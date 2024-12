Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 1 de diciembre 2024, 23:06 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La viceconsejera Julieta Schallenberg participó recientemente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 29), celebrada en Bakú (Azerbaiyán).

– Canarias ha estado presente en la cumbre del clima, ¿qué tal fue?

–Pues creo que Canarias estuvo muy bien representada, formando parte de seis paneles internacionales, uno de ellos organizado por el Gobierno de Canarias, abordando el papel del turismo y cómo puede participar en los procesos de descarbonización en islas turísticas. Fue muy interesante nuestro evento. También tuvimos un panel en el pabellón del agua, además de formar parte de reuniones y de recabar información sobre lo que se está haciendo en otras regiones e intercambiar experiencias.

–¿Y qué aporta Canarias en esta lucha contra el cambio climático?

–Nosotros trabajamos en medidas de adaptación y medidas de mitigación, lo que se discutió en la COP con la perspectiva de distintas regiones. En la parte de adaptación, nuestros mayores riesgos son la subida del nivel del mar y las olas de calor; y a eso también se une la sequía, y en Canarias las calimas, cada se están incrementado en frecuencia y en duración. En cuanto a las subidas del nivel del mar, estamos trabajando una metodología con la que hemos identificado los ocho puntos más críticos dentro del archipiélago y estamos proponiendo puntos de adaptación concreta para estos puntos.Al final, no podemos evitar que suba el nivel del mar, pero podemos evitar que haya catástrofes derivadas, como en el caso de Valencia. La DANA no se puede evitar, pero sí se pueden hacer determinadas actuaciones para que la afectación a la población sea la mínima.

–Se trata entonces de ponernos en manos de científicos y técnicos y prevenir.

–Claro, estamos metidos en una dinámica de cambio climático que hace que estos eventos sena cada vez mayores. En el caso de la DANA de Valencia, además, alimentado por el Mediterráneo y la subida de la temperatura que propició que hubiese mayor evaporación. Lo que sí se puede trabajar para que cuando sucedan estas cosas la afección a la población sea la menor posible. No digo que sea fácil, pero hay que hacerlo con todo el conocimiento que tenemos. Este año ha entrado el agua en varios poblados en Canarias con la subida de las mareas, son mareas extremas. Así estamos identificamos los lugares más críticos para que el agua no entre en las viviendas. Mitigar los efectos. Cada adaptación a la subida del nivel del mar es única, no hay una medida estándar; nosotros lo que estamos haciendo es identificar los síntomas críticos y proponer arrecifes sumergidos; piscinas naturales;espigones; rodar la carretera que quedaba inundada, con espacios verdes inundables...

Y en olas de calor estamos trabajando en la red de refugio climático, con una aplicación para buscar un sitio fresco;pero también estamos trabajando renaturalización, creación de zonas verdes que disminuyen la temperatura. Y con las calimas, tenemos un convenio con la Universidad de La Laguna para analizar la calidad del aire y la incidencia en la salud; y un seguimiento del material que viene con las calimas.

–Y en mitigación está el programa de energías renovables.

–Sí, hemos puesto mucho hincapié en fotovoltaicas sin ocupar suelo adicional. Canarias está siendo pionera en muchas iniciativas y decisiones, como poner por ley que haya cubiertas fotovoltaicas en el 100% de los nuevos edificios; y hemos puesto mucho dinero de los Fondos Next para infraestructuras ya construidas. Hemos puesto muchas medidas en las renovables.

–Pero no le podemos dar la espalda a las energías convencionales. ¿Cómo van los diferentes concursos para huir del cero energético?

–Mientras transicionamos, efectivamente, en Canarias tenemos el handicap de que no tenemos muchísimos sistemas de almacenamiento para hacer esa transición. No son rápidos de planificar ni de construir. Tenemos el salto de Chira, un ejemplo buenísimo pero que lleva su tiempo. Mientras tanto, hay que seguir teniendo el respaldo de las convencionales, teniendo seguridad de suministro. Tenemos dos procedimientos en marcha con resoluciones del Ministerio, que es quien aprueba.El procedimiento de emergencia, que debía dar solución a la falta de potencia firme reflejada en los informes de Red Eléctrica. Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, por debajo de los umbrales de seguridad, necesitan un complemento de potencia. Al mismo tiempo salió el concurso de concurrencia competitiva –los dos procedimientos son únicos en España–, se han recibido las solicitudes y está en vías de resolverse. No sabemos más que hay una serie de instalaciones que a priori están bien, otras con alguna cosa que solventar, pero parecía que todas solventables y que seguiría su curso.

–El año ya acaba, ¿está cerca esa resolución?

–No sabemos. Además el Ministerio está inmerso en cambios de ministra, de secretario de Estado. Afortunadamente hay una línea de continuidad, lo que nos indica que no debe haber mayores retrasos, más allá del cambio de ministra que ha sido una estupenda secretaria de Energía. Entonces, tenemos toda la confianza de que esto va a seguir siendo rápido, y confiamos en eso. En ese sentido, no hay una ruptura, por lo cual, yo creo que no van a tardar mucho en resolverlo. Hay una resolución provisional se decía qué expedientes había que subsanar, entendemos que habrán subsanado las empresas y ahora a la espera de resolver.

–¿En el concurso exprés sólo se presentaron dos empresas?

–No es un procedimiento cerrado en cuanto a fechas, se pueden presentar más empresas en tanto la potencia no esté cubierta y aprobada por el Ministerio. De hecho alguna empresa más se ha presentado, además de Disa y Sampol.

–¿Tiene la Consejería temor a que haya un apagón?

–No lo podemos saber. A priori no. Pero pueden pasar tantas cosas... que venga un viento huracanado y se lleve una torre por delante. Como ya ha sucedido en el pasado. En principio, aún teniendo estos déficit, el sistema está respondiendo; es una época en la que no debiéramos tener mayores problemas. ¿Cortes de suministro? Hay todos los días; pequeños cortes, incidencias puntuales de forma habitual pero que no trascienden. No es un cero. En condiciones actuales no tenemos que pensar en catástrofe de este tipo. Pero no está en nuestra mano;pueden pasar muchas cosas. Aunque en principio no tenemos por qué pensar que estemos en un peligro inminente.

–El recibo de la luz, que es lo que le interesa al lector seguramente, ¿cómo se explica?

–El mercado eléctrico está regulado desde el punto de vista ministerial a nivel nacional. Los canarios pagan lo mismo que se paga en península aunque los costes sean diferentes. Se escapa de las competencias de la Consejería. También es una realidad que en Canarias se paga menos de lo que cuesta. Los extracostes reconocidos que paga el sistema van de 700 a 1.000 millones al año. Así que si el canario pagara hoy en día lo que cuesta producir electricidad en Canarias, pagaríamos más.

–Pendiente está también el informe ambiental de la planta de gas del Puerto de Las Palmas.

–No hay novedades. No creo que tarde mucho en salir la propuesta de resolución, pocos meses entiendo. Para nosotros es un procedimiento que sigue su cauce ordinario. Es un procedimiento más.