El afán de 'escaquearse' de la mesa electoral cae en las elecciones europeas

Cada vez que la ciudadanía está llamada a las urnas se genera cierta incertidumbre ante una pregunta: ¿seré miembro de una mesa electoral?

Cuando llega la citación a los domicilios, muchas personas presentan excusas para no formar parte activa de los comicios. Así, en las elecciones europeas de este domingo 9 de junio se han presentado 2.053 en los municipios del norte de Gran Canaria, según detalla la letrada de la Junta Electoral de Zona de Las Palmas de Gran Canaria, Teresa Lorenzo. La mayoría de ellas, 1.900, se han presentado en Las Palmas de Gran Canaria. Son un 30% menos (747 en total) que en las elecciones generales de julio del año pasado, para las que se presentaron 2.800. El municipio en el que menos se ha utilizado este recurso ha sido en Arucas. Se trata de una situación que puede extrapolarse al resto del archipiélago.

En estos comicios, algo más cómodos por la hora en la que se prevé que finalicen (en torno a las 00.00 horas), los presidentes y vocales cobrarán 70 euros. Se trata de dietas que están exentas de IRPF, por lo que este pago no se tendrá que incluir en la declaración de la renta el próximo año. Para los comicios europeos, la tónica entre los motivos para no formar parte de la mesa electoral se asemeja a la de elecciones generales. Muchos de los convocados alegan tener más de 65 años para no formar parte del proceso electoral, ya que este grupo de población tiene la posibilidad de no cumplir con esta obligación; en otros casos se presentan partes médicos, ya sea de alguna enfermedad o lesión, que imposibilitan estar presente en la mesa; y, por último, otra de las excusas más repetidas es el hecho de tener que cuidar de una persona dependiente. También se excusan aquellos que forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con respecto a la edad, la población más adulta y aquellas personas que padecen alguna enfermedad son las que más esquivan esta obligación. En contraposición, los más jóvenes son el grupo de edad donde la aceptación es mayor.

La letrada Teresa Lorenzo recuerda que en las últimas elecciones «se abrió mucho la mano» con las excusas. Estas se celebraron en julio, en pleno periodo estival, así que se permitió que aquellos que justificaron tener sus vacaciones pagadas pudieran ausentarse. De esta forma, en el ayuntamiento de la capital grancanaria se tuvo que hacer dos sorteos para poder conformar las mesas electorales.

Lorenzo recuerda el día de las elecciones locales, celebradas en mayo del año pasado, con «mucho agobio», ya que terminó de trabajar a las 06.30 horas. Sin embargo, para los comicios europeos este tiempo se reducirá. «La gente está «muy despistada con que hay elecciones», comenta. La constitución de las mesas marcha bien y apenas hay citaciones negativas, esto es, los casos donde la gente no abre la puerta a la policía o no está en su casa a la hora de recibir la citación.