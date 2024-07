«Nadie en su puesto de trabajo se puede permitir cinco días de reflexión»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 6 de julio 2024, 22:47 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

-Usted dijo que quería que la diputada de CC en el Congreso fuese «llavín» de la gobernabilidad pero en una legislatura con tan poca gestión por la sucesión de procesos electorales eso no ha sido posible. ¿Cómo lo valora?

-Sí ha sido posible.

-¿Pero se está cumpliendo la Agenda Canaria, porque quedó pendiente una reunión suya con la ministra de Hacienda?

-Hemos sido llavín, y los únicos decretos convalidados lo fueron con el voto de Cristina Valido. Hemos conseguido revalidar la gratuidad del transporte, las ayudas a La Palma, los 50 millones de euros en inmigración, los 300 millones del concurso de generación de energía y la apertura del concurso global, y hemos conseguido el acuerdo de los dos gobiernos en materia de inmigración. Cristina Valido ha hecho un trabajo fundamental y fruto de ese trabajo y de esa obediencia canaria ha conseguido cosas importantes para Canarias que no hubiesen venido si no necesitaran nuestro voto. Es verdad que no somos llave y por eso somos llavín y en determinadas circunstancias el llavín abre puertas más grandes. Recordemos además que lo firmado con el PSOE, que es lo mismo que firmamos con el PP, es para un acuerdo de legislatura y en ese espacio de tiempo queremos seguir consiguiendo cosas.

-¿Le da usted larga vida a la legislatura estatal?

-Eso sería tener una bolita mágica... Creo que hay un punto de inflexión y es Cataluña, si hay investidura o no de Salvador Illa o si hay por contra una alternativa. Pero creo que ahora mismo a ningún partido le interesa que haya nuevas elecciones. En un escenario de un Gobierno del PP con Vox a los independentistas les iría mal y en un contexto donde quien convoca, pierde, como hemos visto con Macron, Reino Unido o la propia Cataluña, pues tampoco veo al Gobierno de España adelantando elecciones. Pero esto todos los días cambia.

- Usted ha estado investigado judicialmente y dos de sus casos han acabado con el archivo en el Supremo. Con ese bagaje, ¿qué le diría a Pedro Sánchez, que tiene a su mujer y a su hermano investigados?

- De entrada, creo que a los familiares hay que dejarlos aparte. Yo le mandé un mensaje de WhatsApp e hice declaraciones públicas en ese sentido. Entiendo que ya de por sí quienes nos dedicamos a lo público somos una carga a los familiares, porque yo no me puedo quejar, porque esto es voluntario. Lo digo porque esto de quejarse no vale, porque aquí nadie viene obligado. Pero hacer sangre con la familia es un error que no se lo merecen ni el representante político ni, por supuesto, los familiares. A partir de ahí, yo me he visto con distintas denuncias relativas a mi etapa en el Ayuntamiento porque había una persona que actuaba con una inquina personal hacia mí. Me he visto con la condición de investigado y ahí lo que digo es que hacen falta normalidad y transparencia. Que una persona esté investigada lo único que supone es que se le garantiza tener asesoramiento jurídico para contestar y es normal que un juez pregunte y quiera investigar. Y cuando se va y se explica, no tiene por qué haber problema. Además, la Justicia no es infalible y los propios partidos somo los que hemos convertido a cualquier político investigado en un culpable. Ahora se habla de la máquina del fango, pero ¿quién tiró la primera piedra? Cuando me he visto en esa situación, he hecho público los autos, he dado ruedas de prensa y he explicado el hecho en sí. ¿Hay daño reputacional? Sin lugar a dudas: no fui presidente en el mandato pasado porque se puso como excusa que estaba investigado para no pactar con Coalición Canaria, aun diciendo yo que me iba.

Torres «La relación personal siempre ha sido buena. Tuvimos diferencias, yo tengo carácter, el también, aunque lo disimula mejor que yo»

Expresidentes «Canarias fue injusta con los expresidentes. Entre todos lo hemos corregido, gracias a un pacto político»

- Tras esa reflexión, ¿entendió lo de los cinco días de reflexión que se tomó Sánchez?

- No. Eso no lo entendí porque nadie en su puesto se puede permitir cinco días de reflexión. Seamos serios... si se hace, se hace en privado.

- Este primer año de mandato ha coincidido con la muerte de dos expresidentes. ¿Canarias está siendo injusta con sus expresidentes?

- Canarias fue injusta con los expresidentes. Entre todos los hemos corregido, gracias a un pacto político, y es una pena que Jerónimo no lo pudiese ver y que Lorenzo lo viese un mes nada más. Está feo que lo diga yo, que he sido presidente, expresidente y ahora de nuevo presidente, pero creo que alguien que ostenta esa representación tiene que tener la oportunidad de seguir contribuyendo a una Canarias mejor.

- ¿Ha mejorado su relación con Ángel Víctor Torres gracias a las negociaciones estos meses sobre el asunto de los menores migrantes porque el voto de Cristina Valido ayudó a la investidura?

- Una cosa son las matemáticas y otra el cariño. Puede haber más disposición del Gobierno de España a atender un problema si necesita el voto, pero otra cosa es la relación personal. Entre Ángel Víctor y yo la relación personal siempre ha sido buena. Tuvimos diferencias, yo tengo carácter, él también, aunque lo disimula mejor que yo. Y tengo que reconocer que en este asunto de los menores se ha fajado, lo ha hecho con otros ministerios, y ha prevalecido la lealtad. Con otros expresidentes, por una cuestión de edad, la relación ha sido distinta, pero también digo que con Román la relación, a pesar de los desencuentros, es cordial.