencia: la de poder enseñar esa televisión, poder enseñar esas modas, costumbres y a esas personas que pasaron por la pantalla para que la gente las conozca o redescubra», concluye.