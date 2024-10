Las 10 mejores películas de Marcello Mastroianni

Boquerini Lunes, 28 de octubre 2024, 18:55 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El pasado mes de septiembre se cumplieron los 100 años del nacimiento de Marcello Mastroianni, uno de los más grandes actores europeos e icono durante años del cine italiano. De orígenes modestos, era hijo de un ebanista de ideas antifascistas caído en desgracia con la llegada de Benito Mussolini, por lo que, acompañando a su familia, vivió una infancia errante de ciudad en ciudad, en las que su padre buscaba trabajo. Marcello cursó estudios primero en Turín y después en Roma y desde 1938, se inicia en el mundo del cine como figurante en diferentes películas. Durante la guerra, se gana la vida como dibujante y en un momento es internado en un campo de concentración alemán, al norte de Italia, cuando se niega a ser reclutado, del que logrará evadirse. En aquellos años hace su debut en el teatro con una compañía de aficionados.

En 1948 entra en una compañía profesional y Luchino Visconti le descubre y le contrata para interpretar piezas de William Shakespeare o Tennessee Williams. Aquel mismo año, regresa al cine en pequeñas interpretaciones como taxista o policía municipal romano, donde empieza a perfilar personajes de buen chico, que después perfeccionaría en una extensa serie de comedias y melodramas populares, entre ellos 'Vida de perros' (Steno y Mario Monicelli, 1950), 'Tres enamoradas' (Luciano Emmer, 1952), 'La bella campesina' (Mario Camerini, 1955), 'La suerte de ser mujer' (Alessandro Blasetti, 1955), 'El bígamo', (Luciano Emmer, 1955) o 'Padres e hijos', (Mario Monicelli, 1957). A la vez, entre 1951 y 1956 prosigue su carrera teatral, bajo la dirección de Luchino Visconti, triunfando con piezas de Goldoni, Chéjov o Arthur Miller. Sin embargo, la popularidad la gana gracias a la simplicidad de sus personajes cinematográficos con los que el público se identificaba.

A partir de entonces, es ya uno de los grandes del cine italiano, y los directores se pelean por incluirlo en sus repartos, formando en muchas ocasiones junto a Sofia Loren una pareja cinematográfica irrepetible. Estuvo nominado al Oscar al mejor actor en tres ocasiones, por 'Divorcio a la italiana', 'Una jornada particular' y 'Ojos negros', esta última incomprensiblemente ausente de cualquier plataforma.

Estas son sus diez mejores películas entre las que están disponibles en plataformas de streaming, donde se echan en falta, además de 'Ojos negros', 'Sostiene Pereira', '¿Qué hora es?', 'Macarrones' o 'El demonio de los celos' entre otras, todas ellas dignas de formar parte de esta lista.

10 Disponible en Filmin 'Ginger y Fred' (Federico Fellini, 1985)

Protagonizada por Marcello Mastroianni, Giulietta Masina, Franco Fabrizi, Frederick Ledebur y Augusto Poderosi. Un hermoso y nostálgico homenaje del maestro Federico Fellini al mundo del espectáculo, a través de los recuerdos de una pareja de cómicos que durante varias décadas de la vida italiana se recorrieron grandes y pequeños escenarios imitando a Ginger Rogers y a Fred Astaire, con espléndidos trabajos de Giulietta Massina y de Marcello Mastroianni. El comienzo de la película, cuando Amelia demuestra la desazón de quién se encuentra trasplantado a un mundo que no le pertenece, es un autorretrato de Fellini: timidez, curiosidad, vulnerabilidad, tolerancia, impaciencia, irreductibilidad. Pippo, el bailarín encanecido, representa en cambio el perfil conciliador del autor en sus aspectos lúcidos, irónicos y absolutorios.

