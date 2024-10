Clavijo vuelve a sentarse con Torres a pesar del 'no' del PP para avanzar con los menores Los populares solo se sentarán a negociar si el Ejecutivo estatal solicita ayuda de la Unión Europea para la gestión de la migración

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 7 de octubre 2024, 23:04 | Actualizado 23:12h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

A pesar de que el Partido Popular se desmarcó de las conversaciones a tres bandas para sacar adelante la reforma de la ley de extranjería y distribuir a los menores migrantes entre las comunidades autónomas, la reunión prevista para este lunes sí se celebró de manera discreta.

Sin embargo, solo hubo dos interlocutores: el Gobierno de Canarias y el Ejecutivo estatal. El presidente del archipiélago, Fernando Clavijo (CC) y los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE) y la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, trataron de seguir avanzando en el acuerdo y buscar la manera de atraer de nuevo a los populares a la mesa de negociación para, así, dar respuesta a los 5.500 niños y niñas migrantes que tutela en solitario el Gobierno de Canarias.

La tarea no parece fácil en vista de las declaraciones de ayer del líder de los populares en el archipiélago y vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Domínguez que, aunque con un tono más relajado que el utilizado por su partido el sábado pasado, declaró a los medios que su formación solose volverá a sentar a negociar si el Estado solicita la ayuda «ofrecida por la Unión Europea». Se refirió así a aspectos como la petición de que se despliegue Frontex y la Oficina Europea y de Asilo en el archipiélago, que se solicite ayuda económica y que se derive a los niños y niñas a otros países de la Unión.

Por todo ello, su formación presentará una iniciativa en el Congreso para que el Ejecutivo estatal solicite a la Unión Europea recursos económicos de apoyo para afrontar la gestión de la crisis migratoria. A esta solicitud se añadirán otras «acciones que permitan de una vez por todas evitar que sigan falleciendo personas en el mar», aseveró Domínguez.

Noticia relacionada El PP volverá a negociar sobre inmigración cuando el Gobierno central pida ayuda a Europa Efe

Los populares consideran que, solo así, se reabrirá el diálogo entre las tres partes y «podrán llegar a una negociación entre el PPy PSOEa nivel nacional» para dar respuesta a los miles de niños y niñas que siguen llegando al archipiélago. Así, se dejarán de «estos dimes y diretes que no están ayudando», opinó. Domínguez indicó que los encuentros para llegar a un entendimiento no deberían ser «a puerta cerrada».

Es una petición más que se añade a las reclamadas por los populares desde el inicio de las negociaciones, como establecer la ficha financiera y los criterios equitativos para que se realice la distribución de los menores migrantes entre las diferentes comunidades autónomas del Estado (lea la página 16).

Como ya trasladó el ministro Torres tras la baja del Partido Popular en las negociaciones, que se diga que el Estado no ha solicitado la ayuda europea para justificar su salida de la negociación no es más que otra «excusa» para no apoyar la reforma de la ley. Volvió a pedir ayer a los populares que indicaran «cuántas plazas» ha ofrecido la Unión a España y en «qué países», porque, indicó, se han ofrecido «cero».

En la misma línea se expresó la titular del Ministerio de Juventud e Infancia, Sira Rego, que señaló que el Estado trabaja «insistentemente» con las instituciones europeas para dar una respuesta al drama humanitario que vive el archipiélago.

Así, durante la mañana de este lunes, el ministro Torres lanzó un ultimátum al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo para que «diga finalmente qué quiere y en qué condiciones, o que diga que no» al acuerdo.

Canarias pide «cordura»

En medio de estos reproches, el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, pidió «cordura» tanto al PSOE como al PP para dar «una solución estable» que garantice una atención digna de los niños y niñas migrantes. Para ello, indicó, se ha de poner sobre la mesa «sus derechos».

Sobre las negociaciones, Cabello se mostró esperanzado, y destacó que, si se analiza la cuestión de fondo, «son más los aspectos» que unen que los que separan, y cree que ahora «falta la fase final».

Cuestionado sobre con quién comparte postura el Gobierno de Clavijo, si con el PP o con el PSOE, el portavoz indicó que en el archipiélago lo que se comparte es que «hay movilizar todos los recursos posibles, tanto económicos, humanos y también de consenso político».

Sobre este asunto, apeló al pacto migratorio firmado en la Cámara regional, que cuenta con el apoyo de todos los partidos con representación, excepto Vox. Una unidad que el Ejecutivo ha intentado trasladar al ámbito estatal, en el que el «ambiente más crispado» ha complicado el mensaje dirigido desde el archipiélago.

Noticia relacionada Canarias requiere al Estado el abono de más de 157 millones por la atención de menores migrantes CANARIAS7/ Ep

Así las cosas, Cabello remarcó que, tanto el presidente como el vicepresidente del archipiélago se mantendrán con la misma postura que hasta ahora: «Seguir con la mano tendida, seguir intentando que se llegue a un acuerdo, seguir habilitando los espacios de diálogo posible». No obstante, aseveró que «lo fundamental es abordar este asunto con un acuerdo de Estado».

Un acuerdo que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, esperaba tener avanzando antes de su encuentro con Pedro Sánchez durante la ronda de contactos que el presidente del Ejecutivo estatal está manteniendo con los presidentes autonómicos. La reunión se adelantó a este jueves. Sobre la mesa se pondrá la cuestión migratoria y el escenario que vive el archipiélago en la actualidad.