Sábado, 23 de noviembre 2024

– ¿La decisión de los alcaldes de abandonar Nueva Canarias es irreversible o queda algún margen para reconducir la situación?

– Nosotros hemos trasladado el debate a las asambleas locales. La ruptura con Nueva Canarias está en sus manos y se decidirá en lo que queda de año y principios del próximo. Lo que no parece que vaya a seguir avanzando es la posición de la dirección sobre nuestra propuesta de renovación profunda. Esta es una cuestión que nosotros planteamos porque nuestra gente lo viene pidiendo. En Roque Aguayro no es desde enero de 2024, sino que llevamos más tiempo con una posición crítica con la dirección.

– ¿En espera de lo que voten entonces las asambleas, están más fuera que dentro?

– No me centro en el debate de dentro o fuera. Es verdad que no hemos acercado posiciones en una cuestión fundamental y que lleva a una línea de resolución, que es una alternativa distinta.

– La dirección de NC, a través de Luis Campos, les ofreció esta semana mano tendida y seguir negociando. ¿Llega tarde?

–Mano tendida ya hemos tenido a lo largo de este año. Nos hemos reunido por lo menos en cuatro o seis ocasiones y es verdad que nos han planteado el adelanto del congreso, que haya mayor representación de los independientes en la organización... pero la razón principal que nos mueve no se ha resuelto. No tiene mucho sentido plantear esta situación como una negociación para cerrar acuerdos o avanzar en posiciones de poder dentro de la organización. En absoluto. Es una posición de convencimiento de que la única manera de crecer, afianzarse y generar ilusión es renovando la dirección de la organización y por eso nos mantenemos en esta posición.

– Esa posición, innegociable para ustedes, se contrapone con la postura oficial y también entendible de que la dirección fue elegida por la mayoría de un congreso y, por tanto, es legítima y no tiene por qué ceder a imposiciones

– Por supuesto que es legítima y respetamos absolutamente esa situación hasta que se celebre el congreso, pero sí que se podría resolver de forma fácil diciendo simplemente que van a contribuir como cualquier miembro de la organización dando un paso a un lado. Así se resuelve el conflicto.

– Eso igual se puede entender como una imposición poco democrática

– No, no, no, no, no. Poco democrática según se entienda.

– Es una exigencia de máximos. Ahí dejan ustedes poco margen para negociar

– Cuando planteamos este asunto a la organización lo hicimos porque entendemos que es la mejor manera de seguir evolucionando. Además, no es nada agradable decirle a un compañero, con el que has trabajado codo a codo durante un montón de años en este proyecto, que su ascendencia sobre los votantes, su capacidad de llegar a la ciudadanía, ha caído de forma vertical. Y tiene que asumir ese papel. Yo soy alcalde de Agüimes, y si mis compañeros de Roque Aguayro me dicen que tengo que dar un paso a un lado, tardan más en terminar la frase que yo en poner mi cargo a disposición y seguir trabajando como un miembro más de la organización.

– ¿En esa exigencia, ustedes han planteado que la actual dirección tiene que dar un paso a un lado para que alguien del sector crítico, por ejemplo Teodoro Sosa, lidere la formación?

– No. De hecho, en la primera reunión que mantuvimos nos preguntaron quien iba a asumir... Respondimos que nosotros no tenemos una propuesta alternativa, no planteamos esta situación interna para aupar a otros candidatos. Siempre hemos dicho que estamos abiertos a cualquier propuesta. De hecho, nuestro primer planteamiento para buscar un equilibrio y que hubiera consenso entre todas las partes fue proponer que una persona del sector oficial, que podía ser Luis Campos, ocupara la Presidencia del partido y la Secretaría de Organización fuera para nosotros, de manera que la estructura de la formación se mantuviera con las dos sensibilidades.

– Y no aceptaron

– No. Dijeron que no aceptan ni vetos ni imposiciones.

– ¿En ese nuevo proyecto estarían solo los alcaldes actualmente aliados a Nueva Canarias o estaría abierto a otras personas?

– No me gustan los futuribles, pero cuando las asambleas decidan si abandonamos o no Nueva Canarias, lo que sí queremos es seguir unidos los que trabajamos juntos en este momento, y después ya decidiremos el formato de organización de cara a seguir trabajando por nuestros municipios y, evidentemente, por Canarias. No nos hemos planteado ni coaliciones, ni pactos ni posibles incorporaciones, porque será esa nueva situación la que ponga límites y objetivos y alcanzar.

