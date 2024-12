Francisco Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 7 de diciembre 2024, 23:43 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966) contestó el pasado lunes de forma presencial, en un encuentro en la sede de CANARIAS7, a las preguntas que conforman esta entrevista. Con posterioridad se actualizó el contenido de la misma en la parte relativa a la inmigración irregular, tras el encuentro del jueves entre el Gobierno central, el Partido Popular y los presidentes de Canarias y Ceuta.

En el Congreso Federal del PSOE salió elegida una Ejecutiva con media docena de ministros. ¿Por qué no está usted?

Hay una respuesta sencilla: soy el secretario general de la federación canaria. No hay ningún secretario general de federación. La tradición del PSOE es que los secretarios generales regionales intervengan en el Comité Federal para plantear cuestiones de sus territorios.

¿El PSOE canario está bien representado en la nueva dirección federal? ¿Que haya un ministro canario era un obstáculo para conseguir más asientos?

Sin duda el secretario general que más ha apostado por Canarias en su Ejecutiva es Pedro Sánchez porque ha tenido siempre a varios representantes. Yo recuerdo ocasiones que solo teníamos a uno. Y siempre hemos tenido a un ministro o ministra canaria. Ahora es decisión de nuevo del secretario general que siga Luc André, con todo lo que significa su trabajo con la inmigración, y entra alguien como Kilian Sánchez, que hizo una magnífica labor, por ejemplo, en la pandemia en La Palma en el área de Salud, y en esto hay que reconocer también el trabajo de Sergio Matos y otros muchos compañeros y compañeras palmeras. Carolina Darias ha hecho un gran trabajo también y lo normal es que unas personas entren y otras salgan.

Teniendo en cuenta que Carolina Darias es la alcaldesa de la capital de provincia con mayor población que tiene el PSOE en toda España, ¿no es un castigo dejarla fuera de la Ejecutiva?

No. Y seguro que ella pensará exactamente igual que yo. Es un valor sin duda en alza en la organización y esto son movimientos normales en la organización. El secretario general quizás ha optado por perfiles más técnicos. También podían estar en esa dirección otros compañeros y compañeras, pero quien decide es Pedro Sánchez.

¿No hubo demasiado presidencialismo en el Congreso Federal?

No. Lo que pasa es que estamos ante una situación excepcional: el Gobierno, el partido y la figura que se mantiene representando a la izquierda en la Unión Europea es Pedro Sánchez, con el Partido Socialista Obrero Español. Hay un avance de la ultraderecha basada en el populismo, los bulos, la desinformación, el uso malévolo de las redes sociales, aspiraciones que traen lo peor de la historia -en nuestro país, incluso rememorando el franquismo- y también la violencia. Finalmente lo que tenemos es un PSOE que no solo no es residual, sino que es la segunda fuerza en el Congreso de los Diputados y que consigue una mayoría progresista para gobernar el país. Por tanto, sale fortalecida la izquierda, sale fortalecido un modelo de vida que se fundamenta en la igualdad, y sale fortalecido nuestro secretario general.

¿Sale fortalecida también una hoja de ruta que pasa por recuperar votos que se fueron a otras siglas de la izquierda?

Creo que hay que hacer un trabajo de pedagogía. Hay mucha gente que se deja llevar por la desinformación y no contrasta. Hemos visto a un parlamentario hace pocos días en el Congreso diciendo que con Franco este país avanzó. En realidad avanzó en la pérdida de derechos, en arrinconar a las mujeres, en llevar a los homosexuales a campos de trabajos forzados... me preocupa ese trabajo de pedagogía, que no es para dirigir a la gente joven, sino para ayudarles a sacar sus propias conclusiones: que decidan si quieren gobiernos que legalicen el matrimonio homosexual o que lo persigan, si quieren gobiernos que aprueben el Ingreso Mínimo Vital o que lo deroguen, si quieren gobiernos que luchen contra la violencia machista o que la justifiquen, porque no la condenan.

¿Puede seguir siendo presidente del Gobierno alguien que tiene investigada a su esposa, a un hermano, al fiscal general y también bajo la lupa judicial a alguien que fue ministro y nada menos que secretario de Organización del PSOE?

