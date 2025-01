'A Real Pain', el holocausto a golpe de tranquila 'road movie'

Iker Cortés Madrid Jueves, 9 de enero 2025, 23:30 Comenta Compartir

'A Real Pain', la cinta que este viernes llega a las salas de cine, es fruto de lo que Jesse Eisenberg llama «una extraña revelación». El director, guionista y coprotagonista de la película realizaba hace veinte años un viaje de dos semanas por Polonia junto a su ahora esposa, Anna Strout. Aquel periplo concluyó en una pequeña casa del pueblo de Kranystaw, donde había vivido su tía Doris antes de que el holocausto la obligara a desplazarse con el resto de su familia a Estados Unidos. En su cabeza bulleron varios interrogantes y alguna que otra certeza: «Si la guerra no hubiera ocurrido, aquí es donde viviría. ¿Cómo sería mi vida? ¿Quién sería yo?».

Son las preguntas que los primos David (Eisenberg) y Benji Kaplan (Kieran Culkin) se hacen a lo largo de una película tan modesta como emocionante, un drama salpicado de comedia que, a golpe de tranquila 'road movie', llevará a estos dos estadounidenses a reencontrarse con sus raíces en un doloroso tour turístico que les acabará enfrentando a los traumas que dejó el holocausto en su familia.

No es la primera vez que Eisenberg, que firma aquí su segunda película como director y guionista, explora aquella experiencia. Ya en 2013 estrenó una obra de teatro titulada 'The Revisionist', acerca de un joven estadounidense que visita a una prima polaca mayor, superviviente del holocausto, sin embargo sus intentos de adaptarlo al cine no llegaron muy lejos. Pero al protagonista de películas como 'Bienvenidos a Zombieland' o 'La red social' de volver a ambientar una película en Polonia para rodarla y experimentar otra vivencia allí no se le iba de la cabeza. Le llevó quince años pero finalmente «se me ocurrió esta historia, que es una historia de amigos y que tiene lugar durante un tour turístico por Polonia», explica en las notas de producción.

La idea surgió tras ver un anuncio online donde prometían 'tours turísticos por el holocausto (con almuerzo)'. Eisenberg hizo click y lo que allí vio le horrorizó: «Anunciaban un recorrido por los lugares del Holocausto en Polonia, pero con todas las comodidades que un estadounidense de clase media alta querría. Lo leí con una mezcla de asombro y shock, y sintiéndome repugnante por ser una de esos personas que iban en ese 'tour' en el que yo exigiría mis comodidades y al mismo tiempo vería los horrores de la historia de mi familia. Y pensé: ese es un marco fenomenal para ambientar esta película».

Eisenberg realiza un trabajo fantástico y preciso para describir, al inicio del filme y con pocas pinceladas, las personalidades enfrentadas de estos dos primos que se embarcan en este viaje gracias al dinero que ha dejado su abuela, recientemente fallecida. David es un neoyorquino y joven padre, con una buena posición profesional, pero bastante neurótico y aprensivo; Benji, en cambio, destaca por la tranquilidad con la que parece afrontar la vida y por una sensibilidad y unas habilidades sociales que Culkin encarna a la perfección. No en vano, el actor, cuya carrera dio un gran paso adelante al encarnar Roman Roy en 'Succession', fue galardonado durante la madrugada del pasado lunes con el Globo de Oro al mejor actor de reparto por este papel.

Habilidades que Benji desplegará con el peculiar grupo de personas -una pareja de jubilados, una mujer recientemente divorciada, y un ruandés, superviviente del genocidio, convertido al judaísmo- al que ambos se unen para realizar un tour que, finalmente, cierran en solitario ante las puertas de la que fue la casa de su abuela. Por el trayecto, reavivarán sus lazos infantiles, mientras lidian con las tragedias familiares del pasado y se enfrentan a traumas del presente con asuntos que tocan de lleno la salud mental, el crecimiento personal o la falta de comunicación. Bien escrita, con un ritmo fantástico y unos personajes llenos de verdad, 'A Real Pain' es más que una grata sorpresa, una suerte de 'feel good movie' que no teme transitar por momentos de plena oscuridad.