Los ancianos Amelia Bonetti (Giulietta Massina) y Pippo Botticella (Marcello Mastroianni) llegan a Roma, invitados por un canal privado de televisión, para participar en un macroshow para millones de espectadores. En su juventud eran relativamente populares con un espectáculo de baile en el que imitaban a Fred Astaire y Ginger Rogers. Ahora se trata, entre muchas otras ofertas del show, de crear el ambiente nostálgico para una parte del espectáculo. Ambos no se veían hace muchos años y ahora se ven en medio de un mundo que parece de ciencia ficción: despersonalizado, feo, absurdo. Su reencuentro evoca muchas cosas buenas y malas y deja constancia de una dignidad y una ternura que no se han perdido con el paso del tiempo. Sin embargo este regreso de la pareja resultará bastante traumático para los dos.

A través de una bien graduada gama de emociones, que de la alegría para a decepción, atravesando nostalgia y crónica social, la película llega a una especia de fusión entre Ginger y Fred (una ósmosis que se llama Federico). Fellini aprovecha también el tema para presentar una feroz y cruel sátira contra el mundo de la televisión, que se inspiró en los canales italianos propiedad de Silvio Berlusconi. Su estreno en España tuvo lugar el 11 de noviembre de 1986.

9 Disponible en Movistar Plus+ y Filmin. Y en alquiler en Rakuten TV. 'Matrimonio a la italiana' (Vittorio de Sica, 1963)

Protagonizada por Sofía Loren, Marcello Mastroianni, Marilú Toló, Aldo Puglisi, Tecla Scarano, Gianni Ridolfi, Generoso Cortini, Vito Moricone y Rita Piccione. Adaptación cinematográfica de la famosa obra de teatro 'Filomena Marturano', de Eduardo de Filippo, la película es uno de los títulos más célebres de la comedia italiana de los años sesenta, así como de la pareja protagonista que formaron Marcello Mastroianni y Sofia Loren.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Domenico Soriano (Marcello Mastroianni) conoce a una joven y atrayente prostituta llamada Filomena Marturano (Sofia Loren), en un burdel de la ciudad. La lleva para trabajar en su restaurante y los dos comienzan a vivir juntos. Después de algún tiempo, Domenico se cansa de Filomena e intenta expulsarla de la casa. Pero, intentando de mantener su relación, Filomena inventa estar enferma y al borde de la muerte, para lograr que Domenico se case con ella. Filomena también le confiesa que él es el padre de uno de sus tres hijos, pero no revela de cual de ellos es.

Una mirada a las relaciones de pareja en un país dominado por la Iglesia Católica y en un tiempo en que no existía el divorcio, mostradas con mucho humor e ironía. La película se estrenó en España el 28 de diciembre de 1964, teniendo un reestreno el 18 de mayo de 1973.

8 Disponible en Flix Olé 'La terraza' (Ettore Scola, 1980)

Protagonizada por Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Jean-Louis Trintignant, Marcello Mastroianni y Stefania Sandrelli. Ettore Scola, heredero del neorrealisto italiano, fue junto a Visconti, Vittorio de Sica o Federico Fellini, uno de los directores que más trabajó con Mastroianni. Scola presenta aquí, en clave de drama, un retrato colectivo de la vida nocturna y mundana de un grupo de intelectuales romanos, grupo de gente que se reúne durante el caliente verano en una terraza; charlan sobre la sociedad y sus vidas, de cómo han cambiado o están cambiando.

Un grupo realmente variopinto de personas se reúne en una noche de verano en acogedora terraza de Roma. Algunos de sus miembros son amigos, otros son viejos conocidos, y también hay quien se acaba de conocer. Todos tienen un gran nivel de ingresos y ambiciones intelectuales, y el diálogo establecido entre ellos pasa por los más diversos temas. Entre ellos se encuentran un productor, un periodista, un ejecutivo de TV, un publicista, y un diputado del Partido Comunista. Cada uno con sus inquietudes, sus objetivos vitales incumplidos, sus frustraciones, y unos ideales que compartirán durante una velada. Charlan sobre la sociedad y sus distintas vidas, de cómo han cambiado o están cambiando. Algunos son amigos, otros conocidos o se acaban de conocer. Luigi (Marcello Mastroianni) es editor y periodista, Mario (Vittorio Gassman) es un político comunista, miembro del Parlamento, que mantiene un romance con Giovanna (Stefania Sandrelli), también presente en el lugar. y que está casada. Enrico (Jean-Louis Tritignant) es un guionista quemado, mientras que Amadeo (Ugo Tognazzi) es un productor que se ha hecho asimismo… cada uno de ellos, mediante recuerdos y flashback que se mezclarán en ese mismo momento, revelará y esconderá parte de su pasado, su presente y sus planes para el futuro. La tertulia acabará siendo más intensa de lo que todos esperaban.

