El príncipe Guillermo, sobre Harry: «La próxima vez que le vea será en el funeral de mi padre»

Gloria Salgado Madrid Martes, 13 de agosto 2024, 12:04

La relación entre el príncipe Guillermo y su hermano, Harry, ya no es la que fue. Eso ya se sabe, aunque el heredero ha dejado claro a sus allegados hasta que punto quiere mantener la distancia con el hijo menor del rey Carlos. «La próxima vez que vea a su hermano será en el funeral de su padre», aseguran desde el entorno del marido de Kate Middleton.

El príncipe Guillermo, según ha desvelado la especialista en casas reales Concha Calleja en el programa 'Fiesta', de Telecinco, no tiene pensado ver próximamente a Harry ni celebrar junto a él ningún compromiso de la corona, de hecho, cree que no volverá a ver a su hermano hasta que no quede más remedio y tengan que encontrarse en el funeral de Carlos III, momento en el que se convertirá en Rey.

Al parecer, y según Calleja, no parece posible una reconciliación entre los hijos de Lady Di. «Si depende de Guillermo, Harry no volverá a casa nunca, los hermanos han llegado hasta a las manos», tal y como narró el marido de Meghan Markle en su libro 'Spare, en la sombra'. «Me agarró del cuello, me rompió el collar y me tiró al suelo», escribe en su biografía de la supuestamente furiosa reacción del príncipe de Gales tras insultar a Markle.