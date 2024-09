Salen a la luz las fotos del rey Juan Carlos y Bárbara Rey besándose

Joaquina Dueñas Miércoles, 25 de septiembre 2024, 12:10 | Actualizado 13:13h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Las andanzas del rey Juan Carlos con mujeres que no eran la Reina Sofía han sido una constante en la rumorología del país. Sin embargo, si una historia ha tenido especial relevancia, ha sido la de Bárbara Rey, la vedette que marcó una época en la que la incipiente democracia española se abría al mundo. Durante décadas se habló de su aventura, aunque nunca se presentaron pruebas, hasta ahora, cuando una revista de los Países Bajos ha publicado las fotografías que demuestran la complicidad entre el monarca y la artista. Amor, chantaje, espías y traición son los ingredientes de esta historia que finalmente ha visto la luz.

El programa 'En boca de todos' adelantó la portada de la revista Privé, en la que se ve por primera vez a un cariñoso rey Juan Carlos abrazando y besando a Bárbara Rey. Esta historia es relatada por el hijo de la vedette, Ángel Cristo, en primera persona, quien se atribuye la autoría de las instantáneas cuando apenas era un adolescente, según confesó en su primera aparición televisiva en 'De Viernes' hace unos meses. «Cuando me lo pidió mi madre, yo era un niño e iba a ver situaciones íntimas entre los dos. Toda mi intención era que no se escuchase el ruido de la cámara», relató.

Ahora, el hijo del domador da más detalles de aquel episodio en la revista holandesa. «Yo debía tener 12 o 13 años en ese momento. Mi madre se dejó influenciar por mi madrina; fue ella quien la instó a chantajear al Rey», recuerda en las páginas de 'Privé'. «Mi madre me dijo que él se había comportado de manera inapropiada con ella y que, por culpa de su esposa, no la dejaban trabajar en los medios en España. Quería que viera al Rey como un hombre rico y malvado. Decía que la trataba mal y yo sentía que tenía que ayudarla», argumenta. Además, subraya la presión que vivió, ya que, según su versión, le explicaron que «nadie más podía hacer las fotos; ella me dijo que debía hacerlas yo porque nunca la traicionaría».

Un plan bien estudiado y preparado con tiempo, según desvela Ángel. «Fuimos a una tienda de cámaras en Majadahonda y compramos otro material. En la tienda nos enseñaron cómo revelar las fotos nosotros mismos. Luego fuimos a casa y practicamos cómo tomarlas. Eso fue todo lo que hicimos juntos en la terraza». «Esas fotos valían millones; sería un desastre si alguien se equivocase al hacerlas», comenta en la publicación.

La existencia de estas imágenes no es algo nuevo. Parece que hace años llegaron a las redacciones de algunos medios españoles, aunque nunca se publicaron. La propia Bárbara contaba con ellas como un seguro de vida, después de que asaltaran su casa y de haberse sentido amenazada. Sobre dónde han estado las fotografías durante todo este tiempo, Ángel ha explicado: «Mi madre guardó las fotos y los negativos en una caja fuerte en su habitación, bajo un cuadro de mi padre. En los cajones de su mesita de noche había una lista con todos los códigos de las cajas fuertes. Ella siempre guardaba todo bajo llave».

«Con la boca abierta», así se quedó Bárbara Rey al conocer la publicación de las fotografías. «No tengo palabras. Voy a hacer lo mismo que he hecho hasta ahora: utilizar la justicia. Estas fotos son mías, pertenecen a mi privacidad y mi hijo las ha sacado sin mi permiso», dijo a la periodista Paloma Barrientos. De hecho, Bárbara ya demandó a su hijo acusándolo de haberle sustraído una serie de documentos y fotografías, entre las que podrían estar las que acaban de ver la luz.

En la misma línea, se manifestó Sofía Cristo en 'Espejo Público', acusando a su hermano de ser una «malísima persona». Sofía se declaró «indignada» y calificó el hecho de «vergonzoso». «Son unos sinvergüenzas», espetó visiblemente molesta.