Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, da la cara en televisión

Joaquina Dueñas Martes, 29 de octubre 2024, 12:19

Profundamente «orgullosa» de la persona en la que se ha convertido y decidida a «seguir luchando». Así se muestra Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, en uno de sus momentos más complicados después de que el grupo anunciara el pasado 14 de octubre que prescindía de ella. La artista dijo que necesitaba tiempo para procesar la decisión y hasta ahora solo había hecho breves declaraciones en las que explicaba que, llegado el momento, daría más explicaciones: «Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero, por el momento, no tengo mucho que decir», apuntó.

Y esas explicaciones han llegado, quizá, de la manera más inesperada: con la participación de Leire en el programa 'Me quedo conmigo', que se estrena este miércoles en Mitele. Un espacio en el que se abre en canal a través de la terapia para superar este momento. «Soy Leire Martínez y he decidido venir a 'Me quedo conmigo' para seguir curando esas heriditas que todos tenemos y que a veces no nos dejan avanzar como quisiéramos», comienza.

En el avance que ya se ha emitido se observa una Leire que se ha visto afectada por el repentino y doloroso adiós después de 17 años compartiendo escenario con La Oreja de Van Gogh. «No soy más fuerte que nadie, pero quizá en un momento de mi vida me di cuenta de la necesidad que tenía de cuidarme», confiesa, si bien reconoce que su yo niña repleto de temores ha logrado convertirse en una mujer «capaz de enfrentar situaciones adversas» como la que está atravesando actualmente.

Orgullosa de sí misma, no tiene previsto rendirse y va a seguir luchando «por ser quien quiero ser». «Mimándome, cuidándome y queriéndome», afirma. Y para ello cuenta con cuatro grandes pilares en los que se apoya: su marido, su hijo, su madre y su música. De hecho, la artista ha lanzado ya una nueva canción, la primera sin La Oreja de Van Gogh, 'Eskutitza' ('La carta'), junto a Martin Urrutia para el maratón solidario EITB Maratoia 2024, que celebra los 25 años de la televisión vasca y que en esta edición pone el foco en las enfermedades cardiovasculares con el lema 'Escucha tu corazón'.

Leire se vio arrollada por el comunicado unilateral que el grumo emitió sobre el fin de su andadura conjunta: «Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada». Un texto que quiso aclarar que ella no había firmado en ningún caso, si bien, desde el principio reconoció que «las separaciones no suelen ser cordiales, pero lo serán. El tiempo será sanador». Y parece que ese tiempo ha llegado a través de un programa de televisión en el que se somete a terapia para seguir adelante renovada.