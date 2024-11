Cónclave de estrellas en el 50 cumpleaños de Leonardo DiCaprio

Joaquina Dueñas Lunes, 11 de noviembre 2024, 14:23 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Este lunes, Leonardo DiCaprio ha cumplido 50 años, medio siglo que el actor ha querido celebrar con una gran fiesta a la que han acudido muchos de sus amigos más famosos. Un cónclave de estrellas que comenzó con una cena preparada por Nobu, un chef muy reconocido de comida asiática, según informa el portal 'Page Six'. Entre los invitados se encontraban el director Steven Spilberg y su esposa, Kate Capshaw; el actor Brad Pitt y su novia, Inés de Ramón; el también actor y socio del chef Nobu, Robert de Niro; el coprotagonista junto al homenajeado 'The Revenant', Edward Norton; la socialité y empresaria Paris Hilton; la cantante Katy Perry y Orlando Bloom; Robin Thicke; Mark Ruffalo; el rapero y productor Anderson Paak; Andre Romelle Young, más conocido por su nombre artístico Dr. Dree, también rapero; o el compositor y productor discográfico Robin Thicke.

Según ha podido saber 'Page Six', durante la fiesta, amenizada hasta la madrugada por el DJ Meel, corrió el champán Telmot, a razón de 400 euros la botella, y entre los participantes también estuvieron Benicio del Toro, Cara Delevigne, el rapero Tyga, Emily Hirsh, el luchador de MMA Chuck Liddell o la diseñadora de joyas Jennifer Meyer, una de las favoritas de Hollywood.

El irrenunciable 'Cumpleaños feliz' corrió a cargo de Stevie Wonder, que logró conmover a los asistentes entre los que también estaban los padres DiCaprio, George e Irmelin DiCaprio, separados desde que él era un niño, que acudieron con sus respectivas parejas, Peggy Farrar y David Ward; el mejor amigo del actor, Tobey Maguire, y la novia del homenajeado, la modelo italiana Vittoria Cretti, que ha conseguido romper la maldición de los 25 años atribuida al protagonista de 'Titanic', cuya predilección por las mujeres menores de 25 años es más que conocida y ha sido carne de memes en innumerables ocasiones. En su caso, Cretti ha logrado permanecer al lado de la estrella de Hollywood a pesar de haber cumplido ya los 26.

Siempre celoso de su intimidad, DiCaprio no tuvo una infancia fácil. Él mismo relató en una de sus escasas entrevistas personales que había pasado por estrecheces económicas junto a su madre cuando era solo un niño. Pronto se despertó su amor por la interpretación y también a confesado haber realizado grandes sacrificios para convertirse en la estrella que es hoy. Con una carrera repleta de éxitos que comenzó cuando tenía apenas cinco años, su interpretación del trampero Hugh Glass en 'El renacido' le valió su primer Oscar en 2016 después de haber estado nominado hasta en seis ocasiones. Fue al recoger el preciado galardón cuando hizo un firme alegato a favor de la defensa del medio ambiente. Una faceta, la de activista medioambiental, que ha potenciado en los últimos años con inversiones en empresas 'verdes'.

De hecho, su relación con España se ha intensificado en los últimos tiempos al establecer la sede de Diamond Foundry, que produce diamantes en laboratorio, en Badajoz; y con su inversión en Solarmente, empresa radicada en Cataluña dedicada a la instalación de paneles solares.

Además, es habitual verlo disfrutar del Mediterráneo en las calas de Ibiza durante el verano, lo que le ha valido no pocas críticas que señalan la incongruencia entre su mensaje medioambiental y los desplazamientos en yates de lujo privados.

En todo caso, la sombra que más empaña su figura es haber sido relacionado recientemente con las fiestas de Puff Daddy, actualmente en prisión acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer la prostitución.

Desde su entorno han desvinculado completamente al actor de estos encuentros desenfrenados. «Eran grandes fiestas en casas. Leo estaba empezando su carrera en ese momento y ya había dejado atrás las fiestas. Él no tiene nada que ver con ese mundo, así que es ridículo que alguien suponga que se verá involucrado en esto basándose en unas cuantas fotos granuladas que tienen más de 20 años. Leo está centrado en su carrera y su relación y no piensa en absoluto en el caso federal de Diddy, con el que no tiene nada que ver», recogía 'TMZ'.

