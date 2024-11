Aldama insiste en que Koldo le pidió 50.000 euros para Torres

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de noviembre 2024, 09:28 | Actualizado 10:33h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El comisionista y empresario Víctor de Aldama ha visitado este miércoles los estudios de COPE. Aldama ha respondido a las preguntas de Carlos Herrera sobre toda la trama en la que está involucrado y por la que está siendo investigado.

Un presunto fraude a Hacienda en la compra-venta de hidrocarburos que podría ascender hasta los 182 millones de euros y la adquisición de mascarillas en la pandemia en 2020 para varios organismos públicos son dos asuntos clave en esa investigación.

Uno de los temas principales de la entrevista de Víctor de Aldama, ha sido su relación con el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

«No pregunté en ese momento para qué era ese dinero, pero me negué» Víctor de Aldama, en la COPE

Carlos Herrera ha preguntado al empresario por la distribución de los pagos de las comisiones tras la venta de las mascarillas, y si ese «riego» de pagos alcanzó al gobierno de Balear o el de Canarias.

Víctor de Aldama asegura que esas comisiones no llegaron a estos gobiernos insulares porque se negó, pero «Koldo me pidió 50.000 euros para Ángel Víctor Torres. Yo no pregunté en ese momento para qué era ese dinero, pero me negué. Le dije que ya estaba bien, porque esto daba para lo que daba. Este señor no sabía había que pagar unos impuestos, no entendía que había que pagar un transporte y una serie de cosas. Se pensaba que comprábamos y vendíamos en bruto».