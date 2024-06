Laura Sánchez, ilusionada junto al torero Manuel Escribano

Joaquina Dueñas Miércoles, 26 de junio 2024, 12:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Hace apenas tres semanas trascendía la ruptura de Laura Sánchez y su marido, David Ascanio. Llevaban juntos 15 años, seis de ellos casados. Una separación que se había producido meses antes, en torno a la pasada Semana Santa. Ahora, se ha confirmado que la modelo y actriz ha recuperado la ilusión junto a Manuel Escribano, un torero sevillano al que tanto ella como su socio en la empresa 'Go! Eventos', Javier Villa, ya conocían. De hecho, fue uno de los invitados a la presentación de la pasarela We Love Flamenco que tuvo lugar el pasado diciembre, aunque por entonces todavía no había nada entre ellos y Laura seguía con su marido.

En enero, el diestro acudió a uno de los desfiles de la pasarela organizada por la onubense y fue entonces cuando invitó a sus anfitriones a una corrida que iba a torear en Sevilla durante la Feria de Abril. Aunque entre ellos solo había una amistad, cada día iban hablando más y más, de modo que, en cuanto se convirtió en algo más, Laura quiso ser la primera persona en decírselo a su exmarido para que el artista canario no se enterara por otros medios.

De momento, parece que ella no quiere catalogar a Manuel de novio y los dos están centrados en disfrutar del momento y en hacer planes juntos.