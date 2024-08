B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 3 de agosto 2024, 18:54 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

– Inició la legislatura con un cero energético y acaba el primer año con un decreto ley de cambio climático. Intenso ¿no?

– Más de la cuenta. Hace un año nadie hubiera dicho que fuéramos capaces de aprobar el decreto ley con una nueva ley de cambio climático más posibilista y más pragmática para desarrollar los objetivos de la ley estatal, por ejemplo en penetración de renovables. También se han producido importantes mejoras de los sistemas eléctricos de Canarias con las medidas de emergencia que hemos conseguido junto al Ministerio. Por fin, después de 11 años, se publicó el concurso. Ha sido mucho trabajo y de mucha intensidad, centrados en los asuntos más graves, como el cero energético en La Gomera o las medidas de adaptación al cambio climático. Además, estamos a la puerta de anunciar los planeas de uso y gestión de los parques nacionales o la presentación del centro de visitantes en Garajonay.

– El decreto ha recibido bastantes críticas. ¿Entiende que a lo mejor se tenía que haber negociado un poco más?

– No valoro mucho las críticas aunque sé que hay entidades que han formulado alguna queja. Lo primero que hay que poner sobre la mesa es que un decreto ley no tiene por qué conllevar participación y aún así la hemos llevado a cabo y han intervenido Fecam -muchas de sus aportaciones se han tenido en cuenta- o Fecai -que previo a la convalidación del decreto llegamos a un acuerdo con Lanzarote sobre las zonas de aceleración de renovables y seguro que los demás vendrán detrás-. Se me ha intentando acusar de manera reiterada de cercanía a los empresarios, pero también por parte de ellos hemos recibido quejas.

– Insisto. ¿Faltó negociación previa?

– Gran parte de los asuntos llevan un desarrollo reglamentario y para eso se han iniciado rondas negociadoras. Pero lo importante, en líneas generales, es que se trata de una ley necesaria para Canarias, que se encuentra en una situación crítica con el cambio climático que ya está sobre nosotros y había que tener una ley pragmática, efectiva y que baje a la tierra, porque teníamos una norma excesivamente ideológica, que sumó en el último minuto una cantidad de alegaciones que valoraron al peso y que en algunos casos se contradecían.

– Antes de la convalidación hubo un momento de crisis entre los socios del pacto porque CC se hizo eco de las críticas del Cabildo de Fuerteventura y tuvo que intervenir el presidente.

– El Cabildo de Fuerteventura, por suerte o por desgracia, se ha plantado en el no a todo: al decreto ley de vivienda, a las tierras raras, ahora a este decreto ley... Más allá de eso hemos insistido en seguir sentándonos con ellos y ya hemos tenido más contactos. Puede ser inminente el acuerdo para las zonas de aceleración de renovables. Seguimos tendiendo la mano, pero también anunciamos en el Parlamento que habrá un proceso participativo en las dos medidas planificadoras, las referidas a adaptación del cambio climático y a mitigación del cambio climático, con la publicación y un proceso de presentación de alegaciones con los grupos parlamentarios.

– ¿Qué implican las zonas de aceleración de renovable?

– Nosotros entendemos que Canarias tiene que hacer una apuesta definitiva por las renovables. No puede ser que estemos en una media del 19%, que es el mismo porcentaje que en 2019, es decir que en la legislatura anterior no se avanzó nada. Por tanto, quienes inviertan en Canarias deben tener seguridad jurídica de que sus proyectos puedan tener éxito. Lo que hacemos es decirles a los cabildos que decidan en qué áreas de cada isla pueden desarrollarse las renovables. Ellos presentarán su planificación y nosotros la cruzaremos con nuestros datos de biodiversidad en cada zona y facilitar el camino con una declaración de impacto ambiental previa.

– ¿Los proyectos concretos entonces no tendrán que tener declaración de impacto?

-Sí, tendrán que presentar su declaración de impacto abreviada porque ya habrá una previa, lo que permite reducir de manera drástica los tiempos. No se eliminan trabas medioambientales, nada más allá de la realidad, sino que la administración hará un trabajo previo serio y riguroso y que era necesario en pro de la seguridad jurídica.

Zapata defiende la efectividad del decreto ley frente a la anterior normativa. Juan Carlos Alonso

– No tiene por qué ser una única zona, sino un porcentaje.

– Claro. Será un porcentaje de territorio importante para que ese terreno no sea víctima de la especulación urbanística y los precios no se pongan por las nubes. Tampoco quiere decir que todos los terrenos que decidan los cabildos se llenen.

– La penetración de renovables registra una media del 19%. ¿Cual es el objetivo?

–El que marca la ley estatal, que dice que hay que tener una penetración del renovables del 58% en 2030 y que en 2050 debe estar descarbonizada esta tierra, aunque el Parlamento de Canarias decidió adelantarlo en 10 años. Nos dedicamos toda la legislatura pasada a hablar de porcentajes y de fechas y poco tiempo a buscar medidas efectivas para cumplir esos objetivos, y la situación es crítica.

– No parecen cifras realistas

–Bueno, lo que sí puedo decir es que vamos a hacer todo lo que esté en muestra mano para alcanzarlo. Por eso, uno de los grandes razonamientos para esta norma vía decreto ley es alcanzar esos objetivos y conseguir la descarbonización de Canarias.

