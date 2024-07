Todas las críticas que le hacen a Álvaro Muñoz Escassi sus ex Vídeos secretos, comparaciones con yeguas e infidelidades varias no dejan bien parado al jinete sevillano

Joaquina Dueñas Miércoles, 17 de julio 2024, 15:52 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Desde que vieron la luz las infidelidades de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez confesadas por él mismo, cada día son más las mujeres que hablan del jinete, dejando sobre él una imagen cuanto menos poco edificante. Vídeos secretos, traiciones y comparaciones poco afortunadas forman parte del relato. Mientras tanto, el sevillano continúa haciendo su vida, dejando que el tiempo diluya la polémica que parece no arreciar y contando con el apoyo de sus hijos y de alguna de sus exparejas.

Después de que el sevillano contara su versión de la ruptura con la modelo andaluza en 'De Viernes', llegó el turno de María José que tras mantener una relación con él que califica de «muy bonita», se ha mostrado profundamente decepcionada al ser saber que tenían una relación abierta de la que ella no era consciente. «Él justifica su infidelidad diciendo que teníamos una pareja abierta. Pero nosotros teníamos una relación muy bonita de tres años, no ha habido idas y venidas… Me ha dolido la traición, la mentira», explicó, tildando a su exnovio de «tramposo».

Aunque no tiene pensado demandarlo ya que su objetivo es «cerrar este capítulo», lo más grave es que según dijo, «yo no era consciente de que me estuviese grabando en ningún momento de nuestra relación», en referencia la posible existencia de unos vídeos íntimos. Unas imágenes sobre las que le informó Valerí, la mujer con la que el jinete había estado y que le reclamaba una cantidad de dinero por sus servicios. «Salgo yo con Álvaro, no se me ve la cabeza. Ella me da detalles de cómo tengo mis partes… Es un delito que Álvaro enseñe vídeos a terceros», recordó visiblemente alterada.

En medio de toda esta polémica, Sonia Ferrer fue la primera en hacer unas declaraciones que dejaron en evidencia el concepto que tenía de quien fue su novio asegurando que no querría tenerlo como enemigo. «Yo creo que la persona que le está extorsionando no le conoce y no sabe con quién se está metiendo y probablemente salga perdiendo», afirmó. «Por todo lo que sabemos de Álvaro y habiendo dejado tantos 'cadáveres' en el camino, ¿no os parece sorprendente que nadie salga hablando de él?», fueron sus palabras hace diez días. Unas declaraciones sobre las que se ha vuelto a manifestar esta semana: «Yo lo avisé, que no me metería con Escassi y creo que a buen entendedor pocas palabras bastan». «Claro que conozco a Álvaro Muñoz Escassi, pero desde hace diez años no hablo con él y no sé cómo vive su vida y, por supuesto, no sé cómo vive sus relaciones», ha zanjado.

Pero no solo han sido sus parejas las que han decidido contar sus experiencias con el jinete. Esta misma semana Alba Carrillo ha relatado un episodio en el que Álvaro habría «tirado la caña» a su madre. «Yo me acababa de casar con Feliciano, y Fonsi, que estaba también en el reservado, le dijo: 'Uy, no te recomiendo a mi exsuegra», ha descrito Alba que considera a Escassi «metepatas, pero es buen tío».

También ha sorprendido la intervención de Mónica Pont en el programa 'Ni que fuéramos shhh'. La actriz participó junto a Escassi en 'Mira quien salta', programa donde el jinete conoció a Sonia Ferrer mientras todavía salía con la empresaria Patricia Martínez. «En el programa de los saltos, Escassi intentó ligar conmigo y con todas. Luego se lio con Verónica Hidalgo mientras estaba con su mujer», ha revelado la actriz. «A mí se refería como una yegua inglesa», ha dicho. «Como él se dedica al mundo de los caballos, definía a las mujeres como yeguas. Son todas yeguas», ha subrayado.

También le ha retratado Marta López al explicar que «a Álvaro lo conozco desde hace muchísimos años, de cuando yo montaba a caballo y tuvimos una noche» de la que el jugador de polo dijo no acordarse tiempo después. «Fue un poco humillante para mí, dijo que no había tenido nada conmigo y lo peor de todo es que no se acordaba», manifestó la colaboradora de televisión.

Son muchas las mujeres conocidas que han pasado por la vida de Álvaro y, aunque la mayoría de ellas, al menos de momento, guarda silencio, se baraja la posibilidad de que Valerí, la mujer transexual con la que mantuvo relaciones mientras todavía estaba con María José Suárez y encargada de revelar las infidelidades a la sevillana, pueda contar su versión de la historia.

En todo caso, Álvaro no está solo. Entre quienes le apoyan se encuentra Lara Dibildos, madre de su hijo menor. La actriz no ha querido entrar a valorar los gustos íntimos de su ex pareja y tampoco ha querido juzgar la situación que está atravesando con su ruptura con María José Suárez, lo que sí que ha aclarado es que Escassi «vive muy intensamente». «Mira, yo de ahí no te voy a decir nada. Lo único que te digo es que yo quiero a Álvaro como si fuera mi familia, ¿sabes? Entonces, lo que puedo destacar de él es su valentía que siempre la ha tenido para decir lo que quiere y cuando quiere y como quiere y que vive la vida intensamente», ha zanjado.