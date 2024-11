J. Moreno Miércoles, 6 de noviembre 2024, 11:53 | Actualizado 15:09h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Mahamoud Touré es un inmigrante guineano que se gana la vida como vidente por las calles del barrio bilbaíno de San Francisco. De la noche a la mañana, se convierte en improvisado detective cuando recibe la llamada de Charo, una empresaria que le pide que siga a su marido y le demuestre su infidelidad. Sin embargo, durante sus pesquisas también se topará con una trama de drogas y tráfico de mujeres y se verá convertido, de repente, en el principal sospechoso de un misterioso asesinato. Así arranca la serie de TVE 'Detective Touré', que se estrena esta noche en La 1, a las 22:50 horas. Protagonizada por el actor Malcolm Treviño-Sitté, la ficción está basada en la novela de Jon Arretxe sobre un atípico investigador dotado de un gran carisma e ingenio.

-¿Conocía la novela de Jon Arretxe?

-No conocía antes la saga, pero cuando empecé la serie sí. Cuando me enteré de que venía este personaje, me puse a ello. Me empecé a comprar libros y comencé a leer como un desesperado para enterarme del universo creado por Arretxe.

-¿Qué le gustó de Touré?

-Él va más allá del mundo de detectives. En los libros Touré es más oscuro en todo, y en la serie hemos creado un personaje mucho más blanco y más gracioso. La comedia en el libro es humor negro, pero en la ficción hemos intentado que sea más universal. Es un personaje del que me fascina su carisma. Buena persona y con mucha intuición, inteligente y muy detallista, que es una cosa que me gusta mucho.

-Corre mucho por las calles de Bilbao en el arranque de la serie. ¿Se ha entrenado especialmente para ello?

-Cuando empezamos a rodar yo hacía calistenia y justo el día en el que comenzaron las grabaciones, Esteban Crespo (director de la serie) me dijo que dejara de entrenar. Lo pasé bastante mal, porque luego me metí unas palizas de correr (risas). En los libros transcurre la acción en el barrio de San Francisco (Bilbao), pero Touré tiene la habilidad de moverse a otros lados.

-Cuando saltó la noticia de la serie, muchos titulares destacaron que era la primera vez que un personaje negro protagonizaba una ficción española.

-Estoy satisfecho, sin duda. Llevo muchos años denunciando esto. Nunca es tarde. Y esto pasa también con Los Reyes Magos, porque yo siempre decía lo mismo. ¿Sabéis que los niños negros tienen derecho a tener ilusión y saben cuándo una persona está pintada de negro? Y en ficción comento lo mismo. Los actores afrodescendientes, latinoamericanos, o asiáticos tienen derecho a estudiar arte dramático y a evolucionar como profesionales. Si no se les da la oportunidad es como dejar un diamante bruto en un cajón. Y que pase esto ahora, a mí me parece lo más orgulloso de lo que me puedo sentir.

-En este caso, además, es el protagonista.

-Lo que reclamo es normalidad. Es un 'thriller' con todos los condicionantes para enganchar, pero de repente estamos hablando muchas veces de una vida cotidiana, del barrio, de los vecinos, de situaciones familiares. Es una cosa muy común. Yo siempre digo que Touré tiene mucho morro. Tiramos de humor, que yo creo que es una forma muy guay de limar un poquito el racismo y de restar importancia. Está bien abordar el racismo sin que sea desde un punto de vista muy pesado o profundo, sino una cosa más ligera.

-¿Cree que una persona racializada tiene que esforzarse más en los castings para series de este tipo?

-Sin ninguna duda. En 2022 aprobamos desde la Asociación LIMBO Producciones una PNL en la Asamblea de Madrid para que los castings fueran abiertos. Por ejemplo, que para interpretar a un abogado de 40 años pueda ir cualquier actor de 40 años, sin que a los negros se nos diga que no encajamos en el perfil. Eso es una cosa que llevan los directores de casting hace un montón de años luchando contra ello, porque son muy inteligentes. Si tú vas por la Gran vía y ves diversidad, ¿por qué no va a existir la diversidad en la ficción? El barrio San Francisco se ha revolucionado y han abrazado el proyecto. Les decíamos que va a ser una serie que va a ayudar mucho a que esta negatividad que se tiene de la gente de origen extranjera mejore. En las noticias siempre salen cosas negativas, pero de repente la serie lo que va a hacer es positivizar todo eso.