– Reconoce que se le acusa de favorecer a los empresarios.

–Yo creo que hay que estar del lado de quienes tienen la posibilidad y la capacidad de invertir en Canarias y ayudarnos a alcanzar ese objetivo del 58% de renovables. Si no, ¿quién va a llevar a cabo esas inversiones?, ¿cómo lo vamos a hacer para alcanzar ese porcentaje? Cerca de los empresarios, por supuesto, porque la única manera que tiene Canarias y cualquier otro territorio de alcanzar esa cifra que plantea la ley estatal es de la mano de quienes llevan a cabo la inversión privada y es necesario un compendio de inversión pública y privada para alcanzar los objetivos.

– Una de las iniciativas llamativas del decreto ley es la creación de una empresa pública para generar energía, lo que viene a aumentar la estructura de la administración. ¿No es una contradicción con la postura inicial del PP? ¿Cuando estará en marcha y cuanto se puede ahorrar? ¿Se compensa lo que se ahorra con la estructura que se crea?

–Se ahorra con lo que estaba previsto en la anterior ley, que proponía una agencia de la energía con más de 140 personas y que no solo generaba energía, sino que hacía competencia a los actuales distribuidores en las islas. Nuestra propuesta es para ser capaces de generar utilizando las cubiertas de los edificios públicos. No puede ser que estemos pidiendo incrementar la penetración de renovables, que le digamos a los vecinos que apuesten por el autoconsumo y las cubiertas de los edificios públicos estén casi sin una placa solar. Por otro lado, la factura de la luz de la comunidad autónoma en el año 2022 fue de 56 millones. Hemos sido capaz de reducir seis millones con políticas de eficiencia y pagamos 50 en 2023. Además, por primera vez, hemos sacado un concurso y nos ahorramos otros 10 millones, de manera que este año la factura será en torno a 40 millones. Lo que pretendemos con esta empresa pública es estar lo más cerca posible a una factura de cero euros. De momento, hemos empezado con los trámites administrativos y ojalá sea una realidad en 2025.

El consejero asegura que se cubrirá toda la energía del concurso exprés. Juan Carlos Alonso

– En octubre pasado se declaró la emergencia energética y se ha convocado el concurso exprés que no será efectivo hasta 2025. Por tanto, Canarias sigue en situación crítica.

–Es así. Hemos ido más rápido de lo esperado y conseguimos el apoyo del Ministerio para tomar esas medidas de emergencia -más de 300 millones durante tres años-. El concurso cubre el 60% del déficit que afloró desde 2021. Ya me hubiera gustado que todo el trabajo que hemos tenido que hacer lo hubiera hecho el anterior consejero del PSOE con un Gobierno de España del PSOE. Pero en vez de buscar soluciones se dedicaron a pelearse y enviarse correspondencia con una manifiesta ineficacia. Ahora ya tenemos el acuerdo, adjudicadas las empresas, y esperamos que durante el 2025 esté en marcha esa maquinaria que funcionará en tanto no sea una realidad el concurso de mejora de las centrales de generación. Este es otro de los grandes hitos de toda la legislatura, por el que llevamos esperando desde 2013. Cuando sea una realidad, las medidas de emergencia se desmantelarán.

– ¿Y el 40% de déficit?

–Estamos trabajando para que ese porcentaje también pueda cubrirse con propuestas que estamos intentando madurarla para sacarlas adelante. Estamos viendo opciones con distintas empresas, entre ellas una turca que plantea disponer unos barcos , que funcionan como plantas generadoras, amarrados en los muelles de Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria.

– ¿Empresas que deben pagar?

–No, no. Lo paga todo el Ministerio. Madrid se comprometió a cubrir el 100% del déficit y hemos conseguido el 60% porque no todas las propuestas de las empresas que se presentaron eran viables. Desde que presentemos una propuesta sólida y aplicable, el Estado pagará el resto.

– Transición Ecológica fue el departamento que más fondos Next Generation captó, pero igual que el resto, ha tenido problemas para gestionarlos.

–Este área debía gestionar 500 millones, y nos encontramos 15.000 expedientes sin resolver. Hemos fijado un plan de choque para que, a 31 de diciembre, el 100% de los expedientes recibidos hasta junio de 2024 estén concedidos. Lo que pasa es que nos encontramos con un equipo humano mal dotado, con menos de 40 personas. A partir de ahí, había un déficit en las herramientas que se pusieron en uso y se han modificado. Con 15.000 expedientes sin resolver, no sabes ni por donde arrancar y además en los primeros meses llegaron otras 8.000 solicitudes, es decir, 23.000 expedientes. Ahora hacemos mayor seguimiento marcando fechas, plazos, metodología y estrategia: conceder, conceder y conceder para que a 31 de diciembre estén. A partir de ahí, con todos los recursos que tengamos, a pagar.

– ¿Cuando ve las cifras de crecimiento turístico o la previsión de una ola de calor, piensa en apagones?

– Me asusto hasta cuando se va la luz en mi casa! Trabajamos con Endesa en un plan para el verano por el incremento de temperaturas y de consumo. Nunca va a existir la seguridad total porque, por ejemplo en La Gomera no hubo un problema de déficit.