Llevo en política 25 años y he sufrido a lo largo de mi vida denuncias políticas, es decir, personas que han ido al juzgado estando o habiendo estado en una organización política, y en alguna ocasión dando explicaciones ante la instancia judicial para que al final acabase en nada. Respeto la labor judicial y la presunción de inocencia, y ojalá la Justicia fuese más rápida. Y creo sinceramente que hay una voluntad política de usar los casos judicializados para ir contra el rival. Canarias en ese sentido es una 'tierra rara' y quizás deberían copiarnos en la península, porque hemos tenido a representantes políticos de todas las fuerzas, alcaldes, consejeros, directores generales, líderes de la oposición... que han tenido que dar cuenta ante la Justicia por diferentes razones y normalmente aquí se ha mantenido que de esos asuntos debe hablar la Justicia. Pero ahora no. Ahora tenemos una oposición, que es el PP, que utiliza cuestiones de carácter judicial para no hablar de los asuntos que realmente interesan a la gente: hablo de vivienda, empleo, trabajo indefinido, los pilares del Estado del bienestar... todo es preguntar al presidente por la situación de su mujer o de su hermano... Se ha envilecido el debate yendo a temas judiciales y personales y, lo que es más grave, se ha descuidado la defensa del interés general. Si al final todo queda en nada, porque llamar a alguien en calidad de investigado es simplemente tener más garantía jurídica, ¿tendremos otros casos como el de Carmelo Padrón o el de Demetrio Madrid en su día?

Entrevista Ángel Victor Torres: el papel de la Judicatura

¿Hay una persecución política o cree que hay también una persecución de parte de la judicatura y de la Fiscalía? El controvertido 'lawfare'...

Creo que tenemos que pararnos y analizar. Vamos al caso del fiscal general: tenemos ahí un supuesto delincuente que ha confesado delito a la Hacienda pública, que es la pareja de la presidenta de Madrid. Aparece un bulo que sale del entorno de la presidenta y la Fiscalía General, ante la opinión pública, dice 'esto es falso', porque lo es, y sin embargo a quien se analiza es a quien deshace el bulo. Algo está fallando. Lo que debe primar en la Justicia es el derecho a la verdad; es cierto que no vale todo a cualquier precio y de cualquier manera, pero no puede ser que se señale a quien ha demostrado una mentira y prácticamente nada se hable de quien supuestamente ha cometido un delito. Hay cosas llamativas, como que el presidente se acoja a que pudiera hacer una confesión telemática, como hizo en su día el señor Feijóo, y sin embargo la respuesta fue que no, que tenía que hacerse en Moncloa, como si hubiera un cierto afán de exposición. Por supuesto que a lo largo de la historia ha habido también políticos con persecuciones con campañas mediáticas tremendas cada vez que había elecciones para que al final quedase en nada.

¿Teme usted que el caso Koldo le cueste su carrera, como mínimo en el ámbito estatal?

En absoluto, porque lo que hicimos cuando estaba en el Gobierno de Canarias no fue otra cosa que intentar conseguir material por las vías pertinentes, llevarlo a los sanitarios, a la ciudadanía, y eso fue lo que hicimos. No se va a encontrar en mi actuación nada fuera de los márgenes de la ley. Por eso duermo tranquilo, por eso voy tranquilo a las comisiones de investigación, por eso respondo... Eso sí, tengo que enfrentarme a los usos pervertidos, por ejemplo, de una foto, de una frase, de una descontextualización, que lo que persiguen es hacer daño. Aquí ha habido rivales políticos que han estado a la altura y otros que no.

¿Pero no falta todavía una explicación de cómo fue posible que Koldo García tuviese un acceso tan directo a una persona que era en aquel momento presidente autonómico?

