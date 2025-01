Clavijo y la ministra Montero se reúnen para abordar la Agenda Canaria

P. VIDANES las palmas de gran canaria. Viernes, 10 de enero 2025, 01:00 Comenta Compartir

A mediados de diciembre del pasado año la portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, arrancó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, un compromiso de convocatoria para este enero de la mesa de seguimiento de los acuerdos que firmaron Coalición Canaria y PSOE en la investidura de Sánchez. La llamada Agenda Canaria encierra una serie de compromisos, cuyo grado de cumplimiento se ha cuestionado en varios ocasiones a lo largo del año de vigencia. Por eso, y ante el nuevo año y sin presupuestos del Estado cerrados, toca revisión del acuerdo suscrito entre Canarias y Madrid.

El presidente Fernando Clavijo se encuentra desde hace unos días en la capital de España, donde ayer trató con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, una salida al problema de los más de 5.800 menores inmigrantes que tutela la Comunidad Autónoma de Canarias. Al hilo, está previsto que Clavijo también se reúna con la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Lo hará «en menos de 48 horas», aseguró ayer a este medio la diputada de Coalición Canaria en Madrid, Cristina Valido.

TEMAS Infraestructuras El desarrollo de obras hidráulicas está pendiente de materialización y de ficha financiera.

Aeropuertos El déficit energético y la gestión canaria de los aeropuertos también están en la agenda

Transporte La gratuidad de las guaguas está garantizada para este año. Falta actualizar los costes del transporte de mercancías para reducir así el coste de la cesta de la compra

En esa reunión que previsiblemente se materialice entre hoy y mañana «se fijará la fecha de la reunión y el formato» de la mesa de seguimiento de la Agenda Canaria, y «se verá qué personas acuden por cada parte». Lo que se pretende, señaló Valido, es «chequear los asuntos» de lo que está pendiente Canarias y que dependen del cumplimiento del acuerdo suscrito con el Gobierno central. «Veremos cuál es la situación y si nos encontramos de nuevo en un año sin presupuesto, que asuntos no pueden esperar por las cuentas».

Infraestructuras hidráulicas o educativas son «cuestiones que dependen de partidas que el presupuesto prorrogado no responde», señaló la diputada nacionalista. En todo caso, «hay muchas cuestiones que incluso con presupuestos prorrogados se pueden encontrar fórmulas para avanzar». Y es que CC no quiere que el cumplimiento de la Agenda Canaria quede en el aire hasta que se conozca si finalmente hay nuevos presupuestos del Estado para este 2025. «Lo que queremos es que se empiece a trabajar, que se fijen cantidades económicas y ver cómo es la forma de arrancar si no hay presupuestos».

Por eso Fernando Clavijo se reunirá con la ministra María Jesús Montero «en las próximas 48 horas». De ese encuentro saldrá un acuerdo de fecha y formato de la próxima reunión en la que habrá varios interlocutores, entre ellos el presidente de Canarias,. varios consejeros y, probablemente, la propia diputada nacional de CC. «Se verá si estaré yo o no», matizó Valido, que en todo caso aseguro que lo importante «siempre es buscar la mayor efectividad a esa reunión, que haya personas del Gobierno que llevan esos temas». También se aclarará «cuál es la estrategia, el plan B en el caso de que no haya presupuesto y se abordarán las cuestiones pendientes».

u

u

u