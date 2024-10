Clavijo media para que el PSOE y el PP retomen el diálogo

Javier Sheng Pang Blanco Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 6 de octubre 2024, 23:25 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Canarias no puede quedarse sin solución ante el colapso en la acogida de menores migrantes no acompañados. Bajo esa premisa, el presidente Fernando Clavijo volvió este domingo a intentar mediar entre el Partido Socialista y el Partido Popular para que recuperen el diálogo y se articule el consenso preciso para reforma la Ley de Extranjería.

Desde el Gobierno canario se confirmaron esos contactos a dos bandas: por un lado, con el PSOE y el Gobierno, con el ministro Ángel Víctor Torres como primer interlocutor, y en paralelo con el Partido Popular, con Miguel Tellado, portavoz parlamentario, y con el propio Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP.

Clavijo quiere llegar al jueves, fecha en la que será recibido en Moncloa por Pedro Sánchez en el marco de la ronda con presidentes autonómicos, con ese diálogo ya restablecido.

Una de la vías es que el Ejecutivo central cambie de criterio y recabe formalmente la colaboración ofrecida desde la Comisión Europea, incluida la de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), superando en este punto los recelos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Un día antes, el miércoles, la crisis migratoria será uno de los temas centrales de la comparecencia en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelve al hemiciclo tras un semana sin pleno y después de no acudir al último por encontrarse de viaje oficial fuera de España.

Ruptura de la negociación

La negociación entre el Gobierno de España, el Partido Popular y el presidente del gobierno canario se truncó este sábado tras entender el PP que el Gobierno central habría rechazado la ayuda de la Unión Europea para derivar a menores migrantes a países miembros. Un extremo desmentido el mismo sábado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que citó a los medios este domingo en la delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria para ampliar la postura del gobierno central.

Durante su comparecencia, Torres acusó ayer al Partido Popular de usar una «excusa peregrina y sin ningún tipo de solidez» para romper el diálogo, y recordó que son precisamente las ayudas de «decenas y decenas de millones de euros» de la UE las que han permitido crear infraestructuras como el 'Plan Canarias' que aporta 7.000 plazas para los menores migrantes, o el resto de ayudas en el resto del país para dotar a las comunidades de medios y personal para atender a los migrantes mayores de edad.

El ministro retó al PP a «decir claramente cuántas plazas ha ofrecido la UE que hayan sido rechazadas por el Gobierno De España: Son cero, es una afirmación tan falsa que cae sola», insistió, para señalar que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, remite a un pacto de asilo y migraciones que se reglamentará de manera definitiva y entrará en vigor como «solidaridad obligatoria» en el verano de 2026, mientras que España una solución «urgente e inmediata».

Para Torres, la única manera de atajar el problema es modificar el artículo 35 de la Ley de Extrajería, para dar «una respuesta de Estado» y que todo el peso no recaiga sobre las comunidades.

El ministro pidió al PP «que reflexionen y rectifiquen porque se han equivocado gravemente» y mostró su esperanza de que «retomen la vía de la institucionalidad y de la búsqueda de las soluciones» en lugar de estar «permanente en el ruido, la bronca y el enfrentamiento».

Torres lamentó que cada vez que se llega al final de los procesos surja la negativa de los populares que retrasa toda la operativa, como ya sucediera con la senda de estabilidad, que iba a aportar más dinero a ayuntamientos y con la que estaban de acuerdo pero ante la que votaron no «una vez vieron que el Gobierno de España podía tener una derrota», o con el permiso de paternidad y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). «Cuando se camina para buscar soluciones reales a los problemas de la gente no tenemos al Partido Popular al lado de ellos. Y por tanto pido que rectifiquen porque también gobiernan en Canarias, en Ceuta, en Melilla... y están teniendo una respuesta que no es la quizás quisieran darle al fenómeno migratorio para la población más vulnerable», lamentó. «Seguiremos tendiendo la mano, haciendo lo máximo para que esto salga. No nos vamos a levantar de ningún encuentro y de ninguna negociación porque es ahí donde se plantean las dificultades. Hay tiempo para que el PP reflexione», insistió el ministro.

Ayuso: «No hay estrategia»

Desde el PP nacional salió ayer al rescate la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acusó al gobierno central de no tener «una estrategia clara» ante la crisis por el repunte de la inmigración irregular.

«Lo único que hace es intentar salvar la cara abandonando a los inmigrantes a su suerte por toda España, y eso genera problemas de convivencia», aseguró Ayuso, para advertir de que pactar una reforma sobre la cuestión migratoria sin contar con la Unión Europea «es engañarnos». En su lugar, la presidenta madrileña pidió un mayor control de las fronteras y apostar por medidas como las adoptadas por el gobierno de Meloni en Italia.

Torres respondió a Ayuso rechazando que la inmigración lleve consigo «como si fuese una mochila el fenómeno de la delincuencia» y aseguró «que los inmigrantes han dado a este país y a la Comunidad de Madrid también bastante prosperidad».