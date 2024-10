El PP suspende las conversaciones con el Gobierno sobre la inmigración

Efe Madrid Sábado, 5 de octubre 2024, 11:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

El PP ha anunciado que suspende las conversaciones con el Gobierno sobre inmigración y que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, no se reunirá el próximo lunes con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Según el PP, el Gobierno ha renunciado a pedir ayuda a la Unión Europea, tal y como ha pedido la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

Tellado ha comunicado a Torres que se suspenden las conversaciones «hasta que el Gobierno recapacite y busque el apoyo comunitario para la resolución de un conflicto que no es solo de Canarias y no es solo de España», ha informado el PP, que ha pedido al Gobierno que remita la documentación y las comunicaciones mantenidas entre España y la Comisión y asegura que no ha obtenido respuesta.

Asimismo ha considerado que el Ejecutivo no puede rechazar la ayuda que se le ofrece, ni delegar en las comunidades autónomas del PP la respuesta al problema de la inmigración.

El PP también ha informado de su decisión al presidente del Ejecutivo de Canarias, Fernando Clavijo.

Por su parte, el PSOE canario ha pedido al PP «que deje de enfangar con bulos la política y los posibles acuerdos en materia migratoria» y ha negado que el Gobierno de España rechace la ayuda de Europa a las islas para gestionar la crisis humanitaria que se vive en ellas.

La secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, ha desmentido de forma tajante en un comunicado las acusaciones de los populares, a su juicio, «solo justificables por parte de quien, en realidad, pretende hacer descarrilar cualquier posibilidad de acuerdo».