La película ofrece, a través de las conversaciones de los diferentes personajes, una visión muy crítica de la sociedad italiana del momento. Fue seleccionada para el Festival de Cannes, y su estreno en España se produjo el 8 de junio de 1981.

7 Disponible en Filmin 'Noches blancas' (Luchino Visconti, 1957)

Protagonizada por Maria Schell, Marcello Mastroianni, Jean Marais, Marcella Rovena y Maria Zanoli.Luchino Visconti adapta la novela homónima de Fiódor Dostoyevski. Narrada en capítulos con una espléndida fotografica en blanco y negro, presenta como una noche, cerca de un puente, un joven conoce a una muchacha que espera la llegada de su amante. La chica le pide ayuda para localizar a su pareja porque sospecha que está residiendo en un hotel de la localidad.

En una ciudad provinciana, Mario (Marcello Mastroianni), un mediocre oficinista que vive en una modesta pensión, mientras pasea de noche por las calles de una tiste ciudad, se encuentra con Natalia (Maria Schell), una joven angustiada cuyo rostro denota una profunda tristeza, que espera al hombre del que está enamorada. Le da conversación para animarla y después de salir juntos arias noches, ella le explica cómo cambió su anodina vida cuando conoció a un apuesto forastero del que se enamoró y cómo cada noche aguarda su regreso. Ese hombre (Jean Marais) era el inquilino de su familia, que se fue hace un año y que no ha regresado en la fecha prevista. Cuando Mario le ha confesado su amor a Natalia y mientras está medita la proposición antes de darle una respuesta, aparece el inquilino y ella se va con él. Mario jamás vuelve a ver ni saber de Natalia, aunque ese momento de felicidad y amor para un joven tan solitario como él, es suficiente en la vida.

Rodada en largos planos, Visconti narra una mágica historia de amor con un toque absurdo y un para de flash back. En su momento se acusó A Visconti de haber traicionado al neorrealismo, por su alejamiento de la realidad y su carga teatral, que el tiempo ha demostrado como las grandes virtudes del filme. 'Noches blancas' ganó el León de Plata en el Festival de Cine de Venecia y supuso el inicio de la etapa más brillante en la filmografía de Visconti. En España se estrenó el 13 de agosto de 1962.

6 Disponible en Filmin y Acontra+. 'Rufufú' (Mario Monicelli, 1958)

Protagonizada por Vittorio Gassman, Renato Salvatori, Marcello Mastroianni, Memmo Carotenuto, Rosanna Rory, Carla Gravina, Claudia Cardinale y Carlo Pisacane. Una obra maestra de la comedia italiana que define lo que a partir de ese momento sería un género que haría furor en todo el mundo: una comicidad jaspeada de connotaciones sociales y un fondo amargo (uno de los personajes muere trágicamente, algo que nunca había sucedido hasta entonces en el cine cómico), una complejidad de escenificación desconocida hasta ese momento, y una nueva generación de actores.

Un grupo de pobretones es puesto al corriente sobre la posibilidad de un robo seguro, consistente en desvalijar la caja fuerte del Monte de Piedad. Este grupo lo forman un boxeador fracasado, un fotógrafo desocupado y varios timadores. El grupo decide estudiar con métodos científicos el evento que podría cambiar el rumbo de sus vidas, asistiendo incluso a la escuela de desvalijamiento del experto Dante Cruciani (Totó) y previniendo todo pequeño detalle. A pesar de todo, el golpe fracasará y el grupo tendrá que conformarse con un buen plato de pasta con alubias que encontraron en la cocina del piso en el que entraron por error.