– Pero ustedes no son ajemos a que desde hace meses se habla y especula con la posibilidad de una plataforma de alcaldes liderada o impulsada por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.

– Claro que lo conocemos, porque Onalia lleva trabajando en ese asunto desde hace tiempo. Pero yo siempre lo he identificado como un tema personal suyo dentro de la capacidad de ejercer poder en Coalición Canaria.Nosotros en ningún momento nos hemos planteado, en esta situación que estamos defendiendo, ni un arreglo, ni una negociación, ni un pacto ni nada parecido con la alcaldesa de Mogán. Y esto quiero aclararlo de forma rotunda, porque Onalia lo ha regado por todos los rincones y sin embargo no tiene nada que ver con la realidad ni con nosotros. Con ninguno.

– ¿Y CC se ha acercado a ustedes, juntos o por separado?

– Tampoco. Y creo sinceramente que ese argumento de irnos para unirnos a Coalición, además de absurdo -porque podíamos haberlo hecho hace mucho tiempo-, parte de algún sector de dentro de NC para derivar la atención y nuestra exigencia de renovación.

– En cualquier caso, y no sé si es una casualidad, el presidente del Gobierno y dirigente de CC, Fernando Clavijo, en los últimos meses ha ido a Agüimes, hace unas semanas estuvo en Gáldar y las fotos con Teodoro Sosa levantaron muchos resquemores...

– Fue un acto institucional absolutamente normalizado y así debe ser, no como antes, que de manera sectaria los presidentes visitaban los municipios sin avisar a los alcaldes. Eso pasó en el mandato entre 2015 y 2019, que el presidente Clavijo vino a Agüimes y no nos avisó. Esta nueva Presidencia del Gobierno está siendo totalmente distinta, se ha visto con Antonio Morales en distintas ocasiones, ha estado en Agüimes, seguramente estará en más de una ocasión... Es más, creo el respeto institucional debe mantenerse por encima de las discrepancias políticas.

– Se había propuesto una reunión con NC para analizar los últimos acontecimientos, ¿Se han llamado? ¿Hay fecha?

– Sí, nos vamos a ver. La semana que viene es difícil, pero probablemente será la siguiente y nos reuniremos una comisión que hemos constituido por ambas partes. Tenemos una situación de respeto absoluto y estamos totalmente comprometidos con el programa de trabajo marcado para el mandato 2023-2027. Esta es la razón principal que nos va a mover en el día a día en lo que queda de la legislatura. Por eso, nos veremos para analizar y construir esos objetivos.

– ¿Ve posible un acercamiento en esa reunión?

– Ojalá fuera así. Nunca descarto los puentes.

–¿Cuál fue el detonante para que decidieran llevar el debate de la ruptura a las asambleas después de tantos meses negociando?

– Pues el detonante fueron las palabras de Román (Rodríguez) en las que decía que si se produjera la ruptura orgánica, se reeditarían las coaliciones electorales. Lo normal es que el presidente de una organización de la que seguimos formando parte se implique absolutamente para que la unidad esté por encima de una fractura que nos daña a todos.

– ¿Y se podrán mantener esas coaliciones electorales?

– Yo no lo tendría tan claro. Queda mucho tiempo hasta las elecciones. Si la situación actual se repite en 2027, y si ahora se toma una decisión contraria a esa colaboración, no creo que se puedan repetir esas coaliciones en la próxima convocatoria electoral.

– Esa separación es también un riesgo para ustedes. La división también les afecta a los alcaldes y a esa posible nueva plataforma.

– Las divisiones siempre hacen daño. Siempre. Nunca es el mejor camino ni la mejor solución y eso en la historia de la democracia se replica sin ninguna excepción. Pero a sabiendas de eso, por encima de eso, está la voluntad de crecer de cara al futuro.

– ¿La ruptura de NC beneficia a Coalición Canaria?

– Supongo que sí, aunque el sector de votos pueda ser distintos. Nuestros votantes tiene un perfil muy variado en los municipios y no pueden trasladarse de la noche a la mañana a Coalición Canaria.