Creo que he dado todas las explicaciones requeridas. Y lo hice desde que salió el primer informe de la UCO. No me he ocultado nunca. Pero es que el señor García era entonces asesor del Ministerio y en el mes de marzo de 2020 estábamos buscando material sanitario y en ese contexto llega una propuesta a través de una llamada al director del Servicio Canario de la Salud, y lo ha reconocido él, en concreto desde una empresa que ya trabajaba para el Ministerio de Transportes y que había trabajado con el Puerto de La Luz y de Las Palmas trayendo mascarillas mucho más baratas que las que usaban, por ejemplo, para la Comunidad de Madrid. Una empresa, además, a la que no se le pagó en primera instancia como decía el contrato, y por eso se quejaron y tenían razón en eso. Por tanto, nunca nos pareció raro que un miembro del Ministerio preguntase qué pasaba con esa empresa. Desde que dejó el Ministerio el señor García, no he tenido relación con él. Ni nos imaginábamos que pudiera haber un supuesto uso ilegítimo de aquello, con posibles comisiones por parte de representantes públicos... de haberlo imaginado, hubiésemos ido inmediatamente a los órganos pertinentes.

¿En ese 'no lo imaginábamos' también incluye a José Luis Ábalos, con quien era evidente que había una estrecha relación como ministro y como secretario de Organización del partido?

Indudablemente. Tuvimos una relación más estrecha con algunos ministerios que con otros. Compartimos con Baleares que queríamos mantener la conectividad y el Ministerio de Ábalos nos lo permitió con los barcos y por vía aérea. También llevaban Salvamento Marítimo y nos echaban una mano en el asunto migratorio, como también recurrimos al Ministerio de Transportes incluso para que nos ayudase en cuestiones fiscales, como los usos de la RIC, para que ayudase con otros ministros.

¿No tiene usted que hacer autocrítica sobre lo que pasó bajo su mandato? Hablamos del caso Soluciones de Gestión, con contratos por 12 millones; caso Eurofins Megalab, con 5,3 millones, y los 4 millones de RR7: 21 millones investigados judicialmente es mucho dinero.

Si no me equivoco fueron 1.300 expedientes de contratación y el único en el que se ha visto una posible responsabilidad contable es en el de RR7, que llegaron unas mascarillas y se quemaron. En el resto, que yo sepa, no hay daño al erario público; lo que hay es una investigación a una empresa que puede tener comisionistas. En el caso de Eurofins Megalab ha sido contratada, por ejemplo, por la comunidad andaluza y hasta por el propio Senado, y lo que aparece en el informe de la UCO no se materializó en un contrato. Parece que coincidiendo con un pleno parlamentario yo recibí a esa gente para un proyecto pero aquello no salió adelante. Seis meses después la Consejería de Sanidad contactó con Eurofins Megalab para hacer las PCR a los canarios residentes en la península, que fue una buena decisión y también lo hizo Baleares. Que ahora hay personas que se han enriquecido ahí con comisiones ilegales, pues que se investigue hasta el final.

Entrevista Ángel Victor Torres: contratos bajo investigación

¿Sigue sosteniendo usted que no conocía a Víctor de Aldama?

Dije en el Senado y lo digo aquí que ya me he cansado de hacer una afirmación para que luego me quieran entrampar. Porque ya me han hecho ser más desconfiado. Sinceramente creo que nunca he visto a este señor, pero lo que digo, y lo que dije, es lo siguiente: él dice que me conoce y que tiene una relación personal, pero después me llama Víctor Ángel, con lo cual ya no es creíble. Si hubiese una relación personal, habrá un montón de mensajes, de llamadas que yo le respondo, y de eso no hay nada. Por tanto, no tengo ningún trato con él. Ahora bien, mañana aparece una foto mía con él y van a decir 'Torres ha mentido'. Y puede ser que yo haya tenido una reunión con cinco personas y solo conozca a quien encabeza la delegación... se ha dicho si he estado en un chalet... y lo cierto es que cuando yo iba a Madrid, siempre iba a un hotel. Él es el que dice que tengo una relación personal, él es el que dice que Koldo le pidió 50.000 euros para mí que no le dio... por eso le hemos puesto una demanda, porque hay un daño que se intenta buscar políticamente.

