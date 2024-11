Alejandra Rubio celebra su baby shower en medio de la polémica por la imputación del padre de Carlo Costanzia

Joaquina Dueñas Miércoles, 13 de noviembre 2024, 15:07 | Actualizado 15:17h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

En medio de la tormenta mediática por la situación de su suegro y los rumores de diferencias con su pareja, Alejandra Rubio ha compartido con sus seguidores una fotografía que desvela la celebración de una fiesta de baby shower junto a su círculo más íntimo. En la imagen se ve a la colaboradora de televisión, que lleva una banda en la que se puede leer «futura mamá», junto a su madre, Terelu Campos. Ambas aparecen luciendo grandes sonrisas, mostrando la felicidad del momento tan especial que la joven está atravesando.

Alejandra, que está a pocas semanas de dar a luz, ha querido agradecer públicamente esta sorpresa y dejar claro que, pese a los desafíos en su vida personal, se encuentra feliz y esperanzada. «Gracias por tanto amor y por esta sorpresa que jamás olvidaré», ha escrito la sobrina de Carmen Borrego.

A pesar del ambiente festivo de la celebración, las polémicas en torno a su familia no cesan, lo que empaña de algún modo la dulce espera. Desde el enfrentamiento entre su primo José María Amoguera con su tía, Carmen Borrego, hasta la reciente imputación del padre de su pareja, Carlo Costanzia, por una presunta falsificación documental destinada a que una tercera persona pudiera visitar a su hijo Pietro, en prisión junto a su hermano Rocco por una violenta agresión. No cabe duda de que los problemas se agolpan en su entorno.

Además, en los últimos días han vuelto a cobrar fuerza los rumores de diferencias entre la pareja. «La relación se ha vuelto complicada, y las discusiones son constantes», aseguran fuentes cercanas a los jóvenes a la revista 'Semana'. Unas fuentes que hablan de continuas tensiones entre ambos que se habrían intensificado en las últimas semanas debido a la presión de los medios de comunicación y a los problemas judiciales de la familia Costanzia.

Unas informaciones que han provocado que la nieta de María Teresa Campos estallara en redes sociales. «¿En qué se ha convertido la prensa? Cada día me levanto con titulares falsos en medios digitales dirigidos hacia mí y mi entorno. Refiriéndose a mi embarazo, a mi relación, mis relaciones familiares… Ya no me creo nada de lo que leo… influencers increpados con falsedades mientras ayudan en la terrible tragedia ocurrida en Valencia, noticias tergiversadas, manipulación de declaraciones para obtener más clicks… Sinceramente, esto es una verdadera locura. ¿Hasta donde están dispuestos a llegar por tener más visitas en sus páginas?», ha publicado. Alejandra ha asegurado que le da «mucha pena» tener que escribir ese mensaje en redes sociales ya que intenta restar importancia a esas cosas, por lo que también ha aprovechado para decir que «también hay gente maravillosa dentro del medio».

Así, con la llegada de su bebé tan cerca, Alejandra Rubio está decidida a centrar sus energías en la maternidad y a apoyarse en su familia. «Eres el amor de mi vida, y vuestro bebé será la razón para seguir luchando cada día. Te amo, vida mía», le ha escrito Terelu a su hija en una muestra más de afecto. Y es que, la mayor de las Campos está siendo una vez más un pilar fundamental para su hija mientras afronta los retos del embarazo unidos a los de su exposición mediática.