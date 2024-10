La desigual interpretación de PP y PSOE a una carta de Bruselas trunca el pacto de menores

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 5 de octubre 2024, 23:13 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Apenas cinco días después de que el Gobierno de España retomara las conversaciones con el PP y el presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, para alcanzar un consenso en la reforma de la ley de Extranjería y derivar a los menores acogidos en las islas a otras regiones, la negociación ha saltado por los aires.

La discreción que acompañó al encuentro del lunes y por el que abogaban las partes se fue diluyendo a medida que pasaban los días y las declaraciones de unos y otros fueron tensando la cuerda. El viernes los negociadores eran pesimistas y un día más tarde, ayer sábado, el PP anunciaba que suspendía las negociaciones. De esta forma, el representante del PP en esta mesa, Miguel Tellado, no acudirá al encuentro previsto para el lunes para seguir perfilando el pacto para derivar menores.

La razón por la que el PP se desmarca de las negociaciones es porque entiende que la Unión Europea ha brindado al Gobierno de España la posibilidad de derivar a menores migrantes a países miembros y que el Ejecutivo de Sánchez lo ha rechazado.

El PP asegura que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, remitió a finales de septiembre a la eurodiputada del PP y vicepresidenta del Grupo Popular Europeo, Dolors Montserrat, una carta ofreciéndo la posibilidad de reubicar a los menores migrantes que están en Canarias en otros países europeos y que España lo rehusó.

Desde el PSOE se rechaza de lleno que la carta de Von der Leyen apunte en esta dirección y consideran que la justificación dada por el PP para romper las negociaciones «no es más que una excusa». Para el Gobierno de España, el argumento del PP es un «bulo» con el que buscan torpedear cualquier acuerdo.

El próximo miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en pleno en el Congreso de los Diputados para hablar de la crisis migratoria que sufre Canarias y, como apuntan estas fuentes, el PP no podía asistir a esta sesión con avances en la negociación de menores. «Sería como dar el logro de las conversaciones y los avances a Pedro Sánchez y no podían permitirlo, por eso se han inventado esta excusa», indican estas fuentes. En su opinión, tras la «ruptura unilateral e injustificada» del PP solo existe un interés político y partidista.

El párrafo de la discordia

La carta que fue remitida por Ursula von der Leyen, detalla la ayuda que desde Europa se presta a Canarias y se apunta a que Europa seguirá prestando su apoyo a España y a Canarias en la crisis migratoria. Hay un párrafo, según ha constatado CANARIAS7, que dice literalmente lo siguiente y que es el 'quid' de la cuestiónque Europa «La Agencia Europea de Asilo está apoyando a las autoridades en el refuerzo del sistema de recepción de menores. A petición de España, podrá prestarse más apoyo en este contexto. España también se beneficia del mecanismo de solidaridad voluntaria. La Comisión, junto con la Unión Europea, está dispuesta a ayudar a España a activar la reubicación de menores no acompañados y a facilitar el diálogo con los Estados miembros comprometidos». Sin embargo no se concreta ni esta ayuda ni se apunta a que España lo haya rechazado. «En ningún caso el Gobierno de España ha rechazado la ayuda de la UE. Una ayuda que está reglamentada», indican fuentes. próximas.

En la misiva también se menciona el Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado en abril de este año por el Parlamento Europeo, y que, según recoge la misiva, «permitirá a la UE estar mejor equipada» para hacer frente a la migración. En este sentido, menciona el mecanismo «de solidaridad permanente, obligatorio y flexible» que recoge el Pacto y que obliga a los países europeos a asumir migrantes de otros estados. Sin embargo, esta obligatoriedad solo empezará a aplicarse en 2026. Mientras tanto, asumir migrantes es cuestión de «voluntariedad» de los 27, como indican estas fuentes, que desmontan así el argumento del PP. «En ningún caso el Gobierno de España ha rechazado la ayuda de la UE. Una ayuda que está reglamentada», indican estas fuentes.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, visiblemente molesto por la ruptura de negociones del PP, insistió ayer en declaraciones en un acto en Puerto de la Cruz que actualmente la solidaridad del resto de Europa es voluntaria. «Si queremos ir a la solidaridad obligatoria que es lo que estamos pidiendo en España con la reforma de la ley de extranjería, hay que esperar, escuchen bien, ¡a verano de 2026!».

Torres aseguró que España pedirá esa ayuda pero cuando llegue y el momento y «de acuerdo al reglamento, a los protocolos, a la normativa que tiene que ver con el fenómeno migratorio»

Desde el Gobierno de España se considera la explicación dada por el PP para desmarcarse de la negociación «un nueva traba» para impedir el acuerdo. «Cuado se producen avances siempre ponen más condiciones con el objeto de torpedearlo», indican estas fuentes.

Según indican, es una lástima lo que vuelve a suceder, sobre todo porque la propuesta que llevó a la reunión del pasado lunes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para el reparto de los menores «era muy beneficioso para Canarias». Según fuentes próximas incluía cupos de reparto de menores por comunidades y garantizaba la financiación, las dos cuestiones clave que fueron motivo para que el PP no apoyara el acuerdo en julio de este año.

En este contexto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular e interlocutor en las conversaciones con PSOE y CC para llegar un acuerdo en el reparto de los menores, Miguel Tellado, indicó ayer que no volverán a sentarse a la mesa «hasta que el Gobierno recapacite y busque el apoyo comunitario para la resolución de un conflicto que no es solo de Canarias y no es solo de España». Desde el PP se critica además que se haya solicitado la documentación y comunicaciones mantenidas entre España y la Comisión y asegura que no se haya obtenido respuesta. «El Ejecutivo de Sánchez no puede rechazar el apoyo europeo para resolver un problema que no es solo de Canarias y no es solo de España», indicó Tellado en la red social X, poco después de comunicar la ruptura de las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre menores.

En este sentido, el Ministerio de Interior remitió ayer unos datos que dan cuenta de la ayuda que ha recibido España de la Comisión Europea. Entre otras cifras apunta a 117,5 millones de euros desde 2020 para afrontar necesidades en las Islas Canarias sobre migración, cifra que se suma a otras cantidades recibidas en el marco financiero plurianual 2021-2027 para la materia. para migración, asilo, fronteras y seguridad. Además del financiero, destaca el apoyo operativo a través de las agencias de fronteras (Frontex) y de asilo de la UE, y recuerdan que, para Canarias, España ha solicitado en varias ocasiones desde 2020 contar con medios de vigilancia marítima de Frontex en aguas africanas, para evitar las «muy peligrosas salidas», si bien aún no se ha conseguido.

Temas

Bruselas

Inmigración