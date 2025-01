Pesetas, fiestas, bajadas y año Pacobeo

Comienza 2025 con más inestabilidad mundial si cabe, con Donald Trump a punto de volver a ser investido presidente de los Estados Unidos, y con su inquietante anuncio de llegar a emplear la fuerza para hacerse con Groenlandia y con el Canal de Panamá. Además de convertir a Canadá en el estado número 51 de la Unión, y de cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América (que en realidad se traduciría como Golfo de los Estados Unidos). Sin olvidar a Elon Musk.

Unos Estados Unidos también muy 'vinculado' en estos días a Canarias, con ese buque militar americano, el 'Cape Texas', navegando a una escasa velocidad (18 km/h) entre el este de La Palma y el norte y noreste de Tenerife y Gran Canaria, respectivamente. «Haciendo rumbos encontrados a modo de barridos exhaustivos», según lo descrito por el digital especializado puentedemando.com.

Que quizás (no seamos mal pensados ni conspiranoicos respecto a que si tierras raras o si Marruecos) se está preparando el buque de a-marras para ejecutar barridos especializados…en todas las calles de Las Palmas de Gran Canaria, ahora que encima ni siquiera las compañías aseguradoras se atreven a asegurar a los desvencijados camiones de la basura de la novena ciudad de España.

Un 2025 en que no cesan ni los bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza, fruto de esa ofensiva de Israel contra la organización terrorista Hezbolá. Pero que se sigue llevando por delante la vida de miles de personas inocentes, muchísimas de ellas niños y niñas en edad escolar como los que pululan por nuestras calles, ante la inacción de una supuesta comunidad internacional en el que, lamentablemente, el papel de la ONU es cada vez más eso: puro papel. De fumar en cachimba. Como cuando no fue capaz de evitar la pre-anunciada invasión rusa de Ucrania.

Bombardeos por aquí y por allá que televisivamente nos muestran a posteriori unos espacios principalmente urbanos totalmente destruidos y reducidos a cenizas. Como las cenizas que observamos ahora en esa ciudad de Los Ángeles transformada –dicen que por los vientos de Santa Ana- en Los Infiernos. Con más de 100.000 personas evacuadas de toda la zona afectada por ese inmenso incendio que, fíjense qué cosas dicen, no está respetando ni a las estrellas de Hollywood. Las profecías cinematográficas hollywoodienses de grandes catástrofes hechas realidad, pero sin Superman que con su aliento helado se baste para sofocar el fuego.

Mismo aliento helado que se le queda a uno cuando escucha a Pedro Sánchez manifestar muy catedráticamente que la economía española va de maravilla porque «la renta per cápita en España en 1975 era de 15.000€, y ahora es de 31.000€, más del doble». ¿Y? Un cubata, me dicen, costaba 0,60€, y ahora parece que no baja de 10€. Ni que lo importante no fuera en realidad la capacidad adquisitiva. Y con la renta per cápita media europea situada en los 37.600€. 'La nueva diplomacia económica española', de la editorial Delta, se titula el libro de Pedro Sánchez.

Y allí, en platea, todos tan aplaudidores ellas y ellos, ministras y ministros, sin faltar siquiera uno de los 22 que son. Incluso con Yolanda Díaz sin saludar a esa «mala persona» que dice es su compañero ministro de Economía por el simple hecho de practicar, éste sí, la coherencia. Y frente a la nula o mucha menor presencia ministerial en ocasión del aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco; de la votación de la Ley ELA; o de los funerales en Valencia por los fallecidos durante la dana.

Un 1975 en que un Seat127 costaba 999€ (166.290 de aquellas pesetas acuñadas con la cara ¡de Franco! y que rezaban en su perímetro lo de 'Francisco Franco Caudillo de España por la Gracia de Dios'). Teniendo en este 2025 el Seat más económico un precio de 14.900€ (o sea, casi, 2,5 millones de pesetas). O para entenderlo mejor: en 1975 un español que destinara toda su renta anual a ello podía comprarse hasta 15 Seats en un año. Mientras que ahora, 50 años después, no le llegaría más que para 2 Seats de los actuales.