Entrevista Ángel Victor Torres: Victor de Aldama

¿Le pidió a Aldama que le consiguiese uno o más pisos en Madrid para reuniones, como dice el investigado en su escrito al Supremo?

Esa es una segunda falsedad, una vileza, porque intenta perjudicarme en lo político y en lo personal y por ello le hemos ampliado una denuncia. Yo si puedo demostrar todos mis viajes a Madrid, que siempre fui con mi equipo y tengo registro de los hoteles en los que pernoctábamos, y las agendas que realizábamos. Yo lo puedo demostrar. Él es incapaz de demostrar lo que afirma, porque es falso. Y deberíamos reflexionar cómo ante una persona que puede mentir, que es un delincuente confeso, que ya lo sufrí como ocurrió con Antonio Tacoronte, hay quien le da credibilidad, pábulo. Eso daña la democracia y la política. Es decir, Aldama no aporta pruebas porque no puede darlas de algo que no pasó.

¿Tampoco sabía usted que Aldama estaba relacionado con un negocio de hidrocarburos para el que se creó una empresa en Tenerife con intención de fijar allí un depósito de carburantes procedente de Venezuela?

Sinceramente, no. No recuerdo haber estado en una reunión para hablar de eso.

Ha pasado un mes de la tragedia de la DANA en Valencia. Como presidente que fue de una región que vivió una emergencia de la que el último precedente fue hace medio siglo, como fue el volcán de La Palma, ¿ya tiene claro que falló en Valencia?

Quizás en esto yo tengo alguna ventaja: soy el único presidente autonómico que está en el Gobierno de España y, además, la sociedad canaria sufrió una emergencia como la del volcán, lo que sirve para hacer una comparativa. La erupción del volcán se dio sobre las dos de la tarde; podía haberse dado ese día o una o dos semanas después. Si nos vamos a la de El Hierro, era inminente una erupción pero se dio en el mar a pesar del tremor que se daba en la isla. En Canarias se activaron las medidas inmediatas y, antes de la erupción, todas las personas con problemas de movilidad, fueron sacadas de sus casas; se activó un mecanismo de emergencia coordinado; estábamos allí en el Cecopin junto a los científicos, y luego en la reconstrucción trabajamos junto a los ayuntamientos y el Cabildo con lealtad. En la Comunidad Valenciana se hacen las mismas alertas que en otras autonomías, con el aviso rojo, que incluye una serie de recomendaciones -y quizás deberíamos pensar si tendrían que ser obligaciones-, que incluyen evitar el tránsito porque los resultados pueden ser catastróficos. Recuerdo que en Canarias suspendimos las clases con alguna DANA. Y también esas recomendaciones incluyen mandar un mensaje con el sistema Alert. Lo más importante: el presidente de la Generalitat Valenciana tenía que estar allí. ¿Cómo es eso de que no estaba allí y que lo hacía desde otro sitio en remoto? Es que las comparativas matan...

Entrevista Ángel Victor Torres: gestión de la dana

¿Por qué no tomó las riendas el Gobierno de España decretando el nivel 3?

La situación catastrófica en cuanto a vidas y también en daños materiales se produjeron en la tarde noche del martes 29 de octubre. En la mañana del día siguiente, miércoles, había más de 200 fallecidos y así lo demuestran las autopsias. Por tanto, cualquier subida de nivel no evitaba los fallecidos que hubo. Podía haberse pedido subir el nivel. Quién debía hacerlo? La autoridad competente, es decir, la Comunidad valenciana y el presidente Mazón nunca lo solicitó. Es verdad que lo puede hacer el gobierno de España de oficio, pero el presidente de Valencia nunca lo pidió. Y hacerlo en contra de la comunidad autónoma y de oficio por el Gobierno de España es fracaso seguro, porque es imponer algo frente a quien no lo quiere, es actuar en contra de los criterios técnicos, porque no conocemos el territorio. Lo que hicimos fue poner a disposición de la comunidad valenciana por parte del Gobierno de España todos los medios. Ya lo dijo Ximo Puig, que tuvo danas y respuesta inmediata: no fue un problema de competencia, sino de incompetencia.

¿Debe dimitir Mazón?

