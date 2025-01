Final del mundial

Comenta Compartir

El pasado año tuve ocasión de conocer el estadio Metropolitano, acompañando a la UD. Me pareció un recinto espectacular para dar acomodo a espectáculos deportivos de toda gama. Y eso que me tocó asiento en el quinto pimiento. Y me consta, además, por familiares directos, ... que para eventos musicales ayuda a que los artistas puedan lucir con el máximo esplendor.

Días atrás, nuevamente en el afán de dar aliento a las huestes amarillas; otra vez con excelente compañía, los amigos de la infancia, me adentré en el Santiago Bernabéu, estadio del que fui asiduo en los 80 y 90 del pasado siglo, en mi época estudiantil. Y estando igualmente a notable distancia del terreno de juego, no se me caen los anillos si les digo que me quedé muy gratamente impresionado. Es un estadio, cuanto menos, envolvente, apabullante, muy mejorado en relación a la sede principal del mundial de 1982. Por descontado que se trata de uno de los recintos para grandes masas de primera referencia mundial. Y para el futuro más o menos próximo, confío en que pueda ser en la temporada 2025-2026, ya tengo en previsión viajar para acompañar al máximo representativo canario cuando nos toque poner pie en el Nou Camp. En obras aún, presumo que será más que cierto aseverar que se tratará de otro gran estadio con las máximas prestaciones. Con estos tres escaparates, realidades contrastadas o casi, Madrid o Barcelona deben ser las principales alternativas, por no decir las únicas, para albergar la final mundialista de 2030. Y lo digo sin desmerecer las alternativas que puedan surgir desde Portugal o Marruecos. Los lusos, de hecho, ya parece que se han autodescartado. En cuanto a nuestros vecinos norteafricanos, de seguro que serán capaces de alzar un estadio magnífico en Casablanca. Y eso que les quedará para aspirar a unos Juegos Olímpicos.

