-Como valora este primer año de Gobierno de pacto?

–El balance es de un Gobierno que ha venido a abordar los problemas de Canarias después de encontrar una parálisis muy importante en la toma de decisiones por parte del anterior Ejecutivo. La primera idea de este Gobierno es ser valiente y abordar los problemas de las islas.

–El anterior Gobierno se enfrentó a una legislatura complicada con emergencias continuas.

–Bueno, nosotros nos hemos encontrado con cinco emergencias. Es verdad que la anterior fue una legislatura difícil y asuntos como el covid o la erupción pueden haber condicionado, pero no anulado completamente la gestión. Se podía haber trabajado en vivienda vacacional, energía... Seguramente muchas cosas no se hicieron por esas emergencias, pero faltó valentía y unidad de acción.

–Entre las cosas que se hicieron, algunas contaron con el apoyo de Coalición Canaria y ahora las han tumbado.

–¿Tumbado o revisado? Porque hay decisiones que se están revisando, como la ley de cambio climático. CC la apoyó en su momento pero se está mejorando porque se ha mostrado ineficaz e insuficiente. Las respuestas a las continuas crisis marcan el día a día, pero en paralelo hay que trabajar el futuro y levantando la cabeza. Nosotros hemos tenido incendios en La Palma y Tenerife, apagón en La Gomera, emergencia migratoria, situación hídrica... pero eso no te puede despistar para avanzar hacia una Canarias más sostenible, que repiense el modelo económico vinculado a los desafíos del reto demográfico, etc.

–¿Canarias está ahora mejor que hace un año?

–Depende de los parámetros: en afiliación a la Seguridad Social sí, en Sanidad los indicadores se han revertido, igual que en Dependencia, en Educación estamos mejor que hace un año... Habrá un antes y un después cuando se desarrolle la ley de vivienda y la de alquiler vacacional... En energía hay un concurso exprés por 250 millones y en marcha el concurso para la solución definitiva con 900 megavatios...

–Educación sigue sin llegar al 5% del PIB, el concurso exprés se queda por debajo de la previsión... Todo eso es matizable

–Hay concurso exprés? Sí. Hay inversión del Estado? Sí. En Educación es verdad que no se llega al 5% pero se están dando pasos decididos. Este Gobierno sacó adelante un presupuesto en un contexto de mucha incertidumbre y ha sido difícil avanzar en todos los frentes de forma homogénea. Nos hemos tenido que adaptar a los continuos sobresaltos de la política estatal.

Cabello destaca la capacidad del Gobierno por alcanzar acuerdos. Arcadio Suárez

–La relación de Canarias con Madrid va por barrios: Clavijo con Hacienda bien, pero Asián no; Vivienda bien pero Costas mal; Energía bien, pero Obras Hidráulicas mal...

–Trabajamos en 'modo canario on', lo que ha permitido un diálogo abierto con el Estado, porque Canarias no puede permitirse no tenerlo. En unas ocasiones se tiende más la mano y en otras se exige más, pero abiertos al diálogo por los intereses de Canarias. Tener una agenda canaria firmada primero con el PP y luego con el PSOE nos permite abordar muchos retos. Para mí, el principal activo que tenemos es la capacidad de llegar a acuerdos con Madrid desactivando la crispación.

–CC mantiene que esa agenda funciona y el PP dice que el Estado abandona al archipiélago. ¿Tienen ustedes que aplacar a sus socios?

–Al Gobierno le toca gestionar y huir del tacticismo y para eso hay que estar dispuestos a llegar a acuerdos. El pacto está sustentado en cuatro fuerzas y en un año no ha habido ningún problema. Además, se ha llegado a acuerdos importantes en el Parlamento, como en migración y productividad. Lo importante es diagnosticar cuales son los problemas, despolitizar el ruido y avanzar con solidez y datos.

–La oposición ha sido poco beligerante.

– ¿Tiene que ver con aciertos del Gobierno o desaciertos de la oposición? Es una combinación

–O con el pacto de CC en Madrid

–O con un pacto... Pero bueno, el PSOE defiende sus argumentos con bastante intensidad, aunque es verdad que cuando baja el drama y llegas al núcleo del problema, podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Depende de la capacidad de bajar el balón, y eso ha sido un acierto del Gobierno.

–¿El PSOE ha jugado a agrietar el pacto canario con la migración?

–No, lo que sí ha habido es una implicación muy responsable de Ángel Víctor Torres. En este asunto se ha avanzado y el Estado ha sido muy responsable con Canarias. Que en paralelo se haya informado día a día a todos los grupos del Parlamento nos ha permitido llegar a donde estamos.

El portavoz afirma que no ha habido desencuentros en el pacto. Arcadio Suárez

–¿Han encontrado más afinidad en el PSOE que en el PP?

–No. El vicepresidente ha sido muy responsable y ha estado implicado en la búsqueda de soluciones. Es verdad que cuando se lleva al debate estatal hay factores que complican la ecuación, pero todos hemos estado a una.

–Ha habido desacuerdos

–En absoluto. Las propuestas del PP ha sido muy coherentes, como recoger la financiación adecuada para atender a los menores o convocar la conferencia de Infancia.

–No lo ve como añadir una dificultad nueva cada vez que se solventaba la anterior

–No, no. Ha sido un camino duro de recorrer con seis ministerios, unas elecciones en la UE... el contexto ha sido complicado.

–La ciudadanía salió a la calle para reclamar un cambio de modelo de desarrollo y el Gobierno pasó la pelota a los grupos de la Conferencia de Presidentes.

–Esos temas ya estaban en la agenda del Gobierno, pero la manifestación es una oportunidad para acelerar determinados cambios que se tenían que haber abordado desde hace muchos años. Antes del 20A ya se había convocado la Conferencia de Presidentes y teníamos mucho trabajo abierto sobre los objetivos de reto sostenible, la petición del presidente a los empresarios turísticos para una subida de los salarios, las medidas urgentes en vivienda o el alquiler vacacional.

-¿Les preocupa la turismofobia?

-Claro que nos preocupa porque parte del debate vinculado al 20A se reenfocó contra el sector turístico. No creemos que haya un problema real, pero es verdad que hay que tomar decisiones para gestionar mejor nuestra principal actividad económica. Y la evolución del turismo y los habitantes están cambiando el modo de relacionamos con nuestro entorno.

-¿Es partidario de gravar los espacio naturales?

-Sí. Todo lo que sea incidir en que se regule de mejor manera y se garantice una mejor protección de esos espacios, es positivo.

-Estaba llamado a ser candidato en Santa Cruz. ¿Tras pasar por la política regional lo descarta?

-No, pero este puesto me ha permitido crecer, abrir el foco y aprender mucho. A partir de ahí, el tiempo dirá.

-¿Como portavoz, tiene que resetear y pensar que no representa a CC sino a un pacto? ¿Ha tenido que tragar sapos?

-Más que tragar sapos, he tenido que centrarme, porque antes no tenía que moderar o contextualizar las declaraciones. Como portavoz no puedes estar dado a las estridencias porque no hablas por un partido o por ti, sino por un Gobierno de cuatro socios. He intentando aterrizar el discurso, ser más didáctico, más transparente y dar cuenta de las complejidades a la hora de tomar decisiones.