-Es un clamor popular y sinceramente creo que el día que convocó el pleno debió decir 'yo renuncio'. Quizás no es el momento hoy porque tenemos que atender a la emergencia. Yo me he equivocado, gravísimamente. No he cumplido mi responsabilidad y me marcho en el momento oportuno. Es lo que yo hubiese hecho.

Entrevista Ángel Victor Torres: ¿debe dimitir Mazón?

Esa solución de nombrar para liderar la reconstrucción a una especie de comisionado que lo primero que dice es que no va a estar sujeto a consignas de partidos, ¿cómo le suena?

Yo no lo entendí. Que un militar sea nombrado para llevar la emergencia y diga que no va a seguir órdenes o criterios políticos de su superior, que es el presidente, es una anomalía. Quizás si hubiese dicho 'nos vamos a llevar por los criterios científicos', hubiese sido una cosa acertada. En realidad es un cargo político, nombrado por el presidente.

-¿Dónde se ve en el año 2027? ¿En el Ministerio o de nuevo como candidato a presidente de Canarias?

Primero, vamos a tener salud para llegar todos. Espero que estemos con el PSOE gobernando y presidiendo en Canarias. Con el presidente o la presidenta que quiera la militancia socialista.

-¿Ve más fácil a día de hoy un Gobierno conjunto en Canarias con la CC actual?

Lo que hace falta es un Gobierno que tenga claro lo que quiere hacer y la hoja de ruta. Tiene que haber un Gobierno que comparta ideología y principios; el Gobierno canario dice que comparte lo que siente la sociedad canaria pero se resiste a poner una tasa turística. La defensa es que Torres no la puso, pero es que no la pusimos porque primero tuvimos la quiebra de Thomas Cook y después la pandemia impidió recuperar la normalidad del negocio turístico, que se consiguió en diciembre de 2023, cuando ya no estábamos, porque de haber sido así, la hubiéramos implantado. Baleares la tiene y cuenta con un nivel de renta altísimo, mientras que Canarias está a la cola. Esto no se solventa en cuatro años pero hay que ir poniendo los pilares para ello. Me gustaría que haya un Gobierno que apueste por medidas de reequilibrio social y nosotros lo intentamos; por eso mejoramos las cifras de dependencia, empleo, trabajo indefinido, potenciamos la educación pública y lo hicimos durante la pandemia.

Usted cogobernó con Nueva Canarias. ¿Cómo ve la crisis actual?

Tengo amigos en esa formación, pertenezcan a uno u otro sector como Román Rodríguez, Teo Sosa, Antonio Morales e incluso Pedro Rodríguez. Creo que hace falta un nacionalismo progresista, y Nueva Canarias lo es. Defiende una redistribución de la riqueza, una política fiscal que defiende que el que más tiene, que pague más, y lo ha demostrado en los gobiernos insulares y autonómicos, también en los locales. Y la pena es que no haya una solución interna, que me gustaría. Soy de los que no le gusta que uno se meta en la casa del otro, pero me gustaría una Nueva Canarias fuerte y unida, con cuadros que defienden la ambición progresista para esta tierra.

Una última cuestión: como ministro de Memoria Democrática, ¿cómo encara el Gobierno el hecho de que en 2025 se cumplen 40 años de la muerte del dictador Francisco Franco?

-Fundamentalmente, desde el punto de vista que decía antes: desde la pedagogía, sin proselitismos ni dirigismos. La gente joven, y también la que no es joven, tiene que saber en qué sociedad vive. Todos podemos ahora reunirnos en libertad, opinar como cada uno quiera, tener educación y sanidad públicas, podemos elegir a los alcaldes y diputados, que salen cada cuatro años del sufragio universal, los hombres y las mujeres tienen igualdad de derechos, cosa que no sucedía en los años de la dictadura... Todo eso lo tiene que saber la sociedad y lo que no puede ser es que se diga que Franco era un demócrata, que se avanzaba en derechos o que España estaba a la vanguardia de Europa, porque todo eso es mentira, pero no porque lo diga un socialista, sino porque lo dice la historia.

