Fedez habría sido infiel durante años a Chiara Ferragni con la misma mujer

Chiara Ferragni y Fedez estuvieron juntos durante ocho años, seis de ellos casados, y tuvieron dos hijos. En marzo de 2024, tras meses de rumores de crisis, trascendió su separación. Aunque en un principio parecía que sería amistosa, pronto se tornó turbulenta. Ahora ha salido a la luz lo que podría ser el mayor secreto de su matrimonio: una supuesta infidelidad del rapero que, según el paparazzi Fabrizio Corona, habría durado años.

Durante su tiempo juntos, Fedez y Chiara proyectaron una imagen de familia idílica y de amor romántico al estilo de los cuentos de hadas, que hizo suspirar a sus millones de seguidores. Sin embargo, parece que el rapero habría estado enamorado de otra persona, a quien incluso habría llamado el mismo día de su boda. «Siempre ha habido otra mujer, y por ella ha estado mal», aseguró Corona.

La mujer en cuestión es Angelica Montini, una empresaria milanesa perteneciente a una destacada familia italiana. Según el paparazzi, Fedez y Angelica se conocieron en 2018: «Ella tenía una relación, pero después de terminarla comenzó a salir con Fedez». Para entonces, Chiara y el músico llevaban dos años juntos. Habían empezado a salir en 2016 y, un año después, en mayo de 2017, él le pidió matrimonio a la influencer. En octubre de ese mismo año anunciaron que Chiara estaba embarazada de cinco meses. Finalmente, en mayo de 2018 dieron la bienvenida a su primer hijo y retomaron sus planes de boda, casándose en una fastuosa celebración el 1 de septiembre.

Pero ¿qué ocurría más allá de las imágenes perfectas en Instagram? Según el relato de Corona, cinco minutos antes de subir al altar, Fedez se encerró en el baño para llamar a Angelica y decirle que estaba dispuesto a «renunciar a todo» si ella se lo pedía. «Yo también te amo, pero estoy dispuesta a quedarme al margen», habría sido la respuesta de ella.

De ser cierto, esta relación habría estado marcada por las apariencias, ya que Corona asegura que la supuesta amante es «una hija de papá de familia adinerada que frecuenta la alta sociedad milanesa. Ella no quería ser vista con Fedez porque no lo consideraba a su altura». A pesar de ello, parece que habrían mantenido una relación durante seis años. Corona también atribuye a Angelica una emotiva frase: «Soy una de las pocas que le ha querido de verdad».

«Eres un cabrón»

Este supuesto romance ha sido el secreto mejor guardado de Fedez, aunque Chiara habría descubierto la verdad por boca del propio músico tras su separación. «Él pensaba que hablaba conmigo, pero en realidad estaba hablando con Chiara. En un momento se dio cuenta de que Ferragni había colgado y se encontró un mensaje que decía: 'Eres un cabrón'», detalló Corona, amigo del rapero.

No sabemos la repercusión que estas revelaciones tendrán en la 'influencer'. Sin embargo, lo que sí conocemos es cómo se siente actualmente: «Estoy mejor sin Federico», afirmó rotunda.

Y es que la supuesta amante de Fedez no es la única polémica en la que el músico está envuelto. Su elección de canción para participar en el Festival de San Remo no ha dejado a nadie indiferente. El cantante ha elegido 'Bella Stronza' (Bella cabrona), un tema que habla sobre una mujer que destruyó todos sus sueños, lo cual se ha interpretado como un dardo hacia su exmujer.

Al ser preguntada al respecto, Chiara no dudó en responder: «No creo que esté dedicada a mí, pero se lo podéis preguntar a él». En las mismas declaraciones, la 'influencer' confesó que no habla mucho con el padre de sus hijos, concluyendo: «Estoy mejor sin Federico. No fue una buena relación».