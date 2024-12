Clavijo sobre Torres y las mascarillas: «Se ha mentido a los canarios» El presidente canario subraya que la crisis migratorio no afecta a la estabilidad del pacto con el PP

El presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, se mostró este viernes muy crítico con la versión ofrecida por el expresidente y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre las gestiones realizadas para la compra de material sanitario con personas vinculadas a la investigación por presunta corrupción, con Koldo García y Víctor de Aldama en el epicentro.

En una entrevista en Televisión Canaria, Clavijo ha dicho, al ser preguntado por la versión de Torres y los datos que van aflorando en la investigación, que «se ha mentido a todos los canarios». «Esto debe tener una responsabilidad», agregó.

Clavijo volvió a trazar una línea entre la vertiente judicial, en la que dijo que hay que ser respetuoso y no precipitar las conclusiones hasta que termine la instrucción, y la política, donde vio contradicciones entre lo dicho en su día por Torres y su equipo y lo que desvelan los mensajes intercambiados por el entonces presidente con Koldo García y remitidos por este al empresario Víctor de Aldama.

En esos mensajes queda constancia de que Koldo García se interesó para que el Gobierno de Canarias agilizara los pagos a Soluciones de Gestión, empresa que facturó 12 millones de euros en Canarias en pandemia, dinero del que habrían salido las comisiones que acababan en Víctor de Aldama y que este repartía.

En relación con la crisis migratoria y la posible influencia en la estabilidad del pacto regional, dijo estar «encantado» con el funcionamiento del acuerdo con el PP en Canarias. Admitió que hay «fricción» entre la dirección del PP regional y el nacional en este asunto, pero también apostilló que no entiende que se extienda la sensación de que «el problema migratorio lo tiene el PP», pues atribuyó también al Gobierno central su responsabilidad por no encontrar una salida para el reparto de menores migrantes no acompañados.