Es esta película Vittorio Gassman debutó como actor de comedia, cuando hasta entonces solo había interpretado dramas. En 1984 el francés Louis Malle realizó un remake bajo el título de 'Crackers.' La película, que en 1959 tuvo una secuela, 'Rufufú da el golpe', ya sin Mastroianni, fue nominada al Oscar a la Mejor Película de habla no inglesa y ganó Concha de Plata del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En España su estreno tuvo lugar el 6 de noviembre de 1958.

5 Disponible en Flix Olé y Acontra+ 'Divorcio a la italiana' (Pietro Germi, 1961)

Protagonizada por Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania Sandrelli, Leopoldo Trieste y Carmelo Patané. Producida cuando en Italia estaba aún prohibido el divorcio, es una comedia divertida y chispeante, en una clave irónica y perfecta que se extiende con un inesperado giro final capaz de acercarla a la perfección.

En la asfixiante atmósfera de la Sicilia arcaica un marido frustrado sueña con casarse con su guapa prima. Tras dieciocho meses de ausencia, Fernando Cefalú (Marcello Mastroianni) vuelve a su casa. Durante el viaje en tren, Fernando recuerda a su mujer Rosalía (Daniela Rocca) y a su joven prima Ángela (Stefania Sandrelli), con la que había vivido un apasionado romance sin esperanzas. La joven había sido enviada a un instituto por un padre lleno de sospechas y Fernando tuvo que continuar su vida oscura junto a Rosalía. La única evasión que tenía era imaginar como verse libre de su mujer… Hay un tipo de delito en la psicología del sur de Italia que no deshonra a quién lo comete sino que más bien le confiere un cierto prestigio: el crimen pasional. Es una fácil solución aceptada por la sociedad machista del momento, y a la que ha de recurrir por la inexistencia de una ley de divorcio en la Italia de la época y por la existencia de un código civil que se mostraba benévolo con los esposos traicionados. Fernando decide matar a su esposa para defender su propia honra tras incitarla a cometer un adulterio. A Carmelo Patané (Leopoldo Trieste), un oscuro pintor, que había estado enamorado de Rosalía en su juventud, Fernando le pide que vaya al palacio Cefalú a restaurar unos frescos. Carmelo todavía ama a Rosalía y ésta, incurablemente romántica, no sabe resistirse al hombre que la había amado antes de casarse. Es este el momento en que Fernando quiso cometer su crimen, pero Carmelo y Rosalía han huido. Ahora todo el mundo sabe que es un hombre deshonrado, y la cosa no puede quedar así. Además, él sigue amando a Ángela.

Galardonada con el Oscar al Mejor Guion escrito para la pantalla, y nominada al Oscar al Mejor actor (Marcello Mastroianni), y al Mejor Director, es una sátira envenenada de la legislación vigente en la Italia del momento, y de la doble moral. Una película llena de giros sorprendentes, que se estrenó en España el 20 de diciembre de 1966.

4 Disponible en Acontra+ 'Los girasoles' (Vittorio de Sica, 1970)

Protagonizada por Sofía Loren. Marcello Mastroianni, Lyudmila Savelyeva, Galina Andreyeva y Anna Carena. Un hermoso melodrama que une emoción y lágrimas y que consiguió que Vittorio de Sica, ya por 1970 lejos de las películas neorrealistas que le hicieran famoso, volviese a tener el aplauso de la crítica y del público. Es la historia de una mujer que busca desesperadamente a su marido, desaparecido durante los días de la segunda Guerra Mundial.

Italia en el año 1939. Antonio (Marcello Mastroianni) y Juana (Sofia Loren) se casan felizmente enamorados pero el comienzo de la Segunda Guerra Mundial hace que no puedan disfrutar mucho de su amor pues él es llamado a filas. Enviado al frente ruso, es dado por muerto en el campo de batalla y abandonado a su suerte. Afortunadamente para él, es rescatado de la muerte por Mascia (Lyudmila Savelyeva), una campesina rusa con la que inicia una vida en común. Por su parte, Juana recibe una notificación del ejército donde le comunican la desaparición en combate de su esposo. Convencida de que Antonio no ha muerto, tras la guerra Juana inicia un desesperado viaje a la entonces Unión Soviética con el fin de encontrarle. Comienza así para Juana un largo peregrinaje por cementerios rusos, campos militares y colonias de italianos que se quedaron allí una vez acabada la guerra. Finalmente, Juana encuentra a su marido, aunque este tiene una mujer y una niña. Desolada, Juana regresa a su casa de Italia, donde comienza una relación con un cartero local, con quién tiene un niño.

