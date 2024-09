Delgado: «No puede ser que el Estado nos deje a los niños con un albarán de entrega»

CANARIAS7 / EFE Las Palmas de Gran Canaria Martes, 3 de septiembre 2024, 13:23 | Actualizado 13:37h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha denunciado que «no puede ser que el Estado» entregue a la Comunidad Autónoma a los niños inmigrantes «con un albarán como el de la compra», y ha defendido la actuación del pasado fin de semana en El Hierro, cuando al no encontrar pasajes para trasladar a los menores hasta Tenerife, se comunicó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no se podía acoger a más niños en los centros de El Hierro y solicitó al Estado que se hiciera cargo.

Segun ha recordado Delgado, «los menores no acompañados que llegan tienen que estar debidamente filiados», como dice el propio protocolo aprobado por el Gobierno de España en 2014 y que, ha denunciado la consejera, aunque no se haya seguido «a pies juntillas» debido a la emergencia, no se pueden tolerar situaciones como la del pasado fin de semana.

Delgado ha denunciado que la Fiscalía envió un requerimiento en el que «poco menos se decía que teníamos abandonados a los niños, cuando su guarda provisional corresponde a la administración central hasta que los entrega a la Comunidad Autónoma», según ha destacado la consejera, para añadir que los menores estaban atendidos «muy bien» por Cruz Roja, por lo que no hubo desamparo pero sí se produjeron en cambio «amenazas» a funcionarios y organizaciones no gubernamentales, lo que llevó al Gobierno de Canarias a anunciar medidas legales contra el Estado para defender a esos colectivos.

La tensión por la crisis migratoria en Canarias elevó el tono este lunes con la decisión del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de instar a las ONG que gestionan los centros de acogida a no aceptar a ningún menor más sin el permiso expreso de la comunidad autónoma, al entender que estos jóvenes que llegan a las costas en cayucos o pateras están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y son competencia del Estado.

Clavijo insistió además en que Canarias no desatenderá a los menores en esta crisis humanitaria, sino que seguirá ayudando en su acogida siempre que tenga recursos disponibles, pero como forma de «auxiliar» al Estado en su competencia. Una medida que llegó acompañada del anuncio de que el Gobierno regional emprenderá acciones legales contra el Estado por las presiones y amenazas que denuncian las ONG.

Feijóo ve «sensato» que Canarias no acoja a más menores

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado «bastante sensato» que el Gobierno de Canarias considere que no debe acoger a más menores migrantes no acompañados sin el permiso expreso de la comunidad autónoma, al tratarse de una competencia estatal.

Al ser preguntado sobre si es posible un pacto con el Gobierno para reformar la Ley de Extranjería, como reclaman Canarias y Ceuta, Feijóo ha defendido que su formación tiene una postura coherente, al contrario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Nosotros hemos cumplido con nuestro deber, a pesar de lo que nos costó ser coherentes, y el que no plantea un proyecto razonable y sensato es el Gobierno de España entre otras cosas porque no lo tiene», ha señalado el líder de los populares, aludiendo así a que Vox rompió con el PP en seis autonomías al aceptar los presidentes autonómicos del PP la acogida de menores.