El Gobierno ve salvada una bola de partido y confía en encauzar la relación con Puigdemont

Carles Puigdemont podría haber dicho este viernes que hasta aquí ha llegado su relación con los socialistas, pero no ha sido así y eso da cierto oxígeno al Gobierno. El expresidente catalán se limitó a anunciar, tras reunir a la cúpula de Junts en Bruselas, ... que las negociaciones sobre cualquier iniciativa legislativa del Ejecutivo y, por extensión, del PSOE quedan en suspenso, después de que la Mesa del Congreso optara ayer por aplazar por segunda vez su decisión sobre la proposición de los posconvergentes que insta a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Más presión pero no un cambio sustancial porque ni había aún conversaciones sobre los Presupuestos, la ley más importante, ni enero es un mes hábil en el Parlamento.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, uno de los principales negociadores del Gobierno, evitó dar muestras de inquietud en su primera intervención pública, en Valladolid, tras el anuncio del líder de Junts y su exigencia de celebrar una nueva reunión en Suiza junto al verificador internacional, al que ambas partes acordaron recurrir en el acuerdo de investidura, para constatar cuál es el grado de cumplimiento de los pactos.

«Cuando llegamos a acuerdos, cumplimos esos acuerdos. Algunos con Junts están ya en el BOE otros en vía de materializarse y otros en negociación» dijo el ministro. «Nuestra fórmula, cuando hay discrepancia, es el diálogo, el diálogo y el acuerdo para que podamos seguir avanzando», añadió en respuesta a la acusación de Puigdemont de estar ya en «números rojos» respecto al crédito otorgado hace poco más de un año. «Somos capaces de sentarnos con quien piensa diferente, llegar a acuerdos y consensos y superar -dijo en lo que sonó a declaración de intenciones -cualquier discrepancia«.

El Ejecutivo ya se desgastó enormemente para aprobar la ley de amnistía que aún no se aplica al expresidente de la Generalitat porque, con el criterio en contra de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, el Tribunal Supremo consideró que la norma no cubre el tipo de malversación que atribuye a los líderes del 'procés'. El asunto está ahora en manos del Tribunal Constitucional. Pero este es uno de los asuntos en los que los socialistas consideran que ya han cumplido.

Hay otros temas, no necesariamente del pacto de investidura, pero sí acordados hace casi un año, como la delegación a la Generalitat de las competencias sobre inmigración que siguen, sin embargo, atascados. Pese a que unos y otros aseguran que se han producido avances aún hay escollos importantes y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, apuntó hoy a uno de ellos en una entrevista en RNE: el control de las fronteras, que el Ejecutivo considera una «línea roja».

Las palabras de Marlaska ya provocaron hoy una reacción airada de Puigdemont. «Seguramente al señor Marlaska no le han pasado las últimas noticias y vive en otro mundo. Creo que no son declaraciones oportunas», apuntó. Efectivamente, la consigna ahora en el PSOE es no decir nada que pueda agravar la ya delicada situación, con la vista puesta en esa eventual reunión en Suiza en las que, por parte socialista, siempre han actuado como interlocutores el secretario de Organización, Santos Cerdán, y su número dos, Juanfran Serrano.

«Vamos a seguir en la discreción que siempre mantenemos en las conversaciones. Cuando haya un acuerdo -zanjan desde Ferraz-, lo comunicamos de inmediato, como también hemos hecho en todos los procesos.