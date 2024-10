Las cifras

Llamada a una manifestación en 2011 contra la pobreza. La protesta no tuvo efecto.

Para los medios de comunicación, no hay nada tan atractivo como una cifra. Por eso, ya sea una huelga o una manifestación, pongamos por caso la de hoy de 'Canarias tiene un límite', enseguida se pregunta cuánta gente fue. La cosa no deja de tener su curiosidad, porque, en realidad, daría igual que fuesen 10, 100, 1.000 o un millón de personas. La cantidad no da ni quita razones. Y de estás tenemos por toneladas. Catorce años lleva EAPN advirtiendo de las insoportables cifras de pobreza y exclusión social en Canarias. Y, a diferencia de antes, aquí sí que el número tiene relativa importancia, porque si bien la existencia de tan solo uno que lo pase mal ya es grave, que sea el 33,8% de personas el que esté en riesgo de pobreza y exclusión social lo convierte en una hecatombe moral.

Seguimos siendo una de las comunidades con menor sueldo y, a diferencia de Baleares, que también vive del «motor de la industria turística», el PIB sigue subiendo mientras los bolsillos de la gente corriente siguen vaciándose. La crisis habitacional es un problema colosal que está afectando no solo a la juventud, que ya casi no puede emanciparse, sino también a cientos de pensionistas que hacen el esfuerzo de ayudar a su familia justo cuando debían estar disfrutando después de años de trabajo. La pobreza en Canarias es un problema estructural que solo está presente en el Parlamento canario cuando EAPN presenta su informe. El resto del tiempo lo dedican a aprobar PNL para salvar la ópera. Y aquí también la cifra importa, porque podemos contar con los dedos de una mano el número de diputadas y diputados que reclaman más que palabras para que esta comunidad deje de ser la vergüenza no solo de España, sino de toda Europa.