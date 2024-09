J. Moreno Lunes, 23 de septiembre 2024, 23:22 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

En la Sevilla de 1922, la marquesa Elena de Valmonte, a la que da vida Verónica Sánchez, pasa horas en la cocina, su gran pasión, mientras se siente atrapada en un matrimonio infeliz con un marido autoritario, que la menosprecia a la menor ocasión. Sin embargo, una noche, junto a su fiel doncella, se ven envueltas en un incidente que les cambiará la vida y les obligar a fugarse a Madrid, donde acceden a abrir un restaurante y contactan con Julio (Luis Fernández), el empresario que alquila el local y que también tiene secretos que ocultar. Así empieza 'La favorita 1922', la nueva ficción de Telecinco para la nueva temporada, que supone además el debut de Bambú Producciones ('Gran hotel', 'La promesa') con un proyecto en Mediaset. Sánchez (Sevilla, 47 años) es la protagonista de la serie, que mezcla amor, intriga y la pasión por la cocina.

–¿Qué es lo que más le gusta de Elena, su personaje en la ficción?

–Es muy divertida. Es una mujer que tiene mucha fortaleza, tiene mucho arrojo; es valiente y mantiene un gran sentido de la justicia. Sin embargo, al mismo tiempo tiene una mala leche estupenda, que a mí es lo que más me divierte de ella (risas). Tiene además ese punto de orgullo y soberbia, pero es muy buena persona. No da su brazo a torcer.

–Su compañero de reparto, Luis Fernández, dice que ha sido la mejor compañera con la que ha trabajado.

–Luis es maravilloso. Ha pasado algo muy bonito. Desde el primer día que empezamos a ensayar, yo no sabía cómo iba a ser la relación entre Julio y Elena. Nos surgió la comedia desde el primer día. Entonces digamos que había comedia en el guion, pero hay quizá todavía más comedia cuando nos ponemos a levantar la secuencia y empezamos a rodarla. Porque es algo que nos surge de manera natural. Él es un ser de luz. La verdad, es maravilloso, es generoso, es divertido y es un buen actor.

–¿Cómo fue su reacción al conocer la historia de 'La favorita 1922'?

–Cuando llegué, el grupo de actrices ya estaba. Me pareció muy interesante contar una historia de estas mujeres emprendedoras que montan un primer restaurante en Madrid llevado solo por mujeres. Y, a la vez, cada una tiene su propia historia. El hecho de tener que estar entre fogones me gustaba, porque me recordaba a 'Downton Abbey' o a 'Arriba y abajo', que era una serie que me fascinaba desde pequeña y la veía con mi madre y mis abuelas. Este mundo de las cocinas, de los comensales, que son todos de clase alta, lo de sacar platos… Me parecía muy bonito contar esos dos mundos.

–Sin embargo, hay un auge de series ambientadas en el pasado lejano. ¿Qué tiene esta nueva ficción de especial?

–Cada una te cuenta su historia. Yo creo que la época gusta mucho porque es muy bella de ver. Entras con estos decorados y son una maravilla. Todo luce de una manera distinta cuando, con estos muebles, estas alfombras y esta ropa, hay algo como que es bello de ver.

–¿No teme una saturación?

–Hombre, creo que hay mercado, porque si no, no se estarían haciendo estas series. Estoy segura de que las cadenas y las productoras no irían de cabeza a estrellarse. Yo creo que hay mucho mercado de ficción. Afortunadamente, para todos los que nos dedicamos a esto, veo que hay una gran demanda de series españolas. A mucha demanda, estamos haciendo series muy distintas. Y estamos haciendo una gran ficción en España, con historias y lenguajes totalmente distintos, pero hechas aquí. Estamos en un momento de reivindicar una industria de ficción muy potente, muy variada y sin complejos. Yo creo que sí que hay espacio y, además, exportamos. Vendemos mucho nuestros productos a cualquier parte del mundo.

«No es una época tan lejana»

–¿Estudia mucho el contexto en el que se desarrolla sus series?

–Lo hago. Lo que pasa es que no es la primera vez que estoy rodando en esta época. Y, además, es una época que no es tan lejana. Me parece lejana, pero es un siglo. Nuestros abuelos vivieron esta época y nos la contaron. No es tan lejana, entonces me resulta familiar. Y, aparte, ya he hecho algunas cosas de entonces. Me van a convalidar la carrera de Historia (risas).

–¿Se queda con las ficciones contemporáneas o aquellas que evocan tiempos pasados?

–Como actriz, en realidad, busco que el personaje me divierta, me guste y me suponga un reto. Realmente eso puede pasar en todas las épocas.