Una de regalos

Iker Cortés Madrid Jueves, 9 de enero 2025, 23:28 Comenta Compartir

¿Cómo les han tratado los Reyes Magos? A mí, bastante bien. Me cayeron dos obras maestras como dos soles que tienen mucho que ver con los temas que tratatamos por aquí. Por un lado, dejaron una edición de 'La mesías', la serie que Javier Calvo y Javier Ambrossi estrenaron en Movistar Plus+ hace alrededor de quince meses y que, de alguna manera, adaptaba la historia de las Flos Mariae, aquel conjunto pop de música cristiana conformado por siete hermanas que se viralizó, entre la mofa y el cachondeo, y que escondía una historia tan fascinante como dolorosa y triste. Me viene de perlas porque tenía ganas de revisitar esta ficción de los Javis que aborda fundamentalmente el tema de las creencias y la fe y la necesidad de la sociedad de creer en algo para sobrellevar la vida. A ello me pondré, sin duda, en cuanto tenga unos días libres. De momento, la edición ya me ha parecido fantástica porque viene hasta con un libreto. Un lujo en los tiempos que corren.

Por el otro, los Reyes dejaron todo un clásico del cine de terror que me habré visto ya una veintena de veces -puede que me quede hasta corto-, 'Pesadilla en Elm Street'. La película que Wes Craven estrenó en 1984 ha sido reeditada, esta vez en gloriosos 4K, y lo cierto es que no me he podido resistir a verla ya. Protagonizada por Robert Englund, en el papel de Freddy Krueger, y Heather Langenkamp en el de la 'final girl' Nancy, la cinta que vio el debut de Johnny Depp como actor no ha perdido su fuerza y sigue funcionando como un reloj a la hora de asustar y estremecer al público, en parte por la caracterización del villano -la cara quemada, el jersey a rayas, el guante con cuchillas...-, en parte por la forma en la que mezcla el mundo onírico y el real. ¡Qué gozada esto de dejar a un lado las plataformas de vez en cuando!