Excelentes interpretaciones, en las que Sofía Loren y Marcello Mastroianni volvieron a trabajar juntos pero en un registro dramático completamente opuesto a las comedias que habían protagonizado juntos hasta la fecha, y una banda sonora que dio la vuelta al mundo y que está firmada por Henri Mancini. La película llegó a los cines españoles el 16 de octubre de 1970.

3 Disponible en Filmin, Acontra+ y Run: Time. Y en alquiler en Rakuten TV 'Fellini 8 ½' (Federico Fellini, 1963).

Protagonizada por Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk, Barbara Steele y Mario Pisu. Una de las grandes obras maestras de Federico Fellini donde el genial cineasta italiano mira en su interior para retratar diversos estados de ánimo ante un director de cine a punto de comenzar una nueva película. La película, de estructura discontinua, se compone de la sucesión de diversas escenas unidas entre sí por la presencia del protagonista, un director de cine llamado Guido Anselmi, interpretado por Marcello Mastroianni, que no es sino un alter ego del propio Fellini.

Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) es un famoso director de cine que reposa en un balneario mientras prepara el rodaje de una próxima película. En su pensamiento, fundiéndose con la realidad, se mezclan recuerdos de infancia con sueños e intuiciones de lo que será su obra. A su alrededor pululan todos sus colaboradores, desde el productor hasta el ayudante, incluida su esposa, su amante y algunos amigos. La crisis por la que atraviesa le hace sentirse impotente ante la creación, y piensa en el suicidio. Cuando anuncia que no va a rodar el filme, todos los personajes de su vida se reúnen en una pasarela circense y Guido intuye que es posible dar un orden artístico a su propia confusión.

La película rebasa el terreno limitado de la confidencia o la confesión personal para introducirse en el mundo que rodea al creador, un carrusel de fantasmas polarizado por el amor y la religión. El título del filme hace referencia al número de películas que Fellini había filmado hasta aquel momento. La película logró el Oscar a la Mejor Película en Lengua Extranjera y al Mejor Vestuario, y fue nominada en las categorías de Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Dirección Artística. Se estrenó en España el 13 de mayo de 1967.

2 Disponible en Movistar plus+, Flix Olé y Plex 'La dolce vita' (Federico Fellini, 1960)

Protagonizada por Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Magali Noël, Alain Cuny y Annibale Ninchi. Otra de las grandes obras maestras de Federico Fellini, un retrato del lado más frívolo de la capital italiana llena de personajes exagerados y en algún caso voluptuosos, vistos a través de un periodista que los sigue y los retrata con su pluma como cronista del corazón. La película significó un punto y aparte para Fellini que abandonaba aquí su lado más neorrealista para penetrar en otro lleno de símbolos que retratan con cruel precisión los años del auge económico y del dominio democristiano italiano.

