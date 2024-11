El sector renovador de NC alerta sobre el riesgo de fractura

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de noviembre 2024, 20:26 | Actualizado 20:36h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El llamado sector renovador de Nueva Canarias ha advertido este sábado del riesgo de fractura interna en el partido.

Lo hace en un comunicado en el que explica su ausencia en la última reunión de la dirección del partido, en la que se fijó la convocatoria de congreso el próximo año.

El comunicado dice así:

Desde el Sector Renovador de Nueva Canarias, integrado por representantes de trece Asambleas Locales, entre los que se encuentran presidentes locales, miembros de organizaciones independientes asociadas a NC, organizaciones aliadas, alcaldes, consejeros, concejales y militantes de base, queremos expresar nuestra posición ante las recientes informaciones difundidas en medios de comunicación relacionadas con nuestra ausencia en el Consejo Político Nacional celebrado el pasado 9 de noviembre. En aras de la transparencia, la coherencia con nuestros principios y el respeto a la verdad, manifestamos lo siguiente:

1.Necesidad urgente de una renovación profunda y consensuada

Desde hace más de un año, hemos sostenido conversaciones con la dirección de Nueva Canarias para expresar la urgente necesidad de una renovación en los órganos de dirección del partido. Esta demanda responde no solo al hecho de llevar casi dos décadas de continuidad en los mismos liderazgos, sino también al clamor unánime de nuestras bases, las asambleas locales y la ciudadanía, que exigen un cambio para revitalizar nuestra organización y conectarla nuevamente con las demandas sociales y políticas de Canarias. Los resultados electorales recientes refuerzan esta necesidad al evidenciar un distanciamiento con los ideales históricos de NC y con la sociedad canaria.

2. Falta de acuerdos en lo fundamental

A pesar de nuestras reiteradas propuestas, no se ha alcanzado un acuerdo que permita avanzar hacia una renovación real y consensuada. Las acciones de la dirección muestran una tendencia a plantear supuestas medidas de renovación pero sin abordar lo fundamental, perpetuando estructuras de liderazgo desgastadas y dificultando la adaptación de nuestra organización a los retos actuales. Este enfoque pone en riesgo la cohesión interna de Nueva Canarias y debilita nuestra capacidad de responder a las demandas sociales y políticas de Canarias.

3. Ausencia en el Consejo Político Nacional

Nuestra decisión de no participar en el Consejo Político Nacional fue debidamente comunicada al Secretario de Organización con la antelación necesaria, reflejando no solo nuestro desacuerdo con los puntos incluidos en el Orden del Día, sino también la evidente falta de voluntad para alcanzar acuerdos que permitan una renovación real. Esta ausencia no debe interpretarse como una acción irresponsable, sino como un acto de coherencia y compromiso con los valores de cambio que defendemos.

4. Rechazo categórico a rumores y desinformaciones

Desmentimos de manera tajante cualquier insinuación sobre presuntas alianzas con otras fuerzas políticas. Este tipo de especulaciones, además de ser completamente falsas, solo buscan confundir y dividir a nuestra militancia. Así que volvemos a reafirmar nuestro compromiso con los valores del nacionalismo progresista

5. Modelo de «ecoísla» y visión de futuro

Creemos firmemente en el modelo de «ecoísla» como una guía para el progreso sostenible de Canarias, pero advertimos que el bloqueo actual amenaza con desvirtuar este proyecto. Nuestro compromiso pasa por fortalecer este modelo a medio y largo plazo, asegurando que nuestra organización mantenga su capacidad de inspirar e impulsar cambios reales en nuestra sociedad.

6. Próximas decisiones del sector renovador

Tras analizar los resultados del Consejo Político Nacional y las declaraciones realizadas, en los próximos días comunicaremos nuestras decisiones a la dirección de la organización y a las Asambleas.