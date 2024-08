Álvaro Morata considera que a Alice Campello le cuesta asimilar la ruptura

Gloria Salgado Madrid Miércoles, 14 de agosto 2024, 13:11 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Álvaro Morata ha aclarado las grandes incógnitas de su ruptura con Alice Campello en sus primeras declaraciones después de que el pasado lunes confirmarse su ruptura con la empresaria e 'influencer' italiana. El futbolista ha hablado con el periodista Javi de Hoyos, exdirector del programa 'Socialité' y actual colaborador de 'Ni que fuéramos shhh'.

Morata aclara que «rompieron su relación hace 15 días» pese a que siguieran colgando en sus redes sociales fotografías juntos como si nada pasase, ya que sufrían altibajos emocionales. ¿La razón de la ruptura? «Estaban teniendo muchísimas discusiones y no querían tenerlas delante de sus hijos y que les afectasen», ha transmitido De Hoyos.

El futbolista desmiente que, tal y como se está diciendo, el comunicado que publicó en sus redes sociales confirmando la separación no estuviese consensuado con Alice Campello. De hecho, fue él quien pidió a la madre de sus cuatro hijos que no desvelaran la noticia hasta que tuviese lugar su presentación en Milán con su nuevo equipo, en la que llamó la atención que no estuviese acompañado por la italiana. La empresaria dijo entonces que no acudió por todo el lío de la mudanza de Madrid a Milán, pero Morata entiendo que dijo eso porque le está costando asumir el final de la relación, que el deportista ya da por «zanjada».

Morata ha aprovechado para insistir en que lo está pasando mal por los rumores de supuestas infidelidades, en especial por su aún mujer y ha recalcado que tiene mucho cariño y respeto por Alice, de la que, por cierto, tiene un gran tatuaje de su cara en un antebrazo, recuerdo que no se plantea ahora mismo borrarse.