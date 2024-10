Doce éxitos

Si su Sanchidad continua 12 meses más de desgobierno, a buen seguro su mayor éxito será alcanzar los dos billones de deuda pública. Descomunal agujero para aumentar un alocado e imparable déficit gubernamental, que no mejora, ni la situación de los ciudadanos, ni competitividad, hipotecando el futuro de las siguientes generaciones. Pero el 'pollo' y sus 'mariachis' continúan con sus cuentos y relatos…

Para estos próximos doce meses vamos a detallar los relevantes éxitos de las políticas progresistas del 'gobierno de la gente', como si fueran los doce épicos trabajos del mítico e inmortal Hércules:

Empleo: Pese al opaco oscurantismo del equipo de la 'chuliministre' Yolanda Díaz, superamos a buen seguro los 3.700.000 desempleados. Las cifras oficiales detallan 2.580.000 personas sin trabajo, pero no se incluyen las 17 nuevas clasificaciones de desempleados, que según nuestros hábiles gestores no lo son. Si llevas un año sin trabajar, cobrando prestaciones, pero haces un curso de cocina online de 35 horas, ya no eres desempleado.

Políticas agrícolas y energía: Los canarios sabemos de las excelencias de las proezas del Hércules de La Moncloa. Están dinamitando el sector primario, con ese combinado de los 'desvaríos ecolojetas' de la agenda 2030 que encarecen artificialmente la producción, mientras suscriben acuerdos con países asiáticos y africanos, que, en desiguales condiciones sanitarias, abarrotan nuestros mercados. Por ello, cada vez sufrimos más importaciones sin garantías, con creciente falsificación en el etiquetado. Pero el problema continúa siendo que los 'pedos' del ganado alteran la huella de carbono.

Inversiones: Menudo fracaso lo de los fondos Next Generation. La inversión se ha desmoronado en los dos últimos ejercicios más de un 20%, los fondos europeos se dedican a engordar la cuenta de resultados de las consultoras de los amiguetes de los políticos, y a nuestro tejido industrial y comercial no llega nada que sea interesante asumir. De la inversión extranjera, gracias a la confianza que despierta nuestro brillante gobierno, hablamos de una caída en picado superior al 55%.

Vivienda: Mientras más regula la vivienda el gobierno, más aumenta el problema. De comprar un hogar sencillamente olvídate, de alquilar un piso lo tienes francamente difícil, pero siempre puedes permitirte un inmueble compartido donde aparcar la patineta. Si cada vez que hay elecciones, con cada mitin, prometen 'sienes y sienes' de miles de viviendas que nunca se construyen, sólo queda responsabilizar a Franco, que lleva medio siglo descansando eternamente. Si además, fomentas la ocupación de viviendas, regulas alquileres, y desproteges a los pequeños propietarios, pues ya sabes lo que ocurre con la oferta. En cuanto al alquiler, su Sanchidad ahora nos regala, con nuestros impuestos, otro de sus afamados bonos, que ya demostró su absoluta inutilidad durante la nefasta época de Zapatero.

Fiscalidad: El Gobierno ha aumentado la recaudación, en los tres últimos ejercicios, en más de un 32%. Sin embargo, no le es suficiente y el pasado 13 de octubre anunció una nueva y generalizada subida de impuestos. Lo importante es utilizar la apisonadora tributaria, dado que nadie plantea la lógica alternativa de disminuir el gasto público y optimizar recursos.

Seguridad Ciudadana: Creo que no merece la pena ni comentar. Darse una vuelta, sobre todo por las primeras 15 capitales de provincias, y el imparable deterioro de la situación es incuestionable. Si no te es suficiente con el paseo recomendado, puedes visitar cualquier 'no-go zone', eso sí, después de formalizar testamento y despedirte de la familia. Mientras, restan autoridad a los cuerpos de seguridad del estado, y continúan con un rocambolesco sistema garantista, donde el que tiene más derechos, es el que infringe la ley.

Justicia: Un pervertido tribunal constitucional, totalmente politizado y que se ha transformado en una herramienta para absolver directamente a delincuentes condenados, siempre y cuando sean miembros de 'la familia'… Mientras, Moncloa utiliza a la abogacía del Estado como letrados particulares, y nosotros asistimos al patético cruce de denuncias entre los partidos mayoritarios con el 'tú más'. Corrupción: A partir de los escandalosos indultos para comprar siete votos en el Parlamento me sobra todo. Lo de las sentencias del escándalo ERE de Andalucía es que resulta un brutal esperpento, así como lo de la Fiscalía General del Estado, son tantos y tantos los casos y manipulaciones. Para colmo, rebajamos las condenas de asesinos etarras porque unos cretinos no hacen su trabajo, ni lo aparentan.

Política internacional: Lo resumimos en dos palabras: ridículo y desconcierto. Nos hemos enemistado con Argelia, mientras que, por razones que algún día conoceremos, estamos subyugados por nuestro vecino marroquí. Declaramos la guerra a Rusia, no oficialmente, pero cada día consumimos más gas ruso…eso sí, mucho más caro. La Unión Europea solo sirve, cual comodín del público, para justificar, sin reírse, todos los desmanes y payasadas del gobierno.

Estado de las Autonomías: Pues como hay que sustentar un gobierno 'Frankenstein' pactamos con los que quieren disolver el Estado y no tienen ni idea de lo que es una Nación. Los españoles tenemos diferentes legislaciones, dependiendo de la Comunidad donde 'sobrevivimos', y sus gobiernos autónomos negocian y bandolean impuestos, concesiones y diezmos, como fincas particulares, que menoscaban la igualdad entre los españoles.

Enseñanza: Si comparamos los libros de texto de hace 15 años, resulta aparente un retroceso de tres a cuatro cursos de nivel. Las consejerías de educación, impiden a la mayoría de los docentes desarrollar su indispensable trabajo, para maquillar unas estadísticas que no reflejan el fracaso escolar, y la ausencia notable de resultados. España sigue a la cola de Europa en el programa PISA. Las cifras de chavales que ni estudian, ni trabajan van en aumento, pero hay algo todavía peor: los jóvenes que concluyen estudios universitarios y huyen de España, también se incrementan. No puede ser de otra manera.

Defensa: ¿Qué defensa? Los cambios de política en relación con Marruecos han alterado la geopolítica de nuestra zona. 'Papá USA' focaliza su estrategia en Marruecos y España se refleja en un botarate mendigando una foto tras el Presidente Biden que le rehúye apresuradamente.

Pues eso. Un breve resumen de las innumerables proezas y epopeyas de nuestro Hércules de Moncloa. Y todo por dos billones de euros que solo restan y nada suman…