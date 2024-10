Rodríguez (NC) dice que «no veremos al PP cambiar leyes para distribuir a pobres niños africanos»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 7 de octubre 2024, 18:31 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, afirmó este lunes que «no veremos al PP modificando leyes para que los pobres niños africanos se distribuyan» entre todas las comunidades españolas en base al peso demográfico de cada una.

«No lo veré, no lo veremos», repitió el veterano político al que no le sorprende «en absoluto» que el PP haya roto las negociaciones para llegar a un consenso sobre la crisis migratoria. «El Partido Popular hace ya seis o siete meses cambió su estrategia cuando captó y utilizó el tema migratorio como un arma política más».

Así que para Román Rodríguez la clave está en «el cambio de discurso del señor Feijóo en el tema migratorio de forma notabilísima». Solo hay que recordar que el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería «nació del acuerdo del Gobierno de Canarias PP-CC y el gobierno de España PSOE-Sumar». Una propuesta que presentaron PSOE, CC y Sumar, con lo que «ahí ya se rajó el PP», y «no solo no se abstuvo, sino que votó en contra».

Así que claramente, según Román Rodríguez, «el PP no va a dar facilidades para que estos chicos y chicas llegados en circunstancias extremas se vayan a la Península». Y la explicación es que la Comunidad de Madrid, gestionada por el PP de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, «no va a aceptarlo» porque en las filas de ese partido «se ha impuesto el sector más radical y extremo, el que representan Ayuso y compañía, que son los que deciden».

La última espantada del PP de la mesa de negociación sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, que tutela Canarias en su mayoría, «es una nueva escenificación sobre su no rotundo a una regulación del traslado obligado y reglado».

A su vez, Román Rodríguez también reconoció que «los socialistas han hecho un pequeño favor» a ese sector extremo del PP «manejando mal la información europea, mal», lo cual «no es pretexto» para que los populares «se hayan levantado de la mesa y utilicen el tema migratorio como arma política porque saben que eso tiene un alto rédito para ganar voluntades».

«La simplificación, el odio, la culpabilización hacia los inmigrantes se ha convertido en el eje central de las extremas derechas en el mundo entero, por lo que no me sorprende que el PP se vuelva a levantar de la mesa porque estoy seguro de que no tiene ningún interés en facilitar esto», señaló Rodríguez.

Y «no me extraña» porque «quien manda en el PP es la derecha extrema encabezada por la señora Ayuso, que no va a dejar que 1.500 niños se vayan a la comunidad de Madrid. Estoy seguro», sentenció el líder de NC.