Muere el único Vigilante de la Playa auténtico

Oskar Belategui Bilbao Miércoles, 23 de octubre 2024, 09:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Era el único Vigilante de la Playa auténtico. Con su torso de nadador, abdomen con tableta e inconfundible bigote, Michael Newman no solo era el actor que estaba más cachas en la mítica serie protagonizada por David Hasselhoff, sino que su manera de correr por la orilla de las playas californianas y de sumergirse en las olas del Pacífico hacía presagiar que, en efecto, era un profesional del rescate. Bombero a tiempo completo, nunca dejó de trabajar como tal mientras rodaba 'Los Vigilantes de la Playa', que tuvo once temporadas, desde 1989 a 2001. Newman, que apareció en 150 episodios, murió el pasado domingo a los 68 años tras dos décadas padeciendo párkinson.

La noticia la confirmó a la revista 'People' el director y amigo Matt Felker, autor del documental 'After Baywatch: Moment in the Sun'. Newman falleció «debido a complicaciones cardiacas, rodeado de su familia y amigos». Nacido en 1956 en Los Ángeles, Michael 'Newmie' Newman mantuvo su propio nombre en su personaje de 'Los Vigilantes de la Playa', así como en los tres episodios de 'Los Vigilantes de la Noche', serie de 1989 derivada de la anterior. Devoto de la playa y experimentado nadador y surfista, a los 10 años ya formaba parte de la asociación de sociorristas Santa Monica Junior Lifeguard. Al igual que su hermano mayor, trabajó durante veinte años como rescatador en Los Angeles County Lifeguards, una división del Departamento del Bomberos, hasta que en 2011 le diagnosticaron párkinson.

Ampliar Michael Newman en una imagen reciente.

Casado durante 36 años con Sarah Newman y padre de dos hijos, 'Newmie' comenzó en 'Los Vigilantes de la Playa cobrando 350 dólares al día, el salario mínimo legal. Su carisma logró que poco a poco su personaje fuera adquieriendo mayor protagonismo en la serie. Consumado competidor de pruebas de Iron Man, el actor soñaba con pasar sus últimos años en Hawái e incluso llegó a construir su casa soñada en la misma playa donde se grabó el spin-off de 'Los Vigilantes de la Playa'. «Espero que contar mi historia personal genere conciencia sobre la importancia de encontrar una cura para el párkinso», declaró a 'People' cuando estaba enfermo y colaboraba con la asociación de Michael J. Fox.

Michael Newman contaba que tomaba diez pastillas al día y que el párkinson le había aportado sabiduría. «Mi cuerpo ha cambiado tan lentamente que apenas lo noto, pero constantemente me recuerdan que el párkinson se ha convertido en el centro de mi vida», afirmaba. «Todas esas cosas que pensabas que ibas a hacer con los hijos y los nietos se detuvieron». Su amigo Matthew Felker ha escrito: «Mike no fue sólo un héroe de la vida real, sino un competidor de principio a fin».