-Su partido ha mostrado preocupación por la situación del mercado de la vivienda. En el caso de Canarias, el Gobierno y algunos partidos plantean la posibilidad de limitar la compra de casas a no residentes. ¿Ve posible que esta medida sea aceptada por Europa?

–Absolutamente. Y además es necesario. Desde Podemos lo hemos propuesto así en la negociación de los próximos presupuestos del Estado. Nuestro voto será a cambio de dos propuestas: una, acabar con la financiación del genocidio en Palestina y aplicar un embargo de armas a Israel, y otra, atajar el problema de la vivienda, que de una vez por todas requiere una intervención seria. Debemos transformar radicalmente el modelo actual para que la vivienda sea un derecho para todos mediante más vivienda pública y que se acabe con la especulación. ¿Cómo? Con medidas urgentes, interviniendo los precios y bajando los alquileres un 40%, que es lo que ha subido en los últimos 10 años. También se debe convertir en ley lo dice la ciudadanía en la calle, que las casas son para vivir, no para especular. Eso implica impedir la compra a los fondos buitre o que las casas se adquieren si vas a vivir en ella. Por tanto, también que hay que limitar la compra a los no residentes, porque es una vía para intervenir en el mercado que garantiza que la vivienda es un derecho.

– Está en Canarias como parte del grupo La Izquierda, en el que está Sumar. Se están negociando los presupuestos del Estado... ¿Como ve las relaciones de futuro con PSOE y Podemos?

– En los últimos meses y según las encuestas, Podemos va ganando apoyos. También el resultado de las europeas fue positivo porque veníamos de un momento en el que Podemos había desaparecido del panorama político. Sobre las alianzas, en concreto con Sumar y el PSOE, somos muy críticos con la evolución del Gobierno, aunque es verdad que el 23 de julio mucha gente progresista respiró con alivio porque la extrema derecha y la derecha no consiguiera mayoría para gobernar. Pero el Gobierno no está gobernando en términos progresistas, no hace avances, no aprueba nada. La mayoría ha cambiado en el Congreso, pero es evidente que Partido Socialista y Sumar deben adoptar medidas para avanzar en derechos y para dar soluciones en términos progresistas a la situación de la ciudadanía. Si la gente vota a un Gobierno progresista, pero luego ve que esos votos que le has dado no los utiliza para avanzar, solucionar problemas como el de la vivienda, reforzar los servicios públicos, pues dirá ¿para qué voy a votar?

– también depende de las mayorías parlamentarias

– Yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno es poner en marcha avances, que no tenga que ser Podemos los que le digan que solo te voy a aprobar los presupuestos generales si intervienes en la vivienda. Lo debería hacer un Gobierno que se dice progresista. Nosotros lo que esperamos es que el gobierno avance, pero mientras tanto vamos a recomponer una fuerza política o tratar de ensanchar cada vez más las fuerzas que apuesten realmente por transformar, siendo conscientes de las dificultades.

– ¿Y con Sumar?

– Por ahora estamos centrados en la reconstrucción de Podemos.