Ya estamos todos. A Trump le auguro un gran futuro como concursante del programa televisivo 'Mira quién baila' –el Robocop lo clava–, pero antes debe pasarse otros cuatro añitos moviendo papeles en la Casa Blanca. Los paletos de Iowa, los criptobros y Santiago Abascal están ... que no caben en sí de gozo y no descarto ver esta noche al líder de Vox disfrazado de policía gay en cualquier garito de Washington. ¡Qué gran banda de tributo a los Village People montarían Abascal, Orban, Milei y el chavalito de Le Pen! Me los imagino a los cuatro cantando a voz en grito «macho, macho man» a pecho descubierto y con insinuantes contoneos, cruzando alegremente la borrosa frontera que separa la homofobia del frotamiento varonil. Las barbitas sarracenas de Abascal tendrían ahí mucho que decir, aunque me temo que Milei acabaría imponiendo su melenaza para liderar el grupo.

Más sosos, en un segundo plano, tomando zumitos en la barra, contemplarían la escena Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y los demás tecnomillonarios. No parece gente muy dotada para el baile, especialmente Zuckerberg, que podría optar al título de «ser humano vivo menos sexy del planeta», ya sea en su versión camisetera o en la encorbatada. Creo que le ganaría incluso a Kim Jong Un, que al menos luce unos mofletes lustrosos y un corte de pelo decididamente innovador. Son estos gurús de Silicon Valley tipos inteligentes y avaros, de rostros inquietantes, como sacados de un cómic de Marvel para formar una liga de supervillanos. Todo tiene, no obstante, su parte buena: yo he dejado de preocuparme por el cambio climático. Lo menos que nos puede pasar de aquí a 2030 es que suba medio grado la temperatura.

