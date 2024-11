Limosnas por impuestos

Llevamos años viendo como los servicios públicos esenciales pierden personal y recursos materiales. Faltan bomberos, agentes de policía, faltan docentes, falta personal sanitario, personal de limpieza… La consecuencia obvia de todo ello son las enormes listas de espera para casi todo, la falta de limpieza en los barrios, una escuela atascada en los informes PISA...

La cuestión es que la costumbre de la externalización ha llegado a todo salvo a los puestos políticos. Canarias es una autonomía altamente externalizada, como lo es España. Y nos va bien, porque no pasa nada, salvo cuando pasa.

Se quitan 100 agentes de bomberos, 30 médicos, y 40 policías, por ejemplo, y nos da para un superfestival. Y como no ha pasado nada, seguimos quitando. Pues ahí van otros 100 policías, otros 20 puestos en limpieza y dejamos caer en nulidad dos contratos (que así no suben el costo porque se prorrogan) y ya tenemos para la decoración «lumínica» navideña. Y como no pasa nada, seguimos y seguimos y seguimos.

Por desgracia para los fallecidos y sus familias, esta vez sí pasó en Valencia. La comunidad que más ha rebajado impuestos y que dejará de ingresar este año casi 500 millones de euros. La misma que ha abierto una cuenta solidaria para las personas damnificadas por la DANA. Volvemos al Domund.

Estas encima de un coche en medio de una riada pidiendo auxilio creyendo que van a enviar a equipos de emergencia y lo que te encuentras es a tu comunidad de vecinos abriendo los sobrecitos con las limosnas de las personas de bien.

Las elecciones que hacemos tienen consecuencias, y eso incluye cuando se prefiere la fiesta a la prevención.