Roma, años 60. Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) es un periodista del corazón inmerso en la vida nocturna romana y en el artificioso mundo de la burguesía y los personajes del show business, sin que ello le impida cultivar otras aspiraciones literarias. Vive la agitada vida que transcurre a lo largo de una serie de noches y mañanas de la Via Veneto en Roma. En este trabajo conoce a personajes interesantes, como su amigo el escritor Steiner (Alain Cuny), con una vida familiar perfecta, quien termina asesinando a sus hijos y suicidándose, a personas alegres, como una diva americana con un marido borracho de manos largas, y a gente de vida disipada, una especie de congregación de aristócratas y burgueses, que lo implicarán en una fiesta demasiado particular. Marcello es un hombre que no está comprometido con nada, como es demostrado en sus relaciones con su simple y celosa amante Emma, (Yvonne Furneaux) y con una sofisticada mujer llamada Maddalena (Anouk Aimée) con la cual tiene una relación temporal. Un día es informado que una mujer espectacular llamada Sylvia (Anita Ekberg), célebre diva del mundo del cine, llega a Roma. Marcello decide que ésta es su oportunidad de conseguir una gran noticia, y perseguirá a esta bella dama por las fiestas nocturnas de la ciudad. Marcello seguirá a Sylvia mientras ésta vaga en Roma, realizando un baño nocturno en la Fontana de Trevi, y con una multitud de otros personajes que habitan en Via Veneto. Marcello quiere dejar su trabajo como columnista de chismes para convertirse en novelista, pero parece que nunca es capaz de concentrarse lo suficiente para hacer algún progreso en sus escritos. Tras un día muy agitado, Marcello tiene un último encuentro con una chiquilla que juega en la playa al amanecer. Y los ojos inocentes de la niña parecen representar para él la ilusión.

Esta fue la primera película que hizo Fellini con Marcello Mastroianni, un actor que se convertiría en una especie de alter ego del director. La película logró la Palma de Oro del Festival de Cannes y el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario. Fue nominada al Oscar al Mejor Director, al Mejor Guion y al Mejor Diseño de Vestuario en blanco y negro. La película tuvo todo tipo de problemas con la censura española, y no se pudo estrenar hasta una vez muerto Franco, el 1 de junio de 1981.

1 Disponible en Filmin, Pluto TV y Ron:Time, y en alquiler en Rakuten TV. 'Una jornada particular' (Ettore Scola, 1977)

Protagonizada por Sofia Loren, Marcello Mastroianni, John Vernon, Françoise Berd, Patrizia Basso, Tiziano De Persio, Maurizio Di Paolantonio y Antonio Garibaldi. Una de las grandes películas del italiano Ettore Scola que posteriormente daría paso a una obra de teatro. Última reunión de Sofia Loren y Marcello Mastroianni, una pareja que llenó el cine italiano de los 50 y 60, pero ahora con unos personajes muy alejados de sus comedias anteriores, llenos de dramatismo.

Roma, en los primeros días de mayo de 1938. Hitler visita a Mussolini. En un inmueble aparentemente habitado por funcionarios del régimen fascista, todo el mundo sale para presenciar el gran desfile en honor de Hitler. Sólo quedan en el bloque de edificios dos personas que accidentalmente llegan a conocerse: Antonieta (Sofia Loren), la esposa de un militante fascista, madre de seis hijos, mujer entregada a la rutina diaria de una vida vacía, y Gabriele (Marcello Mastroianni), un hombre que se haya en una situación desesperada a causa de sus ideas políticas contrarias al fascismo, y que ha sido expulsado de su trabajo como locutor de radio por ser homosexual. Antonieta siente una atracción hacia la inteligencia y amabilidad de este hombre y se entrega a él. Y él le corresponde, aunque la situación no cambia para ninguno de los dos. Pero en el edificio también se encuentra otra persona, una portera chismosa, siempre atenta a la 'caza de brujas'. Finalmente Gabriele es detenido y deportado del país, pero Antonieta ha encontrado en aquel hombre marginado el respeto y la comprensión de las que siempre ha carecido, una verdadera puerta abierta a la libertad espiritual.

La acción no sale de un edificio de Roma y Ettore Scola utiliza con gran habilidad sus recursos para mostrar un furtivo encuentro entre dos personas perdedoras de la vida. La película fue nominada al Oscar al Mejor Actor Principal (Marcello Mastroianni) y a la Mejor Película en lengua extranjera. Se estrenó en España el 12 de diciembre de 1977.

Ante el ingente número de películas de Marcello Mastroianni resulta imposible limitarse a diez. Además de todas las citadas, estas son también dignas de tener en cuenta: 'Un italiano en Chicago', 'Así como eres', '¿Qué hora es?', 'La noche', 'Splendor', 'Macarrones', 'Ayer, hoy y mañana', '¿Qué?', 'Leo el último' o 'Vida privada'.