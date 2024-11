Asián dice que el presupuesto de 2025 «no le gusta» pero es el que deja Madrid

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 9 de noviembre 2024, 01:00 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Matilde Asián, consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, participó este viernes en unas jornadas técnicas organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), a cuyos miembros reconoció que el presupuesto diseñado por el Gobierno de Canarias para 2025 «no es el presupuesto que nos gustaría». Tener recursos «fruto del esfuerzo de todos los canarios y no poderlos gastar es contrario a lo que nos gustaría hacer», dijo Asián.

Con la limitación que impone la regla del gasto, las cuentas públicas de Canarias para el próximo año están pensadas para cubrir sobre todo servicios esenciales para la ciudadanía, como son la sanidad, educación, bienestar social y vivienda, enumeró Asián.

En cuanto a las reglas fiscales, la consejera apuntó que «yo no hago un canto o una alabanza a que no exista disciplina fiscal, no. El sector público se tiene que someter a una disciplina fiscal muy clara porque el dinero es de los ciudadanos y los entes públicos los tenemos que gastar de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos y el marco legal que nos regule». Pero, defendió Asián, «simplemente digo que las magnitudes que fija el Gobierno de España son demasiado bajas para el crecimiento del PIB real».

EL DATO El proyecto de ley de presupuestos para Canarias, que hace unos días inició su andadura parlamentaria, recoge un crecimiento del 3,3% sobre 2024 (376 millones) hasta alcanzar los 11 678 millones.

A ello se suma que Europa ha cambiado las normativas de disciplina fiscal, «se han flexibilizado y se le aplica por parte de Europa al Reino de España de manera flexible», lo que también sucede en materia de deuda. Europa está dando a España «la posibilidad de hacer un plan fiscal estructural y no marcarle, como en la normativa anterior, el procedimiento de déficit excesivo porque Europa considera que esos procedimientos hacen que los países entren en una dinámica de la que no puedan salir».

Por tanto, para Canarias la consejera pide lo mismo. «Nosotros lo único que esperábamos en 2024 es que también a las comunidades autónomas se nos aplicara esa normativa europea más flexible, pero no ha sido así. Lo que es más sorpresivo es que en 2025, cuando ya esta normativa europea ha entrado en vigor, pues tampoco», afirmó la consejera canaria ante los asistentes a la jornada técnica organizada ayer por la APD en la sede de Espacio Canarias7.

Precisamente es esta inflexibilidadl a que impide que el presupuesto de Canarias para 2025 crezca más, limitando su incremento a 376 millones respecto al presupuesto a 2024. La consejera destacó que, a pesar de las dificultades, el grueso del presupuesto se destinará al gasto social. De hecho, 7 de cada 10 euros del presupuesto serán para lo que llamó «políticas claves»: Sanidad, Educación y Bienestar Social, además de vivienda.

Asián reclamó «que a las comunidades autónomas no nos asfixien», sino «que nos apliquen la disciplina fiscal que exige Europa», cosa que no sucede al no haberse modificado la ley de estabilidad presupuestaria.

Como aseguró la consejera Hacienda y Relaciones con la UE, el escenario actual en Europa ha cambiado «y quisiéramos que el Gobierno de España también aplicara este otro escenario a las comunidades autónomas, y en particular a Canarias, que somos una región en la que siempre nos hemos sentido orgullosos de cumplir las reglas fiscales».

Sin embrago, «la sorpresa es que resulta que no hemos cumplido por una buena gestión, sino porque los demás estaban infrafinanciados y nosotros sobrefinanciados». Este «nuevo pensamiento» hace que «no podamos entrar en el club o en el lobby, vamos a llamarle, de las regiones infrafinanciadas, porque aquí quien ha estado infrafinanciado es Cataluña, fundamentalmente». Canarias, explicó a los empresarios la consejera de Hacienda, «ha hecho una buena gestión, no tiene deuda» pero está sobrefinanciada, supuestamente, al computarse el bloque de financiación canario.

Ampliar Imagen del foro de la APD, en Espacio Canarias7. Juan Carlos Alonso «No existe inconveniente para que el Estado haga transferencias» La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, detalló este viernes que el Gobierno de Canarias ha elaborado unos presupuestos de cara a 2025 pensando en cubrir las necesidades de la ciudadanía y siempre haciendo gala de transparencia. Las cuentas públicas de Canarias han sido elaboradas sin conocerse aún cuáles serán los presupuestos generales del Estado, lo que preocupa. Sin embargo, como recordó la consejera, en el supuesto de que se prorrogasen los presupuestos estatales, «no existe ningún inconveniente legal o administrativo que impida que el Estado amplíe partidas y las transfiera a las comunidades autónomas. La única condición es que cuenten con el respaldo parlamentario», aseguró Matilde Asián. «El Gobierno de España no ha elaborado los presupuestos, no ha determinado la senda de consolidación, no ha remitido con toda la documentación presupuestaria precisa el plan fiscal estructural», apuntó Asián, pero aún así «nosotros consideramos que debemos dar una certeza a todos los canarios, a los ciudadanos, a las empresas, a los clientes. Hoy también se sabe que no es necesario hacer presupuestos para hacer transferencias. Prueba de ello fue, por ejemplo, en 2020, cuando el límite de gasto era tan pequeño, de 120.000 millones de euros, nos vinieron de Europa 47.000 millones y se transfirieron». Las «cortapisas» que había para transferir fondos se han eliminado, aseguró la consejera. «Se hacen transferencias sin necesidad de aprobar un presupuesto. Pero esto implica una incertidumbre muy grande». A ello se suma que hay que seguir defendiendo el REF, régimen fiscal diferenciador pero no un privilegio.