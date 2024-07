Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

En 1975, fui cobaya: me examiné en Zamora de la primera Selectividad. Al año siguiente, ya en Salamanca, el profesor Alberto Navarro, director de mi colegio mayor, me entregó un sobre, me pidió que lo llevara al palacio de Fonseca y me avisó: «Ten cuidado, ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión

Temas

EBAU

Selectividad