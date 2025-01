Comparaciones temerarias

Comenta Compartir

Para hacer una comparación temeraria y que no te pongan verde hay que matizar y explicar demasiado. Lo de las ayudas a Gaza y a Valencia, de Mazón, es, con muertos, como las críticas cuando hay un fichaje en RTVE y se dice que eso ... merma los recursos de la sanidad pública. Como si las partidas no estuvieran asignadas. Ayer vi una foto de unos niños en Gaza dándose empujones para conseguir comida y, allá voy, me impresionó más esa imagen que las que he visto de niños muertos. Pero eso no se puede decir. Una vez también me metí en un lío cuando dije que prefería vestir como las mujeres de un país árabe jugando al vóley que como las occidentales en bragas. ¿Cómo voy a querer decir que me gusta cómo se trata a las mujeres en un país árabe? Quiero decir que prefiero ir en pijama con capucha que en bragas. Demasiada explicación. Lo de Mazón con Gaza quizá esté feo. Lo peor es que requiere más explicaciones y matices que una tarde en El Ventorro.