O mismo aliento helado – o no aliento – que dejó de expirar hace ya medio siglo el dictador general Francisco Franco Bahamontes. Y respecto al que en este 2025 Sánchez ha programado tan sólo...un centenar de actos para celebrar su muerte, fúnebre efeméride eufemísticamente denominada '50 años de España en libertad'. Y que según el Real Decreto 1/2025, de 7 de enero, se crea el Comisionado correspondiente –con rango de Subsecretaría de Estado y dependiente del Ministro (canario, señor Ángel Víctor Torres) de Política Territorial y Memoria Democrática, el cual declaró en rueda de prensa que «no es ningún acto de revancha, sino de defender la vida en libertad frente a la muerte».

Porque era lo más importante para empezar el año en España, un RD sobre un comisionado festivo. Y no uno sobre el financiado reparto obligatorio, justo y solidario entre todas las Comunidades Autónomas de los miles de menores de migrantes no acompañados que siguen bajo la tutela exhausta de nuestro Gobierno de Canarias. Imposible, porque para esto segundo no cuentan con el beneplácito de sus socios independentistas para «defender la vida frente a la muerte… en el mar».

Y una singular defensa unilateral, -y ésta sí, sectaria- que olvida mencionar que esta efeméride franquista no sólo surge de la chistera monclovita de fuegos artificiales. Sino que ni contó con sus socios de gobierno ni con los miembros de la oposición, con el único propósito de desviar la atención de la opinión pública respecto a los verdaderos problemas y asuntos de Estado que nos preocupan.

Celebración sanchista que además interesadamente obvia por completo que ya en 2002, justo cuando se cumplían 27 años de la muerte del dictador, el Congreso de los Diputados al completo aprobó por unanimidad, -y a instancias del gobierno presidido por José María Aznar y del Partido Popular- resolución que condenaba el golpe militar de 1936, el reconocimiento moral a quienes padecieron la represión de la dictadura franquista y la asignación de ayudas económicas para los procesos de localización de fosas comunes.

Pero aquí estamos a lo que estamos. Con al menos un miembro de Sumar/Izquierda Unida, socios de Sánchez, asistiendo en Caracas a la unción sacramental del inicio de una nueva etapa del régimen dictatorial chavista. Y con la celebración de este esperpéntico 2025 «Año Pacobeo», tal cual lo denominó el figurado Tadeu (de la mano de Arcadi Espada) en su «El año Pacobeo para desacreditar al régimen del 78», publicado en el digital The Objective.

Aunque lo que en verdad si debe destacar en 2025 es en la triple celebración católica y cristiana en las que, se sea o no creyente o practicante, no está de más proyectemos disfrutar física, emocional y/o espiritualmente: el Jubileo 2025 (no confundir con el año santo jacobeo o año compostelano, que sólo se celebra cuando el 25 de julio coincide en domingo). Y las, ¡por fin!, las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las Nieves, en La Palma. Y la Bajada de la Virgen de los Reyes, en el Hierro. Dos de nuestras queridas islas, las que más siguen sufriendo en tiempos recientes por motivo de la erupción volcánica del Tajogaite, y por el incesante e ingente fenómeno migratorio irregular, con la tremenda ilusión este año en sus respectivas Bajadas, catalogadas además de interés turístico.

Dos de esas nuestras 'islas verdes', junto a La Gomera, que merecen todo nuestro cariño, atención y dedicación, también, por supuesto, en cuanto a generar desde el resto de islas el mejor y más sostenible flujo turístico canario que las elija como su próximo destino insular a visitar en aras a contribuir también a su progresiva recuperación económica.

En este tipo de circunstancias sí que reside la felicidad y prosperidad colectiva, social y económica, en torno a la solidaridad y el esfuerzo y celebración común en torno a nuestras mejores tradiciones. Y no en celebrar con cien actos, modo Halloween, el cincuentenario de la muerte de un dictador.

Que para cien o más actos respecto a un fallecimiento, al que yo sí me apuntaría sin duda alguna es a cualquier acto o actos que celebrara la vida de D. Gabriel Aragón (1920-1995) ahora que se cumplen 30 años de su desaparición. Si, Gaby, el de los Payasos de la Tele. El de Gaby, Fofó, Fofito, Miliki y Milikito.

¿Cómo están, y cómo lo ven ustedes?